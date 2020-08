Muistatko nämä 90-luvun megatähdet? Moni tv:n suosikkikasvoista teki täyskäännöksen ja katosi julkisuudesta – näin heillä menee nyt

90-luvun elokuvista ja tv-sarjoista tutuista tähdistä monet ovat tehneet suunnan muutoksen, eikä heitä enää nähdä valkokankaalla.

90-luku on takana, mutta aikakauden tv-tähdet ovat jääneet pysyvästi aikakauden television katsojien mieliin.

90-luvun superparina tunnetut Freddie Prinze Jr, 43, ja Sarah Michelle Prinze, 42, ovat olleet yhdessä jo 20 vuotta. Sarahin nimi oli aiemmin Sarah Michelle Gellar. Pari tapasi Tiedän mitä teit viime kesänä -elokuvan kulisseissa vuonna 1996 ja he alkoivat seurustella kolme vuotta myöhemmin.

Sarah Michele Prinze ja Freddie Prinze Jr vuonna 2001.

Prinzet nähtiin yhdessä useissa 90-luvun elokuvissa ja tv-sarjoissa. Sarah sai läpimurtoroolistaan All my children -sarjassa Emmy-palkinnon ja hänen pääroolinsa Buffy, vampyyrintappaja -sarjassa muistetaan ympäri maailmaa.

Muutama vuosi sitten pari otti uuden suunnan, sillä Freddie on nykyisin kokki. Freddie on julkaissut keittokirjan Back to the Kitchen. Sarahin julkaisema keittokirja puolestaan kantaa nimeä Stirring up Fun with Food. Lisäksi Sarahilla on nykyisin luomuleivontatarvikepakkauksia myyvä Foodstirs-yritys, jonka tuotteet eivät sisällä geenimuunneltua ruokaa.

Sarah Michelle Prinze ja ja Freddie Prinze Jr ovat olleet yhdessä 20 vuotta.

Cameron Diaz, 47, aloitti näyttelijän uransa vuonna 1994 elokuvassa The Mask – Naamio. Läpimurtonsa kaikkien tuntema Hollywood-tähti teki elokuvissa Kuka sanoo tahdon (1997) ja Sekaisin Marista (1998).

Cameron Diazia ei juuri nähdä enää julkisuudessa. Kuva marraskuulta 2019.

Myöhemmin urallaan Diaz on saanut neljä Golden Globe -ehdokkuutta ja hänet on nähty lukuisissa menestyselokuvissa. Viimeksi hänet nähtiin valkokankaalla Annie-elokuvassa vuonna 2014.

Cameron Diaz vuonna 1994.

– Olen antanut puolet elämästäni yleisölle. Minusta tuntuu, että nyt on ihan ok, että otan aikaa itselleni, Diaz sanoi InStyle-lehdelle vuonna 2019.

Diaz ilmoitti viime keväänä, että hän on lopettanut näyttelijän uransa. Tänä päivänä hän on julkaissut kaksi menestynyttä kirjaa: The Body book ja The Longevity book.

Tim Allen sellaisena kuin hänet nähtiin Koti kuntoon -sarjassa 90-luvulla.

Koti kuntoon oli yksi 90-luvun suosituimmista sitcom-sarjoista. Sarjassa yleisö seurasi Tim Allenin, 66, ja hänen perheensä elämää. Perheen kuopus Markia näytteli sarjassa Taran Noah Smith, 35, joka viihtyi roolissaan yhdeksän vuotta.

Tim Allen tammikuussa 2020.

Sarjan päätyttyä tuolloin 16-vuotias Smith jätti näyttelijän uran. Vuosien varrella Smith on muun muassa pyörittänyt omaa vegaanisiin juustoihin erikoistunutta ravintolaa, kirjoittanut kirjan ja työskennellyt puuseppänä.

Taran Noah Smith 90-luvulla, jolloin Koti kuntoon vielä pyöri tv:ssä.

Koti kuntoon -sarjassa näytellyt Tarah Noah Smith on kokeillut siipiään useilla eri aloilla.

Melrose place oli alun perin suositun Bervely Hills 90210 -sarjan pohjalta luotu spinn-off-sarja, jossa läpimurtonsa teki muun muassa Andrew Shue, 52. Billy-nimistä hahmoa sarjassa näytellyt Shue kokeili siipiään muilla aloilla vielä näytellessään sarjassa, esimerkiksi vuonna 1996 Shue kokeili yhden kauden ajan siipiään ammattijalkapalloilijaa LA Galaxy -joukkueen riveissä. Shue jatkoi kuitenkin Melrose Placen pääroolissa, kunnes vuonna 2000 hän perusti Cafemom.com -verkkosivuston.

Melrose Place -tähti Andrew Shue rikastui myöhemmin verkkosivustoilla. Kuva vuodelta 1997.

Cafemom.comista tuli hetkessä suosittu sosiaalinen media odottavien äitien keskuudessa ja sieltä löytyi tietoa, artikkeleita ja keskustelupalsta. Sivusto oli yksi Yhdysvaltojen suosituimmista kävijämäärien perusteella mitattuna. Shue perusti myös The Stir, Baby Name Wizard ja Mamaslatinas -sivustot.

Andrew Shue vuonna 2019.

1990–1995 tehty Pokka pitää (alun perin Keeping Up Appearances) on BBC:n kaikkien aikojen myydyin komediasarja. Sarja on esitetty kokonaisuudessaan Suomen televisiossa monta kertaa.

Patricia Routledgen, 91, esittämä Hyacinth Bucket on sarjan päähenkilö. Hyacinth on tavallinen keskiluokkainen kotirouva, joka haluaa antaa tuttavapiirilleen hieman hienomman vaikutelman itsestään kuin totuus on.

Patricia Routledge muistetaan etenkin roolistaan Hyacinth Bucketina.

Routledgen ura alkoi jo 50-luvulla. Hän on esiintynyt nuoruusvuosinaan useissa musikaaleissa. Vuonna 1966 hän debytoi New Yorkissa Broadwaylla.

Näyttelijä esiintyi useissa elokuvissa ja pienissä tv-rooleissa 1960-luvun loppupuolella. Hän teki myös lyhyen roolin Brittien suosituimmassa draamasarjassa Coronation Streetissa.

Routledge on tehnyt aktiivisesti töitä Pokka pitää -sarjan suursuosion jälkeenkin. Hän esiintyi muun muassa vuosina 1996–1998 Hetty ratkaisee -rikossarjassa.

Muitakin saavutuksia löytyy. Kuningatar Elisabet II antoi Routledgelle parisen vuotta sitten Brittiläisen imperiumin ritarikunnan ritarikomentajan arvonimen teatterin ja hyväntekeväisyyden eteen tekemästään työstä.

David Lynchin ja Mark Frostin luoma Twin Peaks -kulttisarja jätti jälkensä television katsojiin. Vuosina 1990–1991 esitetty Twin Peaks on yksi merkittävimmistä television draamasarjoista ja se oli aikanaan jättimäinen yleisömenestys. Sarjasta esitettiin tuolloin kaksi tuotantokautta.

Mitäpä olisikaan sarja ollut ilman Laura Palmeria, jota näytteli Sheryl Lee? Lee nähtiin sarjassa kaksoisroolissa, sillä hän näytteli myös Laura Palmerin serkkua Maddy Fergusonia. Tämä oli sarjan luoneen David Lynchin ratkaisu, sillä hän halusi Leelle enemmän näkyvyyttä sarjassa.

Lee nähtiin myös Twin Peaksin vuonna 2017 julkaistulla kolmannella tuotantokaudella.

Sheryl Lee teki Twin Peaksissa kaksoisroolin.

Kolmannen tuotantokauden kuvauksissa Lee tapasi David Duchovyn, jonka kanssa hänellä oli suhde Twin Peaks -aikakaudella 1990-luvun alussa. 2000-luvulla Lee, nyt 53, esiintyi Kingpin- ja One Tree Hill – Tunteet pelissä -sarjoissa.

Sheryl Lee vuonna 2017.

Lee on näytellyt myös elokuvissa. Leen tunnetuimpia elokuvia ovat Twin Peaks – Tuli kulje kanssani (1992), Backbeat (1993) ja Äiti Yö (1996).

FBI:n erikoisagentti Dale Cooperia näytellyt Kyle MacLachlan, 61, on ollut vuosien varrella otsikoissa niin uransa kuin yksityiselämänsä vuoksi.

Kyle MacLachlan nähtiin FBI-agenttina Twin Peaksissa.

Lukuisissa elokuvissa näytellyt MacLachlan teki aikanaan ensimmäisen elokuvaroolinsa David Lynchin elokuvassa Dyyni (1984). Heti perään hän sai pääroolin Lynchin elokuvassa Blue Velvet – ja sinisempi oli yö (1986). Selvästi mies teki elokuvarooleissaan vaikutuksen Lynchiin, sillä ohjaaja pestasi hänet mukaan kulttisarjan keskeiseen rooliin.

Kyle MacLachlan kuvattuna helmikuussa 2020.

MacLachlanin yksityiselämä on ollut puheenaiheena ainakin silloin, kun tähti seurusteli kuusi vuotta huippumalli Linda Evangelistan kanssa. Hän myös oli kahden vuoden ajan suhteessa Twin Peaks -vastanäyttelijänsä Lara Flynn Boylen, 50, kanssa.

MacLachlanilla on sittemmin riittänyt töitä ja hänet onkin nähty esimerkiksi suosituissa Sinkkuelämää- ja Täydelliset naiset -sarjoissa.

Yhtä sarjan keskeisimmistä hahmoista näytellyttä Lara Flynn Boylea ei enää juuri julkisuudessa nähdä. Twin Peaksissa Flynn Boyle esitti Laura Palmerin parasta ystävää Donna Haywardia.

Lara Flynn Boyle vuonna 1990.

Donnan rooli teki Flynn Boylesta erään aikansa tunnetuimmista naisnäyttelijöistä ja sarjan päättymisen jälkeen hänet nähtiin lukuisissa tv-sarjoissa, kuten Oikeudessa ja kohtuudessa, sekä Men In Black 2 -elokuvissa.

1990-luvun loppu ja 2000-luvun alku olivat kiireistä aikaa, mutta sittemmin näyttelijä on vetäytynyt julkisuudesta lähes täysin.

Flynn Boyle on tehnyt viime vuosina harvakseltaan pikkurooleja elokuvissa, eikä häntä nähdä Hollywoodin julkkiskemuissa.

Vielä vuonna 2013 Lara Flynn Boyle nähtiin julkisuudessa.

Näyttelijän riutunut olemus ja valahtaneet kasvot päätyivät vuonna 2016 lehtien etusivuille ympäri maailman.

Tähteä ei ollut enää tunnistaa entisekseen. Flynn Boylen muuttuneen olemuksen syyksi on epäilty epäonnistunutta plastiikkakirurgiaa.

Lähteet: Aftonbladet ja Ilta-Sanomien arkisto.