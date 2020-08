Hollywood järkyttyi: Chadwick Bosemanin, 43, salattu sairaus ja kuolema mursivat maailmantähdet – näin häntä muistellaan

Näyttelijä Chadwick Boseman kätki syöpänsä julkisuudelta ja hänen kuolemansa tuli siksi monille täytenä yllätyksenä. Tähden ystävät muistelevat häntä kauniisti somessa.

Näyttelijä Chadwick Bosemanin edustajat ilmoittivat varhain lauantaina Suomen aikaa tähden kuolemasta. Muun muassa Black Panther -elokuvaa tähdittänyt Boseman kuoli 43-vuotiaana kotonaan perheensä ympäröimänä.

Boseman kuoli pitkälle edenneeseen paksusuolen syöpään, jota hän sairasti kaikessa hiljaisuudessa. Näyttelijän Instagram-sivulla julkaistun tiedotteen mukaan Bosemanilla diagnosoitiin syöpä vuonna 2016. Hän jatkoi kuitenkin näyttelemistä ja teki uransa suurimpia rooleja samalla, kun hän kävi lukuisissa leikkauksissa ja kemoterapiassa.

Boseman salasi sairautensa visusti julkisuudesta. Hän jatkoi töitä loppuun saakka, ja tähditti vielä tänäkin vuonna Netflixissä ilmestynyttä Spike Leen Da 5 Bloods -elokuvaa. Samassa elokuvassa nähdään myös Jasper Pääkkönen.

Viime vuosina Boseman nähtiin myös muun muassa Avengers: Endgame-, Avengers: Infinity War-, Captain America: Civil War- ja Marshall-elokuvissa.

Boseman palkittiin uransa aikana useilla tunnustuksilla. Kuvassa hän poseeraa viime vuonna Motion Picture -palkinnon kanssa.

Täydellinen shokki

Bosemanin fanit kiinnittivät The Mirrorin mukaan viime keväänä huomiota hänen muuttuneeseen ulkonäköönsä. Tuolloin hän julkaisi Instagramissa videon, jolla hän vaikutti runsaasti laihtuneelta ja aiempaa uupuneemmalta.

Video sai fanit huolestumaan välittömästi ja moni kyseli, oliko Bosemanilla kaikki hyvin, mutta näyttelijä ei paljastanut tuolloinkaan, mistä todellisuudessa oli kyse.

Bosemanin kuolema tuli monille täytenä yllätyksenä, sillä kukaan ei tiennyt hänen sairaudestaan. Häkeltyneet Hollywood-tähdet ovat ilmaisseet surunsa sosiaalisessa mediassa. Twitteriin alkoi nopeasti tulvia lukuisia muistokirjoituksia Bosemanin kollegoilta ja ystäviltä, kun tieto hänen kuolemastaan levisi maailmalle.

Mediapersoona Oprah Winfrey julkaisi omalla tilillään koskettavan muistokirjoituksen Bosemanille, jossa hän kehui näyttelijää äärimmäisen lahjakkaaksi.

– Miten hellä ja lahjakas sielu. Hän näytti meille kaikkea sitä suuruutta leikkausten ja kemoterapian keskellä. Se rohkeus, vahvuus, ja voima, mitä se vaatii. Tältä näyttää arvokkuus, Winfrey kirjoitti.

Näyttelijä Mark Ruffalo jakoi tilillään lukuisia tribuutteja Bosemanille. Hän julkaisi myös kauniin kirjoituksen kollegansa muistolle.

– Minun on vain sanottava, että tänä vuonna kertyneet tragediat ovat vain syventyneet menetettyämme Chadwick Bosemanin. Mikä mies ja mikä valtava lahjakkuus. Veli, olit yksi kaikkien aikojen suurimmista ja suuruutesi oli vasta alussa. Herra rakastakoon sinua. Lepää rauhassa kuningas, Ruffalo kirjoitti.

Näyttelijä Brie Larson puolestaan julkaisi särkyneen sydämen kera kuvan, jossa hän poseeraa yhdessä Bosemanin kanssa.

– Chadwick oli joku, joka säteilee voimaa ja rauhaa. Joka edusti niin paljon enempää kuin itseään. Joka otti aikaa nähdäkseen todella, miten sinulla menee ja tarjosi rohkaisevia sanoja, kun tunsit olosi epävarmaksi. Olen onnekas, että minulla on muistoja, joita minulla on. Ne keskustelut, se nauru. Sydämeni on sinun ja perheesi kanssa. Sinua tullaan kaipaamaan eikä sinua unohdeta koskaan. Lepää rauhassa ystäväni, Larson lausui Instagramissa.

Bosemanin kollega Chris Evans myönsi olevansa shokissa työtoverinsa kuolemasta.

– Olen täysin musertunut. Tämä on enemmän kuin sydäntä särkevää. Chadwick oli erityinen. Ainutlaatuinen. Hän oli syvästi sitoutunut ja aina utelias taiteilija. Hänellä oli vielä niin paljon upeaa työtä tehtävänä. Olen loputtoman kiitollinen ystävyydestämme, Evans kirjoitti Twitterissä.

Myös Marvel Studios otti osaa Bosemanin perheen suruun ja muisti näyttelijää lämpimästi.

– Sydämemme ovat särkyneet ja ajatuksemme ovat Chadwick Bosemanin perheen kanssa. Sinun perintösi elää ikuisesti. Lepää rauhassa.

Daily Mailin mukaan Bosemania jäi ystävien ja kollegojen lisäksi kaipaamaan hänen puolisonsa Taylor Simone Ledward. Pari edusti viimeisen kerran yhdessä helmikuussa NBA:n All Star -ottelussa. Boseman oli hyvin yksityinen henkilö, eikä parin avioliitosta ei kerrottu ennen hänen kuolemaansa.