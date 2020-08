Jättiyllätys! Masked Singer Suomi palaa ruutuihin jo tänä syksynä

The Masked Singer Suomi palaa ruutuihin jo tänä syksynä.

Viime keväänä Suomeen saapunut The Masked Singer -formaatti saa jatkoa. Tänä syksynä suomalaiset pääsevät siis jälleen arvuuttelemaan, kuka on maskin takana.

Etelä-Korealaiseen formaattiin perustuva Masked Singer Suomi nousi viime keväänä yhdeksi Suomen puhuitimmista viihdeohjelmista. Lauantai-iltaisin parhaaseen katseluaikaan television ääressä arvuuteltiin, kuka oikein piileskelee maskin takana. Lopulta voittajaksi paljastui koomikko Sami Hedberg, joka piileskeli kevään ajan Leijona-hahmon puvun alla.

Masked Singer Suomi palaa televisioon jo tänä syksynä 12 uuden kilpailijan voimin. Ohjelman juontajana jatkaa Ile Uusivuori ja tuomaristossa istuu edelliskaudelta tuttu kolmikko Janne Kataja, Jenni Kokander ja Maria Veitola.

– Toisella kaudella salailun määrä vain kasvaa! Esittelyjaksossa otetaan jo hieman näkökulmaa siihen, mitä tuleman pitää: tutustutaan uusiin hahmoihin ja annetaan ihmisille mahdollisuus alkaa arvuuttelemaan jo nyt sitä, mitä myöhemmin syksyllä on tulossa, Uusivuori iloitsee ohjelman tiedotteessa.

– Ensimmäisellä kaudella ihmiset valvoivat öitä tämän kreisin formaatin ansiosta miettien sitä, kuka on Heinäseiväs. Luulen, että uuden kauden hahmoiksi on ollut helpompi saada suomalaisille tuttuja henkilöitä. Juontajana menen myös tällä kaudella aika improvisoiden eteenpäin, sillä minulla ei ole edelleenkään mitään hajua siitä, keitä ihmiset hahmojen takana ovat, enkä ole halunnut kuulla heistä mitään vihjeitä, Uusivuori jatkaa.

The Masked Singer Suomi palaa ruutuihin jo tänä syksynä.

Ohjelman uudella kaudella edelliskaudelta tuttu tuomarikolmikko saa myös uuden vakiovahvistuksen, kun tuomaripöydän taakse istahtaa myös näyttelijä Christoffer Strandberg. Strandberg kertoo ihastuneensa formaattiin monien suomalaisten tapaan viime keväänä ja olevansa äärimmäisen innoissaan tulevasta pestistään vakiopanelistina.

– Katsoin Masked Singer Suomen ensimmäistä kautta ja ajattelin ohjelman olevan täysin älytön, ja siksi loistava. Olen niin onnellinen, että saan liittyä Jennin, Marian ja Jannen seuraan. Rakastin heidän villiä ja vapautunutta arvailua viime kaudella, ja siihen aion yhtyä. Pyrin panelistina ajattelemaan aina laatikon ulkopuolelta ja haastamaan omaa ja muiden ajattelua. Näyttelijänä teen paljon työtä äänen kanssa ja aionkin luottaa korviini ja kuunnella, kuka maskin takana voisi olla, Strandberg kertoo ohjelman tiedotteessa.

– Masked Singerissä saa tuntea itsensä suureksi älykkääksi etsiväksi ja myös täydelliseksi idiootiksi. Varmaa on vain se, että et ikinä voi olla täysin varma mistään! Yllättävintä on ollut se, kuinka monella tasolla meitä panelisteja ja katsojia huijataan. Se viedään ihan uudelle tasolle tällä kakkoskaudella, Strandberg lupaa.

The Masked Singer -formaatissa julkisuudesta tutut suomalaiset pukeutuvat naamiaisasuihin päästä varpaisiin ja esiintyvät viikoittain täysin tunnistamattomina tuomaristolle sekä kotisohvilla ohjelmaa seuraaville television katsojille. Viime kaudella maskien takana piileskelivät muun muassa Mikael Jungner, Linda Lampenius, Sara Chafak, Pekka Pouta sekä Pandora.