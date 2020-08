Valvontakamera huoneessa oli liikaa – Au pairit -Sharel, 19, tylyttää isäntäperhettään ennennäkemättömällä tavalla

Varo juonipaljastuksia! Hollannin au pairit Losissa -sarjan Sharel tekee kenties koko ohjelmaformaatin näyttävimmän lähdön isäntäperheestään.

Ylen Au pairit -formaattiin perustuvassa hollantilaissarjassa 19-vuotias Sharel esitellään lapsista pitävänä nuorena naisena, joka innostuu myös shoppailusta ja meikeistä. Realitysarjassa Hollannin au pairit Losissa seurataan neljän nuoren arkea kolmen kuukauden ajan Los Angelesissa. Erilaisista taustoista tulevat hollantilaiset päätyvät kaikki hyvin erilaisiin perheisiin hoitamaan lapsia.

Räväkän ja suorapuheisen Sharelin vauraan oloinen isäntäperhe Los Angelesissa työskentelee viihdealalla, ja heillä on 4-vuotias tytär Ranya. Sharelin saapuessa Yhdysvaltoihin käy ilmi, että isäntäperheen suvussa on tapahtunut kuolemantapaus eikä heille voi vielä tulla, joten Sharel päätyy aloittamaan reissunsa hostellista.

Älä lue artikkelia pidemmälle, jos et halua tietää juonipaljastuksia!

Sarjan kolmannessa jaksossa Sharel pääsee vihdoin tositoimiin. Hän on haaveillut vaatimattomassa hostellissa vietetyn viikon jälkeen omasta huoneesta ja rauhasta. Vastaanotto Panon perheessä onkin lämmin. Perhe on varannut hänelle huoneeseen mukavia tervetuliaisia, mutta Sharel ei ole alkuunkaan tyytyväinen. Huone on sermillä eristetty tila olohuoneen parvella.

Ensimmäiset merkit Sharelin sopimattomuudesta työhönsä leijuvat ilmassa, kun perhe yrittää tutustua häneen.

– Haluaisitko tehdä töitä lasten kanssa, isäntäperheen äiti kysyy.

– En, Sharel täräyttää.

Keskustelun aikana Sharelista kovin kiinnostunut Ranya hyppii ja pomppii innoissaan ja anelee Sharelia leikkimään.

– Puhun äitisi kanssa, Sharel tiuskaisee lapselle.

Vanhemmat järkyttyvät, kun au pair ei osoita alkuunkaan kiinnostusta hoitolapseensa.

Ensimmäisenä aamunaan Sharel ei halua tulla aamiaiselle perheen kanssa, vaan ilmoittaa tyytyvänsä vesipulloon. Perheen äiti pyörittelee silmiään au parin käytökselle.

Syynä kiukutteluun on, että Sharel on illalla huomannut lapsen huoneessa vilkkuvan kameran, jolla hän ajattelee itseään valvottavan.

– Minulla ei ole yksityisyyttä. Ensin päädyn retkeilymajaan tämän perheen vuoksi, sitten selviää, ettei minulla ole omaa huonetta. Ja nyt tällaista paskaa. Ei käy! En jää tänne missään nimessä, Sharel avautuu.

Toinen yö parvella kypsyttää Sharelin lopullisesti.

– Mitä kaikkea olenkaan joutunut kestämään tämän paskaperheen vuoksi. Enkä tykkää edes tytöstä, Sharel itkee kameralle.

Aamulla Panon perhe kokoontuu sohvalle selvittämään, miksi au pair on tyytymätön. Sharel ei ole kertonut ongelmistaan mitään isäntäväelle.

– En viihdy täällä eikä minulla ole mitään yksityisyyttä. Enkä pidä siitä, että minua kuvataan, Sharel aloittaa.

Äiti selittää, että kamera on lapsen valvontaa varten eikä sitä ole mitenkään kätketty huoneeseen.

– Kaikilla tuntemillani äideillä on sellainen, hän vakuuttaa.

Perhe on hämmästynyt, että Sharel ei viihdy talossa, sillä häntä ei edes pyydetä siivoamaan tai laittamaan ruokaa, ainoastaan leikkimään Ranyan kanssa. Sekin on tosin vaikuttanut vastenmieliseltä puuhalta.

– En vain tunne mitään Ranyaa kohtaan, Sharel pamauttaa.

Kommentti osuu vyön alle äidille, jolle tytär on kaikki kaikessa. Hän alkaa puolustaa ja kehua lastaan vuolaasti.

– En pidä tästä keskustelusta, se on täysin feikkiä, Sharel ilmoittaa ja marssii pakkaamaan tavaroitaan.

Perheen isä syyttää Sharelia, ettei tämä ole edes yrittänyt sopeutua, vaan on keskittynyt lähinnä kännykkäänsä.

– Kohtelit meitä kuin asuisit hotellissa. Kun Ranya sanoi sinulle eilen huomenta, et vaivautunut edes vastaamaan, äiti tykittää.

Kesken pakkaamisen ja isäntäperheen ”häivy”-huutojen Sharel avaa videoyhteyden omaan äitiinsä Hollantiin.

– Haluaisin puhua äitisi kanssa, isäntäperheen äiti napauttaa.

– Luuletko, että äiti haluaa puhua noin teennäisen eukon kanssa, Sharel huutaa ja raahaa matkalaukkunsa alakertaan.

Au pair marssii asunnosta ulos vain kahden päivän jälkeen.

– Mukavaa loppuelämää teille! Sharel huutaa ulko-ovella.

Sporttinen Leah on yksi hollantilaissarjan tähdistä.

Keväällä Hollannissa esitetty sarja oli Ylen mukaan menestys. Sarjasta tehdään myös toinen tuotantokausi, joka kuvataan Euroopassa.

Hollannin au pairit Losissa -sarjan koko kausi on katsottavissa Yle Areenassa. TV2 esittää sarjaa arkisin myöhäisilloissa.