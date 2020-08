Kommentti: Tenet tuo mieleen Matrixin ja Inceptionin ensinäkemisen: aivot on napsautettava uuteen asentoon

Huippuohjaaja Christopher Nolan tarjoilee Tenet-elokuvan kuin taikuri – tai kuin huumekauppias: uutuus on on ällistyttävä yhdistelmä agenttielokuvien salamyhkäisyyttä, tieteisfilmien röyhkeyttä ja sotaseikkailua, riemuitsee elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Maailmassa on särö. Epätäydellinen todellisuus on täynnä virheitä ja vikoja.

Samaa voi sanoa ihmisistä. Monet sortuvat ahneuteen, lyhyen tähtäimen saavutuksiin ja itsepetoksiin, vaikka tavoitteet olisivatkin ylväät.

Christopher Nolanin ohjaama, kauan odotettu toimintaseikkailu Tenet tarttuu tähän inhimilliseen ydinkokemukseen, paketoi sen monimutkaisen tarinansa taustaksi ja antaa siihen ratkaisun, joka on petollisen yksinkertainen mutta erikoislaatuisuudessaan ällistyttävä.

Sen mukaan maailman säröt eheytyvät, jos ajan suunnan vain voisi kääntää nurinperin – ja Nolanhan tietenkin kääntää.

Keskiviikkona maailmanensi-iltansa saava Tenet on harvinaisuus Hollywoodin suurtuotantojen joukossa, sillä se lupaa paljon muutakin kuin kerätä katsojat ääreensä.

Tenet luo illuusion todellisuudesta, josta säröt, virheet ja epätäydellisyydet voidaan pyyhkiä pois – pistämällä ne kulkemaan aikaa taaksepäin, pistämällä ne korjaamaan itse itsensä.

Hyvien puolella: John David Washington ja Robert Pattinson näyttelevät venäläisen oligarkin perään lähteviä agentteja.

Tästä syntyvä elokuva rytisee ja paukkuu. Lopputuloksena on huima yhdistelmä agenttielokuvien salamyhkäisyyttä, poliittisten jännärien salaliittoteorioita, tieteisfilmien röyhkeyttä fysiikan lakien uhmaamisessa ja vielä sotaseikkailuakin – tietenkin sellaista, jossa yksittäinen taistelu on tärkeä palanen maailmanlopun estämisessä.

Christopher Nolan on ohjannut aiemminkin isoja, kallita ja juoneltaan monimutkaisia viihde-elokuvia.

Parhaiten hänet tunnetaan Christopher Balen kolmen synkänkomean Batman-seikkailun (2005–2012) ohjaajana. Niiden vastapainona Nolan on toteuttanut myös omat, omaleimaiset näkemyksensä muun muassa ryöstöjännäreistä (Inception, 2010), avaruusseikkailuista (Interstellar, 2014) ja sotadraamoista (Dunkirk, 2017).

Jokainen niistä on koetellut lajityyppinsä rajoja.

Tenet ei päihitä ohjaajansa parasta työtä, Inceptionia, mutta Tenet on takuulla hänen uransa uhmakkain elokuva. Se on äärimmäisen pitkistä toimintakohtauksista koostuva vauhtiseikkailu, jonka ymmärtäminen edellyttää aivojen napsauttamista uuteen asentoon.

Tenetin katsomista voi verrata Wachowskin sisarusten tekemän tieteisseikkailun Matrixin (1999) tai Nolanin oman rikosjännärin Mementon (2000) ja Inceptionin (2010) näkemiseen ensimmäistä kertaa: penkissä on pinnisteltävä, jotta Tenetin sisäisen todellisuuden matkassa pysyy mukana.

Tuttuun tapaansa Nolan tekee tämän vieläpä niin sulavasti, että pinnistely ei tunnu tuskaiselta uurastukselta vaan palkitsevalta oivallusten sarjalta.

Tenetin agentit (John David Washington, kesk., ja Robert Pattinson, oik.) murtautuvat lentokentän tarkasti vartioituun holviin.

Agenttielokuvien tapaan Tenetin perusasetelma itsessään on härnäävän selkeä.

Yhdellä puolella on Spike Leen Blackkklansmanista (2019) tutun John David Washingtonin näyttelemä päähenkilö – tämän tarinan James Bond – ja hänen liittolaisensa (Robert Pattinson), tämän tarinan Felix Leiter.

Toisella puolella on tarinan roisto, Kenneth Branaghin vaikuttavan pelottavalla vaihteella esittämä venäläinen oligarkki Andrei Sator, tämän tarinan arkkivihollinen.

Sankarit yrittävät estää maailmanlopun, jota roisto on omilla toimillaan aiheuttamassa. Vaikka kyse ei ole ydinaseista, Tenetissä on paljon viittauksia niiden aiheuttamaan totaaliseen tuhoon. Se tekee pelissä olevat mittasuhteet selväksi.

Suomalaisille osa elokuvan mittasuhteista on toki osittain tuttuja: elokuvaa kuvattiin vuoden 2019 kesällä myös Tallinnassa.

Kenneth Branagh piirtää venäläisestä mahtimiehestä pelottavan kuvan.

Tenet mutkistuu siinä vaiheessa, kun päämäärien sijaan aletaan puhua tavoista, joilla niihin päästään.

Lukion fysiikan termodynamiikan tunneilta tuttu käsite entropia eli epäjärjestyksen määrää mittaava fysikaalinen suure mainitaan usein, mutta se kuten tarinan muutkin hienoilta kuulostavat käsitteet ovat mukana lähinnä harhautuksena.

Oleellista Nolanin käyttämässä termistössä on vain epäjärjestys sekä sille lääkkeeksi annettu muutos ajan suunnassa.

Kun ajan kulkusuunta vaihtuu, konserttisalin seinässä oleva luodinreikä eheytyy, auton rikkinäinen tuulilasi korjaantuu ja kuolettavat vammatkin voivat parantua.

Se on vahva voima tai ase, näkökulmasta riippuen.

Matrixia ja Tenetiä yhdistää vallitsevan todellisuuden kyseenalaistaminen.

– Sitä ei voi selittää, mutta sen voi tuntea. Koko elämäsi ajan olet tuntenut, että maailmassa on jotain vikaa. Et tiedä, mitä se on, mutta se on läsnä sirpaleena mielessä, tehden sinusta hullun, Morpheus sanoi Laurence Fishburnen suulla ensimmäisessä Matrixissa.

Tenetissä tuo sirpale yritetään korjata elämällä aikaa vastakkaiseen suuntaan niin pitkälle, että sirpale on vielä ehjä. Se on mahdoton tavoite, mutta tietenkin sitä kannattaa yrittää.

Tenetin toimintakohtaukset ovat mittavia, sillä niissä aikaa eletään yhtä aikaa kahteen eri suuntaan.

Huiminta Tenetissä on tapa, jolla Nolan kuljettaa yksittäisten toimintakohtausten sisällä aikaa yhtä aikaa kahteen eri suuntaan. Osa henkilöistä elää aikaa eteenpäin, osa taaksepäin, ja kaikki tämä tapahtuu elokuvan sisäisessä logiikassa täysin luontevasti.

Koska ajan kahden suunnan yhtäaikainen näyttäminen ei ole yksinkertaista, Nolan tekee sen hyvin pitkien toimintakohtausten avulla. Niistä osa nähdään vieläpä kahteen eri kertaan.

Se, mitä näiden kohtausten sisällä tapahtuu ja miten aikaa taaksepäin elävät hahmot liikkuvat suhteessa aikaa eteenpäin eläviin hahmoihin, on Tenetin kovinta ja kovaotteisinta ydintä. Tappelut etenevät yhtä aikaa molempiin suuntiin.

Nämä massiiviset kohtaukset tekevät elokuvasta myös raskaan.

Monet kohtauksista tapahtuvat erilaisten betonielementtien sisällä. Betonibrutalismi on osuvaa, sillä Tenetin tunnelma ei todellakaan ole kevyimmästä päästä.

Ohjaaja Christopher Nolan ja John David Washington kuvaustauolla.

Washingtonin esittämän päähenkilön – jota kutsutaan tarinan metatasoihin viitaten vain Päähenkilöksi – tehtävänä on imeä tietoa ajan uudesta ulottuvuudesta yhtä hämmentyneenä kuin Tenetin ensimmäistä kertaa näkevä katsoja. Se tekee Washingtonin hahmosta vakavan ja tuiman.

Pattinson pääsee luomaan tämän tukena olevasta Neilistä hieman kepeämmän tyypin, jolla on heittää väliin jopa vitsejä. Elokuvan yleisilme on silti painostava.

Vitseistä huolimatta pelissä on maailman kohtalo, jota keikuttaa ääritoimiin pystyvä ja jättiomaisuuden kerryttänyt venäläismies.

Robert Pattinsonin esittämä Neil toimii Tenetin kevennyksenä.

Tunnelmassa on selvä ero Inceptioniin, jossa Leonardo DiCaprion esittämän Dom Cobbin syyllisyyttä ja surua purettiin viekasta huumoria viljelleillä sivuhahmoilla.

Inception myös meni omaan unimaailmaansa huomattavasti syvemmälle kuin Tenet omaan todellisuuteensa. Kun Inceptionin tarina porautui Domin alitajuntaan ja näytti tämän toiminnan perimmäisetkin vaikuttimet, Tenet kohtelee hahmojaan kuin ne olisivat shakkinappuloita.

Hahmot piirtyvät Tenetin tarinassa esiin lähtökohtaisesti enemmän toiminnan kuin tunnekokemusten kautta.

Puutetta paikkaa onneksi Elizabeth Debickin näyttelemä Kat, roiston omakseen pakottama kärsivä nainen, jonka koettelemukset antavat maailmanluokan mittoihin usein paisuvalle juonelle inhimillisen pohjan.

On silti harmi, kuinka vähän Nolan lopulta pohtii maailman lopettamiseen liittyviä vaikeita kysymyksiä. Niihin viitataan eri hahmojen suulla siellä täällä, mutta toisin kuin Inceptionissa, käsitellyn aiheen yhteenveto jää Tenetissä tekemättä.

Toisaalta se saattoi olla väistämätöntäkin: Inceptionissa yhteenvedon tarjosi Domin läpikäymä katarsis, oman syyllisyytensä kohtaaminen. Tenet välittää enemmän agenttifilmien tarinasta kuin agenttiensa tunteista.

Herkkyyttä ja haavoittuvuutta Tenetiin tuo Elizabeth Debicki.

Tarinankertojana Nolan osaa silti vetää oikeista langoista. Hän pystyy perustelemaan, miksi ajan suunnan manipuloiminen voisi muuttaa kaiken. Hän pystyy myös perustelemaan tähän oivallukseen liittyvän houkutuksen.

Pohjimmiltaan Nolan on kuin taikuri, joka huijaa katsojaa uskomaan siihen, että maailmassa olevat säröt voisi paikata, ja kuin huumekauppias, joka säännöstelee tätä lääkettä niin kauan, että hänen tarinansa päähenkilöt – ja katsojat – ovat siihen varmasti koukussa.

Tenetin rakenne tekee kauniin kaaren, jossa alkua seuraa keskikohta, ja keskikohtaa jälleen alku. Ratkaisu on nerokas: se kannustaa katsomaan elokuvan ensimmäisen kerran jälkeen uudestaan.

Loppua oleellisempia ovat keinot, joilla sinne kuljetaan, mutta näitä keinoja ei hahmota, ellei kertaalleen ole kulkenut Tenetin matkaa päästä päähän.

John David Washington on Tenetin salainen agentti, joka näkee ajan uudesta perspektiivistä.

Viisautta Nolan tuo Tenetiin muistuttamalla, että paraskaan lääke maailman epätäydellisyyteen ei silti ole täydellinen.

Kun ajan suuntaa on kerran lähdetty kääntämään, sitä voi tietenkin käännellä loputtomasti. Yhden särön korjaaminen johtaa aina uuteen repeämään, virheeseen ja vikaan. Jonkun on aina lähdettävä uudestaan matkalle yrittämään niiden korjaamista.

Tämän hyväksyminen ei ole helppoa, mutta se on ehkä syvällisin viesti, jonka Hollywood voi koronapandemian kesänä 2020 tarjota.

Tenet, maailmanensi-ilta elokuvateattereissa keskiviikkona 26.8.