Näin korona vaikutti Temptation Islandin kuvauksiin – tiedossa todellinen Suomi-versio, osallistujat testattiin...

Tuottaja Ilari Wirtanen kertoo, että treffit ananasfarmeilla vaihtuivat perunapeltoihin uudella Temptation Island Suomi -kaudella.

Korona-aika näkyy uudella Temptation Island Suomi -kaudella suurena maisemanmuutoksena. Thaimaan tropiikin sijaan ohjelma kuvattiin tänä kesänä Suomen Vuokatissa. Tuottaja Ilari Wirtanen kertoo, että kaikki kuvauksissa olleet kävivät koronatestissä ennen kuvausten aloitusta.

Ohjelman työryhmään kuului noin 80 henkeä. Päätähdiksi kuvauksiin lähti neljä pariskuntaa, kymmenen sinkkumiestä ja kymmenen sinkkunaista.

– Osallistujat testattiin juuri ennen kuvauksia sen vuoksi, jos ihmisillä tulee kuvauksissa läheisempiä kontakteja keskenään. Koronatestien jälkeen osallistujat eivät saaneet olla ulkomaailman kanssa missään tekemisissä, siispä kuljetimme heidät kuvauksiin muun muassa busseilla ja takseilla, Wirtanen kertoo.

Myös kuvausten aikaan oltiin tarkkana mahdollisten koronaoireiden suhteen.

– Jos jollakulla osallistujalla tai työryhmän jäsenellä tuli pientäkin oiretta, piti lähteä saman tien lääkäriin pikatestiin. Yhtään koronatapausta ei kuvauksissa todettu, vaan kaikki testit tulivat negatiivisina takaisin, Wirtanen sanoo.

Lääkärikäynnit ja testitulosten odottaminen vaikuttivat kuvausten kulkuun, mutta Wirtasen mukaan tähän oli varauduttu.

– Tuotantotiimimme on aika iso, niin kyllähän aina pitää pystyä korvaamaan yksi henkilö.

Myös tuotantotiimin työntekijöiden majoitusten suhteen oltiin tarkkoina. Jokaisella työntekijällä oli oma huone. Ohjelman osallistujat sen sijaan majoittuivat tuttuun tapaan kahden hengen huoneisiin.

– Työntekijämme käyttivät kuvauksissa aina maskeja, jos olimme lähikontaktissa sarjan osallistujien kanssa.

Aiemmin Temptation Islandia on kuvattu Thaimaan lämmössä. Kuva sarjan kuudennelta tuotantokaudelta vuodelta 2019.

Koska sarja kuvattiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa, piti koronan lisäksi ottaa myös muita seikkoja huomioon. Yksi tällainen asia olivat muun muassa Suomen kesään kuuluvat hyttyset.

– Hyttyset eivät kiusanneet meitä. Kuvauksissa oli isot hyttysenpoistolaitteet eli niin sanotut mosquito magnetit, jotka poistivat hyttyset 4 000 neliön alueelta, Wirtanen kertoo.

Wirtanen uskoo, että syksyllä tv:ssä nähdään visuaalisesti erittäin näyttävä Temptation Island -kausi.

– Ohjelmahan on parisuhdereality ja sen formaatti kantaa vahvasti, sen vuoksi osallistujatkin nopeasti unohtivat, että missä päin maailmaa kuvauksissa oltiin. Visuaalisesti ohjelmasta tulee todella kaunis, kun on kauniit Suomen kesämaisemat.

Wirtanen painottaa, että pääroolissa sarjassa ovat osallistujat ja se, miten pariskunnat testaavat parisuhdettaan. Yksi Temptation Islandin vakioelementeistä ovat treffit, jolloin sinkku ja parisuhteessa oleva käyvät treffeillä. Thaimaassa treffien kohteina on nähty muun muassa ananasfarmeja.

– Tällä kaudella mennään Suomen mukaan eli ananasfarmeja ei ole, mutta perunapeltoa on, Wirtanen naurahtaa ja lisää:

– Kyseessä on täysin Suomi-versio ja emme edes yrittäneet kopioida Thaimaan-versiota. Esimerkiksi iltanuotio on erinäköinen, sillä ei Suomessa ole yhtä pimeää iltaisin kuin Thaimaassa. Toki tälläkin kaudella on paljon ulkobileitä, sillä kuvauksiin oli rakennettu suuret lämmitetyt ulkoterassit porealtaineen.

– Uskon, että tästä on tulossa oikein kausien kausi! Osa osallistujista oli sitä mieltä, että hauskaa, kun kuvaukset ovat Suomessa ja että he mieluummin osallistuivat Suomen kuin Thaimaan kuvauksiin.

Temptation Island Suomi -sarjan uusi kausi alkaa Nelosella 30.9. klo 21.00. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat molemmat Sanoma-konserniin.