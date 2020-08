Tammerkosken sillalla -ohjelman vieraista moni on jo manan majoilla –”Huima on ollut viikatemiehen rooli”, suree Mikko Alatalo

Ensi viikosta alkaen Mikko Alatalo laulattaa tv:ssä Tammerkosken rannalla sillan sijaan.

Muusikko, ex-kansanedustaja Mikko Alatalo sai jokin aika sitten palata muistoissaan parinkymmenen vuoden taakse, kun Yle esitti koosteen legendaarisesta Tammerkosken sillalla -yhteislauluohjelmasta.

– Kyllähän se viidestä, kuudesta lähetyksestä koottu ohjelma vähän kylmäsi. Siinä oli Pispalassa naapurissa asuva Salon Hessu, mutta kaikki muut vieraat – Klabbi (Kari Tapio), Kikka, Juice, Riki Sorsa ja Kirka – ovat nyt kuolleet, Alatalo kertoo havainnostaan.

Ja on hetken hymyilemättä. Kovin montaa vastaavaa hetkeä ei liki tunnin mittaiseen juttuhetkeen mahdukaan.

– Huima on ollut viikatemiehen rooli!

Nyt 69-vuotias Alatalo laulatti kansaa Tampereen kirjastonpuistossa kuvatussa ohjelmassa seitsemän kesän ajan (1995–2001).

Ensi viikolla Alatalo palaa samaan tehtävään, kun AlfaTV:n ohjelmistossa käynnistyy uusi Tammerkosken rannalla -niminen yhteislauluohjelma.

Jammi Humalamäki liittyy Alatalon orkesteriin uudessa Tammerkosken rannalla -ohjelmassa.

Tosin rannan sijaan ollaan paremminkin Tampereen katolla, sillä nauhoitukset tehdään Suomen korkeimman hotellin, Tornin, ylimmän kerroksen terassilla. Kuusiosaisen sarjan avausjakso nähdään tiistaina 1. syyskuuta AlfaTV:llä.

Nyt alkavassa sarjassa ei ole ulkopuolisia artistivieraita, mutta Tammerkosken sillalla niitä riitti. Alatalon mieleen on jäänyt erityisesti Klabbi eli Kari Tapio. Artistin tilaa saatiin jännittää sekä ennen että jälkeen nauhoitusten.

– Klabbi oli vähän kadoksissa. Sain Klabbin puhelimella kiinni ja kysyin, että tuletko, sillä meillä on maanantaina puisto on täynnä ihmisiä. Klabbi sanoi, että on ollut kamiina mustana kolme päivää. Hän kertoi ottavansa muusikkokaverinsa kanssa vielä itkukännit.

Juominen oli jäänyt päälle.

– Maanantaina Kari ajoi kuitenkin paikalle autollaan ja sanoi, että olo on tosi huono ja rintaa pakottaa niin perkeleesti. Mutta silti se veti Olen suomalaisen ja Myrskyn jälkeen niin, että jengi oli ihan pähkinöinä!

Kari Tapion vierailu Tammerkosken sillalla on jäänyt Alatalon mieleen.

Nauhoitusten jälkeen Kari Tapio sanoi Alatalolle lähtevänsä seuraavana päivänä Espoonlahdelle kalastamaan.

– Pian Polarartisteilta kerrottiin, että Klabbi on joutunut ohitusleikkaukseen. Kysyivät, mitä helvettiä siellä kuvauksissa tapahtui. Kerroin, että krapuloissaan se tänne tuli. Että se on vähän kuin kuumasta formula-koneesta otettais öljyt pois kesken ajon.

Tammerkosken sillalla -ohjelma palautti Alatalon, nelinkertaisen Syksyn sävel -voittajan, jälleen kansakunnan kaapin päälle vaikeampien aikojen jälkeen. Taustalla oli Marja-vaimon itsemurha syksyllä 1992.

– Sen jälkeen olin kuukausia horroksissa, aivan unilääkkeiden varassa.

Mikko Alatalo on iloinen mahdollisuudestaan palata ruutuun uudessa yhteislauluohjelmassa.

Aiemmin muun muassa tv-uutisissa, Iltatähdessä ja Hittimittarissa esiintynyt Alatalo kömpi kuitenkin hiljalleen takaisin kameran eteen, aluksi Rififi-ohjelman kautta.

– Silloin kuuluisa hymyni oli vielä vähän väkinäinen. Mutta silti se saattoi ärsyttää muita, Alatalo muistelee synkkiä vuosia.

Jo aiemmin Alatalon kanssa yhteistyötä tehnyt TV2:n tuottaja Jouko Konttinen toi idean Tammerkosken sillalla -ohjelmaan Ruotsista. Laulattajan rooli sopi Alatalolle.

– Olin onneksi soittanut nuorena poikana Oulussa tanssiorkestereissa ja tunsin perinteen aika hyvin.

Tammerkosken sillalla oli suosion huipulla 1999.

Alatalo muistaa, että Tammerkosken sillalla oli parhaimmillaan 800 000 katsojallaan kesän katsotuin ohjelma.

– Mottonamme oli tuoda kansakunnan salattu muisti tutuksi nuoremmillekin. Toisaalta halusin ujuttaa sekaan myös sen ajan hittejä kuten Edu Kettusta, Juicea ja J. Karjalaista. Niitä pystyi vielä laulamaan, mutta nykyhittejä ei, Alatalo nauraa.

Vuosien myötä alkuperäinen tuotantotiimi hajosi. Lopulta lähti musiikillisiin linjauksiin pettynyt Alatalokin. Tammerkosken sillalla sinnitteli ohjelmistossa vielä muutaman vuoden, kunnes se haudattiin.

Jari Sillanpää vieraili ohjelmassa 2000.

Joillekin tilannetta jännittäneille vieraille Alatalon piti opettaa, ettei kansaa laulateta fraseeraamalla kuin estraditaiteilija.

– Pitää sulautua jengiin. Ja niin vain sain niinkin läpiujon miehen kuin Taipaleen Reiskan istumaan naisten keskelle laulamaan Satumaata!

– Ja olihan se hauskaa, kun eturivin kukkahatturouvat vetää Fiilaten ja höyläten ja laulaa ”itseni uniin onanoin”!

Paluu yhteislaulattajaksi valtakunnallisella tv-kanavalla on konkarin mieleen.

– Olen tosi iloinen, että saan palata esiintymään taas näissä merkeissä.

