Juuso Räsänen itki koko junamatkan kirjoittaessaan lyhytelokuvaansa lapsen sairaudesta – taustalla henkilökohtainen tarina

Vakavasti sairas poika (Oliver Korpinen) ja Lucy (Sonja Westerberg) kohtaavat sairaalassa. Siitä alkaa kaksikon seikkailu, jossa he kommunikoivat salakielellä ja hulluttelevat.

Euroopan yleisradioyhtiöt ovat tehneet yhteistyössä 12 lyhytelokuvaa lapsille. Suomalainen The Boy of Summer kertoo lapsen vakavasta sairaudesta.

Suomalainen lyhytelokuva The Boy of Summer kertoo Lucysta (Sonja Westerberg), joka on tutkimuksissa sairaalassa. Yhtenä päivänä Lucyn huoneeseen ilmestyy uusi potilas, vakavasti sairas poika (Oliver Korpinen). Lääkärin (Pirkka-Pekka Petelius) hämmästykseksi poika alkaa voida paremmin.

Lämminhenkisessä elokuvassa kaksikko seikkailee ympäri sairaalaa, kommunikoi salaisen kielen avulla ja hulluttelee – kunnes pojan tila romahtaa.

– Kuolema ja lapsen sairastaminen ovat mielestäni sellaisia aiheita, joista ei nyky-yhteiskunnassa paljon keskustella. Halusin tehdä tästä vakavasta aiheesta lapsille sopivan elokuvan, joka ei kuitenkaan olisi traumatisoiva tai skandaalinomainen, vaan perustuisi toivoon ja ymmärtämiseen, elokuvan ohjannut ja käsikirjoittanut Juuso Räsänen kertoo.

Räsänen on Ylen lastentoimituksen tuottaja. 25-minuuttisen The Boy of Summerin taustalla oli henkilökohtainen kokemus.

– Entinen kollegani ja hyvä ystäväni Jukka Raittinen kuoli sydänongelmien vuoksi alle 40-vuotiaana muutama vuosi sitten. Tykkäsimme molemmat Don Henleyn The Boys of Summer -biisistä. Vaikka Jukka menehtyikin aikuisena, niin jotenkin hänen kuolemansa yhdistettynä Boy of Summer -käsitteeseen ja kuolema ylipäänsä yhdistyivät tässä prosessissa.

Käsikirjoitus syntyi erään junamatkan aikana Helsingistä kotiin Tampereelle.

– Raavaana miehenä itken harvoin. Sen junamatkan kirjoitin ja itkin, mikä tietenkin jälkeenpäin hävetti. Tiesin, että nyt tulee jotain, mitä ei ole ajateltu teknisesti tai paperinmakuisesti. Teksti tuli suoraan jostain siihen paperille.

Lyhytelokuva The Boy of Summer on osa Ylen Lasten salaisuudet -kokonaisuutta. Siihen kuuluu 12 lyhytelokuvaa eri maista. Kyseessä on Euroopan ja Aasian yleisradioyhtiöiden yhteistyössä tekemä, lapsille suunnattu lyhytelokuvien sarja.

Elokuvien aiheet käsittelevät muun muassa sotaa, pakolaisuutta, yksinäisyyttä, ystävyyttä, yllättäviä kohtaamisia ja kuolemaa. Lyhytelokuvat on tehty Suomessa, Kiinassa, Etelä-Koreassa, Tšekissä, Kroatiassa, Saksassa ja Skotlannissa. Lisäksi kolme elokuvaa on tehty Irlannissa ja kaksi Serbiassa.

Yle Areenassa 26. elokuuta ensi-iltansa saavat lyhytelokuvat ovat tyylilajiltaan erilaisia. Osa lyhäreistä on komediallisia, ja joissakin aiheet ovat vakavia ja koskettavia.

Euroopan yleisradioyhtiöt ovat tehneet lasten lyhytelokuvien saralla yhteistyötä jo vuosia. European Broadcasting Unionin eli EBU:n koordinoimaan hankkeeseen osallistuvien maiden edustajat tuovat tapaamiseen lyhytelokuvakäsikirjoituksen. Toiset antavat ideasta palautetta, jonka mukaan käsikirjoitusta on mahdollista muokata.

– Ylen lastentoimitus ei ole ollut mukana vuosiin. Olisin osallistunut jo aikaisemmin, mutta ei vain yksinkertaisesti ole ollut aikaa. Kun sain tarpeeksi hyvän idean, järjestin aikaa. Pomo antoi mahdollisuuden, että ehdin ohjata ja käsikirjoittaa sen muiden töiden ohella, Räsänen kertoo.

Räsänen löysi nuoret näyttelijät roolituspalvelun kautta. Teatteriperheestä olevan Sonjan vanhemmat ovat käsikirjoittaja–ohjaaja Paavo Westerberg ja näyttelijä–käsikirjoittaja Emmi Pesonen.

– Kun lyhäriä kuvattiin, Sonja oli 13-vuotias. Hän pystyi silti samanlaiseen ilmaisuskaalaan kuin parhaat ammattilaisnäyttelijät. En usko, että elokuva olisi pystynyt koskettamaan samalla tavalla ilman Sonjan kykyä reagoida vakaviin ja iloisiin tilanteisiin yhtä vaikuttavasti.

Oliver Korpinen tekee lyhytelokuvassa ensimmäisen roolityönsä.

– Oliver oli viimeinen henkilö, jonka tapasin. Ajattelin, että jos Oliver ei ole sopiva henkilö rooliin, meillä ei ole leffaa. Tähän rooliin vaadittiin harvinaislaatuinen tyyppi, joka pystyy näyttelemään henkilöä, jolle tapahtuu vaikeita asioita. Oliver oli löytö, joka pystyi heti seuraamaan kaikkia ohjeita ja eläytymään täysin aidosti.

Lasten salaisuudet -lyhytelokuvat sopivat myös aikuisille, vaikka ne kertovat lapsille sopivista aiheista.

– Toivottavasti tämäntyyppiset teokset luovat pohjaa sille, että vakavistakin asioista voidaan keskustella avoimemmin ja muistetaan, että niistäkin voidaan selvitä.

Räsänen haluaa The Boy of Summer -lyhytelokuvallaan tarjota myös elämyksiä.

– Haluan, että lapsille tehdään yhtä laadukkaita juttuja kuin aikuisille, jotta suurten kysymysten ja tunteiden käsittely elokuvan kautta ei kokonaan unohtuisi.

