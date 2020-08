Äiti ilmoitti tyttärensä salaa Maajussille morsian -ohjelmaan – ”Soitti ja sanoi: ethän suutu, olisi yksi pikkujuttu”

Huippusuositun Maajussille morsian -sarjan maajussit julkistettiin tänään.

Miia, 36, tulee Kuusamosta. Hän on on maaseutuyrityksen vetäjä ja pitää vanhaan koulurakennukseen rakennettua majataloa. Miia on ammatiltaan eräopas ja riistanhoitaja.

Maajussille morsian -ohjelmaan nuori nainen päätyi äitinsä takia.

– Äiti ilmoitti minut ohjelmaan, että ei ollut oma valinta, Miia nauraa.

– Hän oli kai katsonut, että nyt riittää Miian sinkkuilu.

Vieläkö olette äidin kanssa väleissä moisen tempun jälkeen?

– Hän soitti ja sanoi: ethän suutu, olisi yksi pikkujuttu. Ihan olen tykännyt olla mukana, Miiaa vakuuttaa.

– Tuskin se elämäni mies kuitenkaan kävelisi Juumantietä vastaan. Tinderissäkin olen ollut, mutta eipä siitä ole itselleni mitään hyötyä ollut.

Vanhanaikaisten kirjeiden saaminen ilahdutti Miiaa.

– Ei ollut helppoja valintoja, mutta kirjeitä oli mukava lueskella, kun muuten kaikki tapahtuu nykyään teknologian välityksellä. Tuli ihan kouluajat mieleen.

Mieheltä Miia toivoo hyvää huumorintajua.

– Kirjeissä tärkeintä oli, että huumori ja luonne paistavat läpi. Olin toivonut lyhyitä ja ytimekkäitä kirjoituksia, koska olen itsekin hyvin ytimekäs. Homman pitää olla selkeä, että millainen tyyppi sen kirjeen takana on.

Miia myöntää olevansa hieman nirso miesten suhteen.

– Tietyt asiat ovat itselle tärkeitä ja ne pitää löytyä myös miehestä: ei saa olla suurpiirteinen, eikä hiljainen. Sellainen ei toimi. Lisäksi miehen pitää olla lempeä, kohtelias, isänmaallinen ja kunnioittaa muita.

Ohjelman tuoma julkisuus ei Miia haittaa.

– Minähän olen ihan pimennossa, kun pyöritän sitä lomakylää. Käyn kerran kuukaudessa Kuusamossa kaupassa. On omat porot ja fasaanit. Lihaa tulee ja metsästän kaiken, minkä syön. Vieressä on kalaisa järvi ja sitten minulla on vuohia, jotka lypsän käsin. Munat haen omasta kanalasta. Elän mahdollisimman omavaraisesti. No, joskus käyn Kuusamossa sushilla tai ostan makkarapaketin.

– Kun korona alkoi ja ihmiset hamstrasivat vessapaperia, minä laitoin kaksi poroa lihoiksi.