Au pairit -sarjan hollantilainen versio alkaa – Lily päätyy kannabista markkinoivaan bileperheeseen, Gohar uskovaiseen kaaoskotiin

Suomalaisesta Au pairit -menestyssarjasta alkaa hollantilainen versio, jossa neljä nuorta naista lähtee hoitamaan lapsia Los Angelesiin.

Suomalaiset au pairit ovat seikkailleet maailmalla jo seitsemän kauden verran. Suomalaisessa versiossa nuoret ovat olleet au paireina muun muassa Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa ja Miamissa. Lastenhoidon lisäksi on nähty, kuinka noin parikymppiset nuoret itsenäistyvät maailmalla, bilettävät, rakastuvat ja toisinaan myös riitelevät.

Suomessa kehitetty Au pairit -formaatti myytiin viime vuonna Hollantiin. Nyt päästään seuraamaan menestyssarjan ensimmäistä ulkomailla tehtyä versiota.

Hollannin au pairit Losissa -realitysarjassa seurataan neljän nuoren arkea kolmen kuukauden ajan Los Angelesissa. Erilaisista taustoista tulevat hollantilaiset päätyvät kaikki hyvin erilaisiin perheisiin hoitamaan lapsia.

19-vuotias Lily tykkää tanssimisesta. Hänen unelmansa on päästä Beyoncén taustatanssijaksi.

– Tämä on vähän kuin elokuvaa. Toivon, että pääsen moniin hienoihin juhliin, Lily haaveilee ennen seikkailunsa alkua.

Ensimmäistä kertaa yksin ulkomaille matkaavalla Lilyllä ei ole kokemusta kotitöistä. Alkujaksossa näytetäänkin, kuinka hän opettelee pesukoneen käyttöä ja ruoanlaittoa kotonaan Hollannissa.

– Isä ja äiti tekevät kaiken puolestani, hän nauraa.

Lily perheensä kanssa.

Lilyn koti Amerikassa löytyy hipahtavan perheen luota. Kannabis on laillista Kaliforniassa, joten perheellä onkin tuotetta markkinoiva yritys. 2- ja 4-vuotiaiden lasten vanhemmat ovat myös mukana järjestämässä Burning Man -festivaalia.

Biletystä on taatusti luvassa tässä rennossa perheessä, nimittäin äiti lupaa viedä underground-klubille uuden au pairin, jolla ei ikä muuten vielä riitä Yhdysvaltojen baareihin. Perhe ei muutenkaan tunnu pahemmin säännöistä piittaavan.

Armenialaiset vanhemmat haluavat, että heidän tyttärensä Gohar, 22, perustaisi perheen nopeasti. Nyt Gohar haluaa vielä nauttia elämästä vapaasti ja hankkia uusia kokemuksia. Isä varoittelee Los Angelesin vaaroista.

– Isä ei tunne minua kovin hyvin, Gohar toteaa.

Kaliforniassa Gohar päätyy uskovaiseen perheeseen, jolla on neljä lasta. Perhe ei halua, että au pair kiroilee, juo tai tuo poikia kotiin. Lastenhoitajalle on kova tarve, nimittäin kotona on kaaos koko ajan: pyykkivuoria, tiskikasoja ja kamala sotku.

19-vuotias Sharel kertoo pitävänsä kovasti lapsista, joita hän hoitaakin viikoittain. Hän pitää myös shoppailusta ja meikeistä.

Sharelin perhe työskentelee viihdealalla, ja heillä on 4-vuotias tytär. Perhe tuntuu elävän kunnon amerikkalaista unelmaa. Sharelin host-perheen suvussa tapahtuu kuolemantapaus, joten Sharel päätyy yllättäen aloittamaan reissunsa hostellista.

Mukana on myös 21-vuotias urheilullinen Leah, jota ei vielä ensimmäisessä jaksossa tavata. Hän päätyy yksinhuoltajaäidin avuksi.

Maltillisen alkujakson jälkeen kauden aikana nähdään draamaa, koti-ikävää, pettymyksiä sekä au pairien yhteisiä illanviettoja.

Koko kausi on katsottavissa Yle Areenassa keskiviikkona 19. elokuuta. TV2 esittää sarjaa arkisin myöhäisilloissa maanantaista 24. elokuuta alkaen.

Keväällä Hollannissa esitetty sarja oli Ylen mukaan menestys. Sarjasta tehdään myös toinen tuotantokausi, joka kuvataan Euroopassa.

Hollannin au pairit Losissa arkisin ma 24.8. alkaen TV2 klo 23.25 / Yle Areena