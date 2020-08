Baywatchia tähdittänyt Erika Eleniak, 50, muistelee IS:lle menestysrooliaan – yllättävä käänne kulisseissa teki kulttisarjasta aiempaa rohkeamman

Erika Eleniak, 50, muistetaan roolistaan legendaarisessa Baywatch-sarjassa. Vielä 30 vuoden jälkeenkin näyttelijä harmittelee heittäneensä pois ikonisen punaisen uimapukunsa.

Yli 30 vuotta sitten Erika Eleniak teki jotakin sellaista, josta lukuisat nuoret naiset tuolloin vain haaveilivat. Playboy-lehdestä julkisuuteen ponnahtanut, vasta 20-vuotias Eleniak onnistui nimittäin tuolloin nappaamaan monien havittelevan roolin toistaiseksi yleisölle tuntemattomasta televisiosarjasta, joka sittemmin nousi kulttimaineeseen ympäri maailman. Tuo sarja oli nimeltään Baywatch.

Nyt, 30 vuotta myöhemmin Eleniak, 50, tunnetaan edelleen parhaiten Baywatchista ja roolistaan hengenpelastaja Shauni McClainina. Toisin kuin monet luulevat, ei miestenlehti Playboyn keskiaukeamaa tähdittäneelle Eleniakille suinkaan tarjottu roolia kulttisarjassa hopeatarjottimella. Päinvastoin, Eleniak osallistui pitkään koekuvausrupeamaan yhdessä satojen ikäistensä naisten kanssa.

– Se oli siihen aikaan todella perinteinen tapa valita näyttelijöitä. Koekuvauksia tähän yhteen rooliin järjestettiin monta. He halusivat nähdä minut kameran edessä paitsi yksin, myös testata, miten minun ja Billyn kemiat toimisivat yhteen, Eleniak muistelee Ilta-Sanomille viitaten vastanäyttelijäänsä Billy Warlockiin.

Erika Eleniak näyttelee edelleen ja luotsaa omaa podcastiaan. Silti Baywatch-rooli on edelleen se, josta hänet parhaiten tunnetaan.

Suosikkisarja Baywatchia Eleniak ehti tähdittää yhteensä kolmen tuotantokauden verran, joita esitettiin televisiossa vuosina 1989–1999. Sinä aikana sekä Eleniakin omassa elämässä, että rakastetun sarjan kulisseissa ehti tapahtua paljon. Eleniak muun muassa kihlautui vastanäyttelijänsä Warlockin kanssa, mutta pariskunnan suhde päättyi myöhemmin eroon.

Vuonna 1989 televisiokanava NBC päätti puolestaan yllättäen lopettaa Baywatchin tuottamisen heti ensimmäisen tuotantokauden jälkeen. Sarjan päätähti David Hasselhoff osti kuitenkin sarjan oikeudet kanavalta ja toimi sittemmin myös ohjelman tuottajana. Eleniakin mukaan sarjassa tapahtui tuolloin huomattava muutos, joka heijastui katsojille varsin erikoisella tavalla.

– Sarjasta tuli paljon rohkeampi, kun se siirtyi pois konservatiiviselta NBC:ltä. Tämä näkyi erityisesti meidän uimapuvuissamme. Niistä tuli rohkeammat, enemmän brasilialaismalliset ja paljon paljastavammat. Sama tapahtui tietenkin koko sarjalle. Baywatchista tuli paljon uskaliaampi, sellainen kuin se tänä päivänä muistetaan, Eleniak muistelee IS:lle.

Erika oli vasta 19-vuotias, kun hän nappasi roolin Baywatchista. Hän näytteli hengenpelastaja Shauni McClainia.

Ikonisen punaisen uimapuvun saivat vuosien varrella pukea ylleen Eleniakin ohella muun muassa Pamela Anderson sekä Carmen Electra. Eleniak myöntää, ettei paljastavaan asuun pukeutuminen suinkaan ollut aina helppoa 19-vuotiaalle, vasta uransa alussa olevalle näyttelijälle.

– Kun esiinnyt miljoonille silmäpareille, haluat totta kai näyttää itsestäsi ne parhaat puolet. Sitä tulee todella tietoiseksi itsestään ja omasta kehostaan, joten luonnollisesti olin toisinaan myös hyvin epävarma itsestäni ja kehostani, Eleniak toteaa.

– Ihmiset eivät myöskään aina muista, ettemme vaan näytelleet uimapuvut yllämme. Meidän tuli juosta, uida ja näytellä. Kun ylläsi on niin rohkea ja avonainen vaate, ei se ole aina helppoa. Mutta välillä kyllä harmittelen, ettei minulla ole omaa pukuani enää tallessa, hän naurahtaa.

Erika Eleniak nousi alun perin julkisuuteen, kun hän poseerasi Playboy-lehden keskiaukeamalla.

Eleniak jätti Baywatch-maailman taakseen vuonna 1996. Sittemmin hän on tehnyt pienempiä roolisuorituksia erinäisissä elokuvissa ja televisiosarjoissa ja nykyään hän luotsaa omaa podcastiaan, Spiritual Alchemy With Erika. Osana Baywatchin tähtikaartia viettämistään vuosista Eleniakilla on vielä 30 vuoden jälkeenkin ainoastaan hyvää sanottavaa.

– Se oli upea kokemus. On hienoa, että myös uudet sukupolvet ovat löytäneet ohjelmamme, onhan se suorastaan legendaarinen ja niin monella tapaa ainutlaatuinen, Eleniak iloitsee.

Tältä Erika Eleniak näytti vuonna 2017.

Kun Eleniakilta kysyy, mikä oli hänen Baywatch-uransa ehdoton kohokohta, ei hänen tarvitse miettiä vastaustaan kauaa. Näyttelijältä sataa kiitoksia koko työryhmälle, muille näyttelijöille sekä hengenpelastajille, jotka auttoivat heitä selviämään roolisuorituksistaan mahdollisimman uskottavasti.

– Ne ihmiset tekivät siitä kokemuksesta sellaisen kuin se oli, eli upean. Näemme toisiamme edelleen silloin tällöin ja sosiaalisen median avulla pysyy helposti perillä siitä, mitä kukin tahollaan tekee, Eleniak hehkuttaa.

– Myös Billyn kanssa olemme edelleen ihan hyvissä väleissä, hän naurahtaa.

Baywatch nähdään sarjan alusta Subilla maanantaista 7. syyskuuta klo 18 alkaen.