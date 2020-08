Maailmojen sota -minisarja tarjoaa rakkautta ja ufoja menneisyyden Britanniassa

Tänään nähtävä BBC-tuotanto kertoo edvardiaanisesta ajasta 1900-luvun alussa, jolloin hameet ovat nilkkamittaisia ja luokkajako kiveen hakattu.

Eipä tiennyt H. G. Wells vuonna 1897, että hänestä tulisi vielä scifin Shakespeare.

Romaani Maailmojen sota oli yksi ensimmäisistä kuvauksista marsilaisten invaasiosta.

Kun Orson Wellesin esittämä uutismuotoinen kuunnelma 1939 julkaistiin radiossa, tuhannet hätääntyivät luullen tarinaa todeksi: että marsilaiset olivat oikeasti saapuneet Maahan.

Aivan näin realistinen ei ole nyt uusintana esitettävä kaksiosainen minisarja Maailmojen sota (The War of the Worlds, 2019).

Craig Viveirosin ohjaama BBC-tuotanto kertoo edvardiaanisesta ajasta 1900-luvun alussa, jolloin hameet ovat nilkkamittaisia ja luokkajako kiveen hakattu.

Toisin kuin aiemmissa ruutuversioissa, käsikirjoittaja Peter Harness päätti pitää tapahtumat syvällä menneisyyden Britanniassa.

Harness muokkasi pääosaan vahvan naisen, tiedeharrastaja Amyn (Eleanor Tomlinson).

Yhdessä rakastettunsa Georgen (Rafe Spall) ja tämän veljen (Rupert Graves) kanssa hän yrittää selviytyä marsilaisilta Lontoon punahohkaisella taistelutantereella.

Juonen olemus on monelle esimerkiksi Steven Spielbergin vuoden 2005 versiosta tuttu: marsilaiset laskeutuvat Maahan, ja seuraa sota. Maapallo on vaarassa tuhoutua, ja ufot kulkevat kolmijalkaisilla.

Viveirosin käsissä tieteiskertomuksesta ei ole tullut Marvel-tyylistä tulitusta vaan syviä ja yhteiskunnallisiakin sävyjä saava historiallinen epookki.

Wellsin teemat ovat tiukasti kiinni vuodessa 2019. Kun möykky Marsista rävähtää mäntymetsään, vallanpitäjät pyrkivät peittelemään ja kyseenalaistamaan tieteellisiä havaintoja.

Wellsin aikana imperialistinen Britannia oli maailman napa, jonka marsilaiset ottivat kirjassa imperialistin ottein omakseen.

Kirjassaan Wells pohti vallan rakennetta ja alistusketjua sekä sitä, kohtelevatko marsilaiset ihmisiä kuin ihmiset eläimiä. Oikeus maailmanherruuteen puhututtaa myös Viveirosin versiossa. Valtarakenteita ja pääparin rakkaustarinaa puidaan enemmän kuin marsilaisia.

Maailmojen sota tiistaisin TV2 klo 21.45.