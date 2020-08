Miksi naiset valitsevat vaarallisen kulkurielämän? Osin suomalainen dokumentti seuraa junapummien elämää Amerikassa

Suomalaisranskalainen dokumentti kuvaa kahta naista, jotka ovat valinneet elämäntavakseen laittoman matkustamisen tavarajunilla halki Amerikan.

Lumihuippuiset vuoret ja aavat preeriat vilahtavat ohi, kun tavarajuna kiitää halki Yhdysvaltojen. Pohjois-Amerikan maisemat ovat vaihtelevuudessaan mielenkiintoisia ja tavattoman kauniita.

– Junan kyydissä saan olla vain luonto seuranani, sanoo kolmekymppinen Karen, toinen This Train I Ride -dokumentin (2019) päähenkilöistä.

Amerikan rautateillä on matkannut kulkureita alusta asti. Edelleen tavarajunien kyytiin hypätään salaa ja niillä matkataan laittomasti.

Kulkuriromantiikkaan uskovan mukaan kyseessä on seikkailu, tapa kokea vapautta, elää yhteiskunnan paineiden ja odotusten ulkopuolella. Elämäntavan kääntöpuolena on alttius vaaroille ja sairauksille, kuten myös rahanpuutteelle, nälälle ja kylmälle.

Ohjaaja Arno Bitschy teki ensimmäisen pitkän dokumenttinsa kahdesta naisesta, jotka kulkevat pummilla junilla. Karen ja Ivy pääsevät kertomaan elämästään, joka on lähes jatkuvaa matkaamista kohti tuntematonta. Kamera seuraa naisia siltojen alle nukkumaan, ratapihoille kyttäämään junia ja taivaltamaan moottoritien viertä.

– Jatkan matkustelua tavarajunilla niin kauan kuin elän, Karen sanoo.

Karen kertoo jääneensä koukkuun kulkurielämään. Keskiluokkaisella esikaupunkialueella kasvanut nainen haluaa paeta ”normaalin” elämän tyhjyyttä. Hänen vanhempansa olivat varakkaita, mutta tyttären mukaan onnettomia. Karenin taustalla on itsetuhoisuutta ja huumeriippuvaisuutta. Vasta junan kyydissä hän tunsi itsensä onnelliseksi.

Dokumentin loppupuolella on kuitenkin luvassa odottamaton käänne Karenin elämässä.

Kulkurielämä on itsevalittua yksin elämistä. Kun on aina liikkeessä, merkityksellisiä ihmissuhteita ei pääse muodostumaan.

Kulkureilla on löyhä yhteisö, mutta muita laittomia kulkijoita pitää myös varoa. Karen on listannut itselleen säännöt, kuinka varoa miehiä: seksuaalinen väkivalta muodostaa suurimman uhan.

Toinen kulkurinainen, 44-vuotias Ivy on jo konkari. Hän lähti tavarajunan kyydissä pakoon väkivaltaa ja hyväksikäyttöä 17-vuotiaana. Teini-ikäisenä karkurina elämäntapa oli hänelle myös rankkaa, ja hän istui jonkin aikaa vankilassakin.

Kahden naisen kautta dokumentti asettaa kysymyksiä yhteiskuntaan kuulumisesta ja sen ulkopuolelle jättäytymisestä, yksinäisyydestä ja joukkoon kuulumisesta. Mitä sitoutuminen yhteen paikkaan tai toiseen ihmiseen merkitsee? Entä miksi niin sanottu tavallinen elämä tuntuu joistakin mahdottomalta?

Nick Cave and the Bad Seeds esiintyi Flow-festivaaleilla 2013. Warren Ellis näkyy Nick Caven vasemmalla puolella.

Musiikkidiggareille kiinnostava yksityiskohta on, että dokumentin alkuperäismusiikki on Warren Ellisin käsialaa. Moneen elokuvaan musiikkia säveltänyt Elllis tunnetaan Nick Cave and the Bad Seeds -yhtyeen jäsenenä.

Dokumenttielokuvan ensi-ilta oli Helsingissä Rakkautta ja anarkiaa -festivaaleilla. Se on ranskalaissuomalainen yhteistuotanto.

This Train I Ride, lauantaina 22.8. Teema & Fem klo 23.25