Ensimmäinen video julki: tältä the Crownin odotettu neljäs kausi näyttää – fanit hullaantuivat erityisesti kahdesta seikasta

Brittihovin historiaan syventyvä suosikkisarja The Crown palaa Netflixiin neljännen tuotantokauden voimin marraskuussa. Uusi traileri tarjosi faneille ensisilmäyksen siitä, millaisena prinsessa Diana tulee sarjassa näyttäytymään.

Suoratoistopalvelu Netflix on vahvistanut, että suosikkisarja The Crownin uudet neljännen tuotantokauden jaksot ilmestyvät katsottavaksi sunnuntaina, 15. marraskuuta. Brittihovin lähihistoriaan sukeltava sarja on saavuttanut maailmanlaajuisen suosion ja fanit ovat odottaneet uusia jaksoja kuin kuuta nousevaa.

Tulevalla neljännellä tuotantokaudella sarjassa esitellään liuta uusia henkilöhahmoja, kuten prinsessa Diana sekä pääministeri Margaret Thatcher. Nyt Netflix onkin julkaissut ensimmäisen trailerin, joka tarjoaa sarjan faneille ensisilmäyksen siitä, miltä muun muassa rakastettu prinsessa sarjassa näyttää.

Voit katsoa The Crownin neljännen kauden trailerin yllä olevasta videoikkunasta.

Trailerin perusteella tulevalla neljännellä tuotantokaudella tullaan näkemään muun muassa prinsessa Dianan ja prinssi Charlesin häät vuodelta 1981. Jaksoissa tullaan kuvaamaan myös prinsessan ahdinkoa, jonka aiheutti jatkuva mediahuomion keskipisteenä oleminen.

Viime yönä Youtubessa julkaistu traileri on saanut faneilta riemuisan vastaanoton. Kommenteista käy ilmi, että erityisesti katsojat odottavat näkevänsä neljännellä tuotantokaudella juuri prinsessa Dianan sekä Margaret Thatcherin.

– Diana, Thatcher, 80-luku. Tämä kausi tulee olemaan eeppinen, eräs hehkutti.

– En malta odottaa, että Diana ja Margaret tulevat sekoittamaan pakkaa, toinen komppasi.

– Kuningatar. Diana. Thatcher. Mitä hahmoja! En malttaisi enää odottaa, mutta pakkohan se on, jatkoi kolmas.

Prinsessa Dianan roolissa tulevalla tuotantokaudella nähdään 24-vuotias brittinäyttelijä Emma Corrin. Hiljattain Netflix paljasti, että sarjan kahdella viimeisellä kaudella näyttelijä vaihtuu ja prinsessa Dianana tullaan näkemään palkittu australialaisnäyttelijä Elizabeth Debicki.

The Crown seuraa kuningatar Elisabetin ja muun Britannian kuninkaallisen perheen elämää läpi vuosikymmenten. Sarjan näyttelijät ovat vaihtuneet kausien edetessä niin, että hahmot ikääntyvät luontevasti juonen mukana. Ensimmäisillä kahdella kaudella kuningatarta näytteli Claire Foy, joka sai roolistaan valtavasti kehuja ja palkintoja. Kolmannella kaudella Foy vaihtui Olivia Colmaniin, joka näyttelee Elisabetia vielä neljännellä kaudella.

Kuningatar Elisabetina tulevilla viimeisillä kahdella kaudella näyttelee konkarinäyttelijä Imelda Staunton, joka muistetaan muun muassa roolistaan Harry Potter -elokuvissa. Kuningattaren sisaren, prinsessa Margaretin rooliin on juuri valittu Lesley Manville. Roolissa on aikaisemmin loistanut muun muassa Helena Bonham-Carter. Prinssi Philipin roolissa on sarjan varrella nähty tähän menessä Matt Smith sekä Tobias Menzies.

BBC:n mukaan The Crown -sarjan viides ja kuudes tuotantokausi tulevat sijoittumaan 1990- ja 2000-luvuille. Alun perin vain viisikautiseksi suunniteltu sarja sai aiemmin kesällä tekijöiltään lisäaikaa, jotta juonta voitaisiin syventää. Sarjan viimeisin, kolmas tuotantokausi nähtiin Netflixissä viime syksynä.

Kuva The Crown -sarjan kolmannelta tuotantokaudelta.

Brittihovista kertova The Crown -sarja alkoi ilmestyä vuonna 2016. Silloin sen uutisoitiin olevan Netflixin kaikkien aikojen kunnianhimoisin yksittäinen tv-sarjaprojekti. Yhdysvaltalainen maksupalvelu upotti brittien hovista kertovan historiallisen draamasarjan luomiseen hurjat 100 miljoonaa puntaa eli noin 117 miljoonaa euroa.

Suositun sarjan on luonut käsikirjoittaja ja tuottaja Peter Morgan, joka tunnetaan innostuksestaan brittien kuninkaallisen perheen historiaa kohtaan. Hän käsikirjoitti myös palkitun, vuonna 2006 ilmestyneen elokuvan The Queen.