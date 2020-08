Tenet-elokuvassa isoja kohtauksia Tallinnan satamasta ja kaduilta – tällainen salailtu toimintaseikkailu on

IS katsoi etukäteen ohjaaja Christopher Nolanin pitkään odotetun uuden toimintaseikkailun. Varo juonipaljastuksia!

Tenet on tämän vuoden salamyhkäisimpiin kuuluva elokuva.

Se saa ensi-iltansa Suomen valkokankailla keskiviikkona 26.8. – pitkän odotuksen jälkeen. Sitä odotettiin valkokankaille alun perin jo 17. heinäkuuta, mutta ensi-iltaa jouduttiin maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi siirtämään sen jälkeen monta kertaa eteenpäin.

Odotuksia on nostattanut etenkin ohjaaja Christopher Nolanin vahva maine. Nolanin aiempia ohjaustöitä ovat muun muassa Christian Balen kolme Batman-seikkailua, tieteisseikkailu Inception sekä sotadraama Dunkirk.

Yksityiskohtia Tenetistä on tihkunut tähän asti vain vähän. Nolan ja tuotantoyhtiö Warner Bros. ovat pitäneet juonenkäänteet tietoisesti salassa.

Ilta-Sanomat pääsi katsomaan seikkailun etukäteen. Tässä seitsemän asiaa Tenet-elokuvasta – mutta jos et halua tietää juonesta mitään etukäteen, lukeminen kannattaa lopettaa kohdan 2 jälkeen:

Yksi: Tenet on vauhdikas agenttiseikkailu. Elokuvan pohjalla on perinteinen vakoojaelokuvien rakenne, jossa päähenkilöt etenevät paikasta ja maasta toiseen yrittäessään estää tarinan roiston aikeet – siis vähän niin kuin James Bond -seikkailuissa, mutta hyvin poikkeuksellisilla mausteilla päivitettynä.

Kaksi: Se on myös suurisuuntainen toimintaelokuva. Tenet sisältää runsaasti toimintakohtauksia, jotka ovat laajoja, monimutkaisia ja huomattavan pitkiä. Kohtausten laajuus johtuu siitä, että niillä on keskeinen tehtävä tarinan oleellisimman lisämausteen havainnollistamisessa.

Kolme: Näistä mausteista tärkein on aika. Tenetin päähenkilöt, John David Washingtonin ja Robert Pattinsonin näyttelemät agentit, yrittävät estää maailmanlopun ja opettelevat sitä varten manipuloimaan ajan suuntaa – ja tarvittaessa elämään aikaa taaksepäin.

Kohtausten – myös toimintakohtausten – sisällä osa hahmoista elää aikaa eteenpäin, osa taaksepäin, ja pystyvät reagoimaan toistensa tekemisiin ristiin. Kyse on siis agenttielokuvien muotoon luodusta tieteistarinasta.

Neljä: Elokuva vilisee fysikaalisia termejä. Lukion fysiikan termodynamiikan tunneilta tuttu käsite entropia eli epäjärjestyksen määrää mittaava fysikaalinen suure mainitaan usein, mutta niin mainitaan myös monia tätä elokuvaa varten keksittyjä käsitteitä.

Vaikka termejä on paljon, niitä ei onneksi tarvitse ymmärtää elokuvan juonen ymmärtämiseksi.

Viisi: Tenet on ohjaajansa näköinen elokuva. Christopher Nolan on sivunnut samankaltaisia ajatuksia aiemminkin: Tenetin juoni on kuin yritysvakoojista kertoneen Inception-seikkailun ja ajassa taaksepäin etenevän Memento-elokuvan risteytys – sotaseikkailujen tiukoilla toimintakohtauksilla höystettynä.

Kuusi: Suomea liipataan hyvin läheltä. Elokuvan tapahtumapaikkoina ovat muun muassa Norjan merialueet, Amalfin rannikko Italiassa ja Intia – mutta myös suomalaisille erittäin tuttu Tallinna.

Heti Viron-osuuden alkajaisiksi elokuvassa näkyy Tallinnan satama-alue mereltä kaupunkiin päin. Kuvasta erottuu erittäin hyvin tuttu, ahvenanmaalaisessa omistuksessa oleva Viking Linen matkustaja-alus.

Kun Washington ja Pattinson kävelevät Tallinnan keskustan kaduilla, heidän ohitse ajaa kaupungin tuttu raitiovaunu. Tämän jälkeen seuraa elokuvan tärkeistä isoista kohtauksista kaksi, joista ensimmäinen sijoittuu Tallinnan satama-alueelle ja toinen keskustasta poispäin lähtevälle maantielle, jossa tapahtuu elokuvan massiivisin autokohtaus.

Seitsemän: Tenet on paitsi ohjaajansa myös näyttelijöiden elokuva. Blackkklansmanin pääosaa näytellyt John David Washington tekee ison roolin seikkailuun mukaan temmattuna agenttina, jota kutsutaan läpi elokuvan vain ”päähenkilöksi”.

Tuleva Batman, entinen Twilight-hurmuri Robert Pattinson näyttelee toista pääosaa mukavalla renttuvaihteella, rennommin kuin pitkään aikaan.

Kaksikon isoista rooleista huolimatta Nolan on antanut huomattavasti tilaa myös tarinan roistolle ja tämän vaimolle. Kenneth Branagh on harvinaisen pelottava venäläissyntyisen rikollismiljonäärin osassa.

The Crown -sarjan myöhemmillä kausilla prinsessa Dianaa esittävä Elizabeth Debicki taas tuo omaan osaansa koskettavaa haurautta edellisen piinattuna puolisona.