MasterChef Australia hukkasi sielunsa – all stars -kauden kilpailijat ovat liian hyviä ja tehtävätkin ihan lällyjä

MasterChef Australia olisi hyvin kestänyt tuomarien vaihtumisen, mutta taviskokkien puuttuminen vei ohjelmasta ilot ja surut. Sähköasentajien ja kotiäitien kasvutarinoiden sijasta nähdäänkin ammattilaiskokkeja ihan liian helpoissa tehtävissä, päivittelee IS:n toimitussihteeri Tatu Onkalo.

MasterChef Australian ystäville pudotettiin viime kesänä kamala pommi: kaikki kolme ohjelman tuomaria vaihtuvat! Ruokakriitikko Matt Preston ja ravintoloitsijat Gary Mehigan ja George Calombaris ovat olleet ohjelmassa mukana siitä lähtien, kun moderni australialainen versio vanhasta brittiformaatista alkoi valloittaa maailmaa vuonna 2009.

Mediatietojen mukaan tuomarit olisivat vaatineet yli 40 prosentin korotusta miljoonassa australian dollarissa huiteleviin palkkioihinsa. Mikä lie totuus, mutta loppujen lopuksi yhtä kotimaansa suosituimmista ohjelmista päätettiin jatkaa uusien tuomarien voimin.

Yllättävää kyllä, ohjelma olisi kestänyt tuomariston vaihtumisen oikein hyvin. Neloskauden voittajakokki Andy Allen, ruokakriitikko Melissa Leong ja ravintoloitsija Jock Zonfrillo eivät tietenkään ole yhtä karismaattinen kolmikko kuin yli vuosikymmenen ruudussa kouliintunut. MasterChef Australian sielu ovat kuitenkin aina olleet kilpailijat ja heidän kasvutarinansa. Työhönsä kyllästyneet toimistorotat, ronskit sähköasentajat ja vuosia perheelleen uhranneet kotiäidit, joista paljastuukin gourmet-kokkeja ja pikkutarkkoja sokerileipureita.

Heitä ei kuitenkaan tällä kaudella nähdä, ja tässä kohtaa tänä vuonna mennäänkin metsään. Ilmeisesti tuotannossa ei riittänyt luottoa uuteen tuomarikolmikkoon, sillä 12. kaudesta onkin päätetty tehdä all stars -kausi, jossa kilpailemassa nähdään joukko edellisiltä vuosilta tuttuja kasvoja.

Vanhoja kilpailijoita on tietysti tavallaan mukava nähdä, ja monia heistä on ollut vähän ikävä. Kummoista draaman kaarta heistä ei ole saatu kuitenkaan aikaiseksi. Melkein kaikilla heistä on jo oma ravintola tai ura ruoan parissa. Jotkut ovat tehneet tv-ohjelmia tai keittokirjoja.

Uusiksi tuomareiksi pestattiin ravintoloitsija Jock Zonfrillo, ruokakriitikko Melissa Leong ja ohjelman neljännen kauden voittajaksi selvinnyt Andy Allen.

Nyt jäävät siis näkemättä kaikki ne liikuttavat hetket aina siitä lähtien, kun 24 kilpailijaa saavat kyyneleet silmissä pukea valkoiset essut päälleen, pääsevät unelmiensa Master­Chef-keittiöön ensimmäistä kertaa tai murtuvat joutuessaan hulluihin joukkuetehtäviin ravintoloissa.

Tuntuu hölmöltä nähdä painetestissä Reynold, jonka luomuksia on jo edellisillä kausilla valmistettu samassa tehtävässä. Tai Poh, joka oli jo viime kaudella mukana, mutta ammattilaisena kilpailijoiden mentorina ja valmentajana.

Tilanteen olisi voinut korjata tarjoamalla katsojille aivan ennenäkemättömän kauheita haasteita, joista olisi näille kokeneille kisaajille kunnolla vastusta. Nyt tehtävät tuntuvat sen sijaan helpommilta kuin ennen, vaikka kilpailijat ovat jo edellisillä kausilla ja ammattikeittiöissä kouliintuneita. Aikaa riittää rutkasti, raaka-aineet ovat monipuolisia ja tehtävänannot löysiä.

Niinpä näemme kerta toisensa jälkeen jäätelöbaariketjun omistavan Benin valmistamassa täydellistä jäätelöä ja pastakokit tekemässä pastaa. 50 tortelliinia? Ei ongelmaa, teen niitä joka päivä töissä!

Poh joutui kunnon paineen alle liveyleisön edessä käydyssä tehtävässä. Tällaisia uudenlaisia haasteita olisi kisassa voinut olla enemmänkin!

Kun tehtävät ovat helppoja ja kilpailijat liian hyviä, uusien tuomareidenkin virka jää valjuksi hehkuttamiseksi. Ennen tuomareiden rooli oli olla kriittisiä, mutta samalla kannustaa ja rohkaista taviskokkeja ylittämään itsensä. Nyt tuomarit eivät oikein tunnu uskaltavan moittia näitä ravintoloitsijoita, tai sitten kaikkien ruoka on oikeasti vähintään ok.

Kilpailijoiden kööri on niin kovatasoinen, että he olisivat kyllä kestäneet reippaasti kovemmat haasteet. Jonkinlainen extreme-MasterChef olisi voinut olla myös viihdyttävää katsottavaa. Vai olisiko liian noloa näyttää, kuinka nämä MasterChef-legendatkin voivat epäonnistua?