Suoratoistopalvelut tuovat liudan valkokankailta tuttuja tähtiä kotisohville – katso lista syksyn odotetuimmista uutuuksista!

Suoratoistopalveluiden syksyn odotetuimmat tv-sarjat ja elokuvat vyöryttävät kotiin valkokankailta tuttuja tähtiä.

Draama- & komediasarjat

Partisan

Mikä? Ruotsalaisessa rikossarjassa poliisi (Fares Fares) soluttautuu suljettuun yhteisöön ja selvittää rahanpesua.

Miksi katsoa? Solsidanista tuttu koomikko Johan Rheborg tekee vakavan roolin maaseutupitäjän yhteisön johtajana.

Partisan asettaa vastakkain Johan Rheborgin ja Fares Faresin.

Su 16.8. alkaen Viaplay

Lovecraft Country

Mikä? Musta mies (Jonathan Majors) etsii kauhudraamasarjassa isäänsä matkaamalla halki 1950-luvun Yhdysvaltojen.

Miksi katsoa? Sarja ruotii rasismia ja loihtii esiin kauhukirjailija H.P. Lovecraftin tarinoiden tapaisia hirviöitä.

Atticus (Jonathan Majors) matkaa halki rasistisen maan.

Ma 17.8. alkaen HBO Nordic

Yellowstone

Mikä? Perhe kamppailee Yhdysvaltojen keskilännessä säilyttääkseen maatilansa sekä perinteisen elämäntyylinsä.

Miksi katsoa? Taylor Sheridanin luoman sarjan tähtenä on Kevin Costner. Kausi 3 alkaa Paramount+-palvelussa ti 1.9.

Yellowstone seuraa perinteisiä arvoja edustavaa perheenpäätä (Kevin Costner).

Ti 18.8. alkaen C More

Makkari

Mikä? Itsenäisistä jaksoista koostuva draamasarja käsittelee eri pariskuntien tilanteita makuuhuoneista käsin.

Miksi katsoa? Rooleissa ovat mm. Peter Franzén, Krista Kosonen ja Oona Airola. Ohjaajana on arvostettu Petri Kotwica.

Pariskunta (Peter Franzén ja Krista Kosonen) ratkoo suhdettaan Makkarissa.

To 27.8. alkaen Elisa Viihde Aitio

Away

Mikä? Marsiin matkaava astronautti (Hilary Swank) joutuu jättämään taakseen miehensä ja teinityttärensä.

Miksi katsoa? Tunteikas romanttinen draamasarja käsittelee pitkän erossaolon vaikutuksia perhesuhteille.

Emma Green (Hilary Swank) jättää perheensä taakseen Away-sarjassa.

Pe 4.9. alkaen Netflix

The Third Day

Mikä? Mies (Jude Law) ja nainen (Naomie Harris) päätyvät omissa tarinoissaan oudolle saarelle, jota alkuperäisasukkaat puolustavat.

Miksi katsoa? Kolmeen osioon jakautuvan tieteisdraamasarjan keskimmäinen tarina taltioidaan 3.10. liveyleisön kera.

Nainen (Naomie Harris) päätyy tieteisdraamasarjassa saarelle.

Ti 15.9. alkaen HBO Nordic

We Are Who We Are

Mikä? Draamasarja Yhdysvaltain sotilastukikohdassa Italiassa asuvien teinipoikien ystävyydestä ja ensirakkaudesta.

Miksi katsoa? Kuusiosainen sarja on Call Me By Your Namen italialaisohjaajan Luca Guadagninon ensimmäinen tv-työ.

Ti 15.9. alkaen HBO Nordic

Ratched

Mikä? Sairaanhoitajan (Sarah Paulson) idealismi karisee, kun hän aloittaa 1947 työt psykiatrisessa sairaalassa.

Miksi katsoa? Ryan Murphyn sarja kertoo Yksi lensi yli käenpesän -klassikosta tutun Mildred Ratchedin taustatarinan.

Pahamaineista sairaanhoitaja Ratchedia esittää Sarah Paulson.

Pe 18.9. alkaen Netflix

Patria

Mikä? Kolmelle vuosikymmenelle sijoittuva draamasarja kahdesta perheestä, joiden väliin tulee baskien itsenäisyyttä Espanjasta ajavan ETA:n terroristiteot.

Miksi katsoa? Fernando Aramburun romaanista sovitettu sarja ruotii surua, Espanjan väkivaltaista historiaa sekä vaikeita moraalikysymyksiä.

Su 27.9. alkaen HBO Nordic

The Undoing

Mikä? Menestynyt terapeutti joutuu aloittamaan jännitysdraamasarjassa uuden elämän, kun hänen kadonneesta miehestään paljastuu hurjia asioita.

Miksi katsoa? Tähtituottaja David E. Kelleyn sarjan pääosissa ovat Nicole Kidman ja Hugh Grant.

Terapeutti (Nicole Kidman) kuulee asioita miehensä (Hugh Grant) menneisyydestä The Undoing -sarjassa.

Ma 26.10. alkaen HBO Nordic

Björnstad

Mikä? Pikkukaupunki repeytyy ruotsalaisessa draamasarjassa kahtia, kun nuorta jääkiekkotähteä syytetään kammottavasta teosta.

Miksi katsoa? Fredrik Backmanin romaaniin pohjautuva sarja ruotii menestyspaineita ja seksuaalista ahdistelua.

Björnstad-sarjan suomalaisvahvistuksena on Tobias Zilliacus.

Lokakuussa HBO Nordic

Alkuperäiselokuvat

Project Power

Mikä? Toimintaseikkailussa pilleri avaa piilevät superkyvyt – mutta kukaan ei tiedä supervoimansa laatua etukäteen.

Miksi katsoa? Rikossävyjä saavan supersankarielokuvan pääosissa ovat Joseph Gordon-Levitt, Jamie Foxx sekä Machine Gun Kelly.

Pe 14.8. alkaen Netflix

I’m Thinking of Ending Things

Mikä? Nuori nainen (Jessie Buckley) jää jumiin lumimyrskyyn poikaystävänsä (Jesse Plemons) ja tämän vanhempien (Toni Collette ja David Thewlis) kanssa.

Miksi katsoa? Elokuva on Tahrattoman mielen käsikirjoittajan Charlie Kaufmanin kolmas oma ohjaustyö.

Pe 4.9. alkaen Netflix

The Trial of the Chicago 7

Mikä? Tosipohjainen draama demokraattien kokouksessa 1968 järjestetystä protestista ja sen oikeuskäsittelystä.

Miksi katsoa? Ohjaaja-käsikirjoittajana on dialogimestari Aaron Sorkin, tähtinä mm. Eddie Redmayne ja Sacha Baron Cohen ja tuottajana Steven Spielberg.

Sacha Baron Cohen ja Jeremy Strong Netflixin The Trial of the Chicago 7:ssa.

Pe 16.10. alkaen Netflix

Rebecca

Mikä? Daphne Du Maurierin kauhuromaanin uudessa versiossa komea leski (Armie Hammer) tuo kartanoon uuden nuoren vaimonsa (Lily James).

Miksi katsoa? Taloudenhoitajaa esittää Kristin Scott Thomas. Ohjaajana on brittilahjakkuus Ben Wheatley.

Armie Hammer ja Lily James ovat Rebecan uuden version tähdet.

Ke 21.10. alkaen Netflix

Dokumentit ja tosi-tv

Hollannin au pairit Losissa

Mikä? Hollantilaisversio suositusta suomalaisesta Au pairit -reality­sarjasta.

Miksi katsoa? Draaman takaavat muodikkaan Lilyn, 19, kannabista markkinoiva isäntäperhe sekä energisen Goharin, 22, uskovainen isäntäperhe.

Ke 19.8. alkaen Yle Areena

The Vow

Mikä? Sarja NXIVM-seksikultin toiminnasta sekä henkistä kasvua etsineiden jäsenten syistä liittyä järjestöön.

Miksi katsoa? Ihmiskaupasta tuomittu perustaja Keith Raniere sai houkuteltua mukaan myös monia näyttelijöitä.

Ma 24.8. alkaen HBO Nordic

Unelmaduuni Australiassa

Mikä? Neliosainen realitysarja australialaismaatiloille töihin lähtevistä nuorista suomalaisista naisista.

Miksi katsoa? Draama syntyy odotusten ja todellisuuden ristiriidoista sekä yllättäen iskevästä koronapandemiasta.

Ninja, Riikka, Linda ja Iida töissä australialaisilla farmeilla.

Ma 31.8. alkaen C More

Jethro ja nettideittailu

Mikä? Jethro Rostedt kokeilee dokumentissa nettideittailua.

Miksi katsoa? Jethro luo oman koeprofiilin deittipalvelu Tinderiin.

Jethro Rostedt

Syyskuussa Dplay+

Lähiöiden finest

Mikä? Dokumenttisarja seuraa maahanmuuttajataustaisia nuoria tekemässä musiikkiaan studiolla.

Miksi katsoa? Myös rasismia käsittelevän sarjan tähtiä ovat mm. Kingfish, Kevin Tandu ja Cavallini & Shrty.

Ma 5.10. alkaen Yle Areena

Uusia kausia

■ Search Party, komediasarjan kausi 3, ke 26.8. alkaen Yle Areena.

■ Rakasta mua, draamasarjan kausi 2, su 13.9. alkaen Viaplay.

■ Rantabaari, draamasarjan kausi 3, ma 14.9. alkaen C More.

■ Ex-onnelliset, draamasarjan kausi 4, to 8.10. alkaen C More.

■ Rikoksen anatomia, dokumenttisarjan uusi kausi, to 29.10. alkaen Dplay+.

■ Kaikki synnit, rikosdraamasarjan kausi 2, loka-marraskuun vaihteessa Elisa Viihde Aitio.

■ Fitnesspäiväkirja 2021, realitysarjan uusi kausi, ti 10.11. alkaen Dplay+.

■ Onnela, draamasarjan kausi 4, loppusyksystä C More.

■ Sunnuntailounas, komediasarjan kausi 3, loppusyksystä C More.

■ His Dark Materials, fantasiadraamasarjan kausi 2, syksyn aikana HBO Nordic.