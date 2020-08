Suvi Teräsniska kilpailee tv:ssä lapsuuden idolinsa kanssa ja pelkää olevansa kisan Kanki-Kaikkonen

Tanssikoreografiat hirvittävät Suvi Teräsniskaa. Konsta Hietanen jännittää ilman soitinta esiintymistä, kun Tähdet, tähdet 2020 -ohjelman uusi kausi alkaa.

Suosikkiohjelma Tähdet, tähdet kokee tällä kaudella muutoksia. Kanava vaihtui MTV3:lta Neloselle. Tuomaristo on uusi, ja siinä istuvat nyt Anni Hautala ja Mikko Kuustonen. Heidän lisäkseen tuomaririvistöön istahtaa viikoittain vaihtuva artistivieras, joka on ensimmäisessä lähetyksessä Anna Puu. Ohjelman juontaa Heikki Paasonen.

Suomen parhaan esiintyjän tittelistä kisaavat Suvi Teräsniska, Konsta Hietanen, Hanna Pakarinen, Tommi Läntinen, Pandora, Mikko Harju, ABREU, Leo Stillman, Katri Ylander ja HesaÄijä.

Suvi Teräsniska, 31, kertoo katselleensa aiempia kausia ja ”salaa” haaveilleensa siitä, että hänkin pääsisi koittamaan rajojaan ja menemään oman mukavuusalueensa ulkopuolelle.

– Olen aina ollut artistina tyyni. Nyt pyrin siihen, että hillitty, paikallaan pysyttelevä, balladeistaan tunnettu Teräsniska löytäisi muitakin alter egoja. Haluaisin ravistella itsestäni uusia puolta.

Hän ei etukäteen jännitä minkään tietyn genren laulamista.

– Kaikki tanssikoreografiat hirvittävät, koska tulen olemaan tämän kauden Kanki-Kaikkonen. Toisaalta kaikkihan tykkäsivät Kaikkosesta (Antti). Koetan voittaa ihmiset puolelleni olemalla erittäin hyvä olemaan huono tanssija, Suvi nauraa.

Suvi on innoissaan siitä, että vuoden 1994 Tenavatähti-voittaja Konsta Hietanen on mukana ohjelmassa. Suvi on nimittäin aikoinaan ollut iso Tenavatähti-fani. Kotona nauhoitettiin kaikki jaksot VHS:lle, ja ohjelmaa katsottiin monta kertaa.

Konsta Hietasen mielestä Suvi Teräsniskan vahvuudet ovat karisma, läsnäolo ja ääni. –Hän osaa kertoa tarinan sillä tavalla, että kuuntelija pysähtyy kuuntelemaan sitä sanomaa.

– Fanitin kaikkia Tenavatähtiä, ja ohjelma oli minulle todella tärkeä juttu. Osaan jaksot, esiintymisjärjestykset ja Seppo Hovin välispiikitkin ulkoa.

Jo lapsena Suvilla oli palo laulamiseen ja kova esiintymisvietti, joten hän esitti Tenavatähti-kappaleita helistin kädessä peilin edessä.

– Uskomatonta, mihin tämä elämä on vienyt. Olen lähtöisin Kolarista, ja se polku on tuonut minut tähän pisteeseen, että esiinnyn valtakunnan televisiossa lapsuuteni ja nuoruuteni idoleiden kanssa.

Ensimmäisessä jaksossa kilpailijat tulkitsevat 80-luvun ikimuistoisimpia pophittejä. Suvi esittää Whitney Houstonin klassikon I Wanna Dance With Somebody.

– En tiedä, ammuinko itseäni polveen siinä kohtaan, kun ajattelin, että voisin vetää Houstonia. Ensimmäinen numero tulee olemaan hauska, koska siinä esitetään heti periaatteessa epämukavuusalueelle menevää kasaripoppia.

Laulajan elokuusta on tulossa kiireinen. Oulussa asuvan Suvin viikosta puolet vierähtää ohjelman kuvauksissa Helsingissä. Viikonloppuisin on keikkoja ympäri Suomen, alkuviikot hän saa viettää kotona perheensä kanssa. Kun kolmen lapsen äiti kuvaa Tähdet, tähdet 2020 -ohjelmaa Helsingissä, Simo-isä jää 5-, 4- ja 1,5-vuotiaiden lasten kanssa kotiin.

– Se on helpointa ja stressittömintä niin. Saan valmistautua työhöni ilman, että tarvitsee miettiä, että mitähän lapset puuhaavat hotellihuoneessa. Jos lapset olisivat jo isompia, näyttäisin heille kulissien takaista meininkiä. Nyt he saavat katsoa lähetystä kotona telkkarista.

Konsta Hietasen, 36, fiilikset ovat korkealla. Aiempina vuosina Konsta on seurannut kilpailua miettien, että juuri tähän tv-ohjelmaan olisi kiva päästä mukaan esittämään eri tyylilajeja. Vaikka Konstaa ei ole julkisuuden valokeilassa hetkeen nähtykään, hän on keikkaillut ahkerasti ja julkaissut omaa musiikkia Spotifyssa.

– Kahdeksan viime vuoden aikana olen heittänyt tuhat keikkaa, joten kyllä tässä on pohjaa luotu, ettei tarvitse lähteä kylmiltään koittamaan, Salatuissa elämissä tällä hetkellä näyttelevä Konsta nauraa.

Keikkaohjelmistossa on oman musiikin lisäksi ollut coverbiisejä laidasta laitaan, joten muiden kappaleiden esittäminen tai erilaiset musiikkityylit eivät miestä mietitytä.

– Olen tottunut siihen, että minulla on aina piano tai kitara keikalla. Omaa epämukavuus­aluettani on tilanne, missä olen ilman soitinta ja lavalla pitäisi vielä samalla liikkua jotenkin fiksunnäköisesti. Ilman soitinta esiintyminen jännittää aina paljon enemmän.

Konsta kertoo olevansa todellinen heittäytyjätyyppi.

– Mitä erikoisempaa genreä tulee esitettäväksi, sitä parempi. Se kuuluu muutenkin omaan meininkiini: haluan päästä tekemään haastavia juttuja sekä musiikillisesti että näyttelijän työssä.

Konsta sulatti suomalaisten sydämet Tenavatähdessä 1994. Neljä vuotta myöhemmin hän näytteli menestyselokuvassa Poika ja ilves.

– Ei sitä silloin oikein tajunnutkaan, kuinka poikkeuksellisia projekteja pääsin tekemään. En koskaan takertunut siihen hulinaan sen kaiken ympärillä, vaan keskityin aina tekemään parhaan suorituksen.

Konsta tykkäsi laulaa ja näytellä, mutta ne saivat kuitenkin jäädä, koska hänellä oli toinenkin iso rakkaus: jalkapallo.

– Jollain tavalla jalkapallo vei aina voittoa. Elokuvan jälkeen oli valittava, kumpaan lähden keskittymään, koska en pystynyt enää olla viikkoja pois jalkapallosta.

Urheilulukion jälkeen tie vei Veikkausliigaan, jossa hän pelasi FC Lahdessa ja MyPassa kaudet 2006–2013.

– Olin aina kunnianhimoinen futari. Sitten huomasin, että ulkomaankentät eivät ole välttämättä realistinen vaihtoehto, eikä pelaamiseni ollut enää nousujohteista.

Viimeisinä urheiluvuosinaan hän alkoi säveltää ja sanoittaa. Yhtäkkiä musiikin tekeminen vei yhä enemmän aikaa. Ensimmäiset neljä vuotta keikkailun rinnalla Konsta teki myös koulunkäyntiavustajan ja personal trainerin töitä. Viime vuodet hän on voinut keskittyä täysipainoisesti keikkailuun. Kotona hänellä on vaimon lisäksi viisi lasta, jotka ovat 2-, 6-, 8-, 10- ja 12-vuotiaita.

– Tässä elämäntilanteessa olisin voinut päästää itseni ja perheeni paljon helpommalla. Eihän tämä ole ollut ihan optimaalinen tilanne, että on iso perhe, ja otin tällaisen aluevaltauksen, missä on paljon yöllistä ajoa ja epäsäännöllistä meininkiä – varsinkaan siinä vaiheessa, kun oli muutkin duunit. Takana on aika rankka episodi, mutta tämä on ollut todella opettavaista, kun olen tehnyt keikkaa monipuolisesti.

Kotona on kova kannustusjoukko jännittämässä, miten iskä pärjää.

– Lapset ovat kriittinen yleisö. Siinä vaiheessa, jos biisini miellyttää heitä kaikkia, osaan sanoa, että nyt on kova kappale.

Hietasen perheessä vietetään aktiivista elämää, kun kaikki lapset tykkäävät urheilusta, musiikista ja taiteesta omilla tavoillaan.

Vanhin lapsista, Veetu, näyttelee tällä hetkellä Lahdessa kuvattavassa Henkka ja kivimutka -elokuvassa.

– Olen enemmänkin koittanut häntä himmata, että eikö nyt olisi jotain muuta, mutta hänellä on selkeästi kutsumusta tälle alalle. Poika nauttii kovasti näyttelemisestä.

Tähdet, tähdet 2020 su 16.8. alkaen Nelonen klo 19.30

