Tiger King -tähden aviomies katosi jälkiä jättämättä 23 vuotta sitten – uusi käänne tutkinnassa voi viimein paljastaa mysteerin

Tuntematon lahjoittaja lupasi 100 000 dollarin palkkion Don Lewisin löytämiseen johtavista vihjeistä.

Netflixin Tiger King -dokumenttisarjassa vaikuttaneen eläinaktivisti Carole Baskinin mies Don Lewis katosi jäljettömiin elokuussa 1997.

Dokumentissa esiintynyt Joe Exotic, eli Joseph Maldonado-Passage on syyttänyt toistuvasti Baskinia miehensä murhasta. Baskinia ei ole kuitenkaan koskaan virallisesti syytetty ex-miehensä katoamisesta. Don Lewis julistettiin kuolleeksi viisi vuotta katoamisensa jälkeen.

Carole Baskin ja Don Lewis vuonna 1997.

Lewisin perhe on nyt päättänyt laittaa rahaa likoon, että mies vihdoinkin löytyisi, TMZ kertoo.

He ovat muun muassa pystyttäneet suuria mainoskylttejä, joissa luvataan 100 000 dollarin palkkio Lewisin löytämiseen johtavista vihjeistä. Tampan alueelle on asennettu jo neljä suurta taulua, joissa lukee: ”Kuka murhasi Don Lewisin?”

Lewisin kolme tytärtä, heidän asianajajansa John Phillips ja perheen puhemies Jack Smith ilmoittivat maanantaina pitämässään tiedotustilaisuudessa, että he aikovat ottaa useita muitakin keinoja käyttöön, jotta he saisivat lisätietoja kadonneesta Lewisistä.

Mainostaulujen lisäksi Facebookin on perustettu ryhmä, jossa metsästetään vinkkejä Lewisin olinpaikasta. Smithin mukaan he ovat jo saaneet lupaavia tuloksia.

Lewisin tytär Donna Pettis (vasemmalla), ex-vaimo Gladys Lewis Cross (toinen vasemmalta), tytär Lynda Sanchez (toinen oikealta) ja tytär Gale Rathbone (oikealla).

Phillips ilmoitti tiedostustilaisuudessa, että perhe aikoo lisäksi haastaa Carole Baskinin oikeuteen syytettynä miehensä kuolemasta.

Perhe kertoi, etteivät he aio tuoda tässä vaiheessa julki uutta todistusaineistoa. TMZ on kuitenkin saanut käsiinsä nimettömän kirjeen, jossa lehden mukaan paljastetaan paikka, jonne Lewis on haudattu. Kirje on toimitettu myös viranomaisille.

Lewisin jälkeläiset uskovat, että luvattu löytöpalkkio ja uudelleen herätetty kiinnostus tapausta kohtaan ratkaisevat lopulta mysteerin.

Carole Baskin, 58, nousi otsikoihin kesäkuussa, kun Floridan Hillsboroughin kunnan sheriffi Chad Chronister antoi lisätietoja Lewisin testamentista.

Carole Baskin (ent. Lewis) on epäilyksen alaisena ex-miehensä katoamistapauksessa.

Sheriffin mukaan Lewisin testamentti on ”100 prosentin varmuudella väärennös”.

– Tiesimme sen jo aiemmin, sillä asiasta lausunnon antanut tyttö kertoi, että hänet oli pakotettu todistamaan testamentissa oleva allekirjoitus aidoksi, Chronister kertoi.

Chronister lisäsi, että tapausta ei ole viety eteenpäin, sillä se on vanhentunut.

– Ongelmana tässä on vanhentumissääntö, jonka mukaan päätöstä ei voi enää muuttaa. Testamentti oli jo toimeenpantu siinä vaiheessa, Chronister sanoi.