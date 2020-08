Yökyläily Teuvo Hakkaraisen ja Renny Harlinin luona yllätti Maria Veitolan – miesten jäyhän kuoren alta paljastui puoli, jota on harvoin nähty julkisuudessa

Yökylässä Maria Veitolan uudella kaudella ovensa avaavat muun muassa Jukka Hildén, Eija Vilpas ja Roni Back.

Suomen tunnetuin yökyläilijä Maria Veitola palaa tv-katsojien eteen syyskuun alussa, kun Yökylässä Maria Veitola -sarja saa kuudennen kautensa MTV3-kanavalla. Ohjelma on kuvattu jo lähes kokonaan, ja luvassa on erikoispitkä 14-jaksoinen kausi.

Tulevalla kaudella Veitola vierailee muun muassa Tuure Kilpeläisen ja Manuela Boscon, Jukka Hildénin, Maisa Torpan, Tuomas Kyrön, Vappu Pimiän ja Esa Tikkasen luona. Ovensa Veitolalle avaavat uudella kaudella myös Eija Vilpas, Jukka Rintala, Roni Back, Maaret Kallio ja Kape Aihinen. Veitola viettää kunkin luona kaksi päivää ja yhden yön.

Jo puoli vuosikymmentä julkkisten luona yökyläillyt Veitola ei nosta mitään yksittäistä vierailua ylitse muiden. Ihmisten moninaisuus kiehtoo Veitolaa, ja kyläily on joka kerta intensiivinen kokemus. Uudella kaudella Veitola ilahtui muun muassa näyttelijä Eija Vilppaan tapaamisesta.

– Se on aika ihanaa, kun on ihan lapsesta lähtien ihaillut häntä ja hän on inspiroinut omaa tekemistä, Veitola kertoo.

– On ihan mahtavaa, että sitten yhtenä päivänä olenkin hänen luonaan yökylässä.

–Kyllä jokainen ihminen on jollain tavalla yllätys, Maria Veitola sanoo.

Käsikirjoittaja rakentaa yökyläilylle raamit, mutta todellisuudessa kuvauspäivien kulku on usein jotain aivan muuta. Veitola ei tapaa sarjan päähenkilöitä ennen kuin jo seisoo näiden ulko-ovilla. Ennakko-oletuksiakin on, vaikka niitä tahtoisi välttää.

– Kyllä jokainen ihminen on jollain tavalla yllätys. Toiset ovat isompia yllätyksiä ja toiset pienempiä siinä mielessä, että jotkut ovat julkisuudessa onnistuneet olemaan hyvin omia itsejään, Veitola pohtii.

Päähenkilöt ovat kiitelleet sitä, että he riittävät ohjelmassa sellaisina kuin ovat. Jos henkilö ei halua puhua jostakin aiheesta, toiveita kuullaan. Iltaisin Veitola jää ilman kuvausryhmää kyläpaikkaan, ja katsojat pääsevät mukaan uudelleen vasta aamulla.

– Kyllä me aika usein sitten valvotaan, jotenkin jatketaan vielä sitä tutustumista. Se on tietyllä tapaa herkkä hetki, jossa on tosi tärkeää, etten ole siinä kameran kanssa heilumassa. On mahdollisuus käydä läpi päivää ja tunnelmaa ja hakea yhteyttä, Veitola kertoo.

Julkisuudessa etäisinä pidettyjen miesten piilotettu herkkyys on tullut ohjelmassa esille uudella tavalla. Tällaisia hahmoja ovat Veitolan mukaan olleet muun muassa Renny Harlin, Teuvo Hakkarainen ja Juha Sipilä. Kovanaamoilta vaikuttavien ihmisten luona vierailut ovat jääneet vahvoina Veitolan mieleen.

Teuvo Hakkarainen.

– Sellaisia miehiä, joista ajatellaan heidän olevan kovia ja jotenkin julmia ja etäisiä. Sitten he ovatkin herkkiä inhimillisiä tyyppejä. Ne ovat olleet vaikuttavia kokemuksia itselle.

Renny Harlin.

Veitolan mielestä on ihanaa, kun ihmisestä paljastuu paljon enemmän kuin mitä julkisuuskuva antaa ymmärtää.

Ohjelman päähenkilöiden ja Veitolan välille syntyy vahva yhteys. Ystävyys laulaja Anna Puun kanssa sai alkunsa yökyläilystä, ja Veitola kertoo pitävänsä yhteyttä myös muun muassa Meeri Koutaniemeen ja Sami Yaffaan.

Veitola kiittelee syvää yhteyttä, joka kaikkiin ohjelman ihmisiin on jäänyt.

– Ollaan jaettu yhdessä jotain erityistä.

Yökylässä Maria Veitola -sarjan uudet jaksot MTV3-kanavalla torstaina 3.9. klo 21 alkaen.