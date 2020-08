Illalla tv:ssä merkillinen harmaaisojalka, jolla on omalaatuisia tapoja

Harmaaisojalka on tarkka lämpötilasta. Sille kelpaa munimiseen vain 33-asteinen maaperä, ja sellainen löytyy Kaakkois-Aasian saarten tuhkaa ja myrkkykaasuja syöksevien tulivuorten rinteiltä.

Kaakkois-Aasian saarten luonto lumoaa kauneudellaan ja kummallisuudellaan. Avaran luonnon kolmiosaisessa sarjassa kurkistetaan näihin upeisiin maisemiin.

Manner-Aasian ja Australian välissä sijaitsevat saaret ovat biologisesti monimuotoisinta seutua maapallolla. Mannerlaattojen saumakohdissa sijaitsevia tuliperäisiä maa-alueita värittävät kirjavan eläin- ja kasvilajien lisäksi lukuisat tulivuoret, jotka ovat syntyneet laattojen törmäyksissä miljoonien vuosien aikana.

Monet tulivuorista ovat edelleen aktiivisia.

Avaran luonnon kolmiosainen sarja Saarten monet kasvot (Islands in Time, 2017) tarjoaa kurkistuksen aivan erityiseen ekosysteemiin ja henkeäsalpaaviin maisemiin.

Uusintana nähtävän sarjan ensimmäisessä osassa tutustutaan itse saariin, toisessa kuun vaikutukseen saaren luontoon ja kolmannessa auringon merkitykseen tropiikissa.

Ensimmäisessä jaksossa vulkaanisten alueiden luonto lumoaa kauneudellaan ja erityisyydellään. Saarilla elää lajeja, joiden tapoja voi pitää lievästi sanottuna omalaatuisina.

Yksi merkillisimmistä on harmaaisojalka. Linnut kerääntyvät aamuisin tulivuoren rinteille piittaamatta siitä, että vuori syöksee ilmoille kuumaa tuhkaa ja myrkyllisiä kaasuja. Aivan kraatterin lähellä lämpöasteita saattaa olla jopa tuhat, mutta se ei pidä tätä lajia poissa. Päinvastoin, juuri lämmön vuoksi harmaaisojalat hakeutuvat tulivuorille.

Linnuilla on kaulassaan elin, jolla ne aistivat jopa puolen lämpöasteen vaihtelut. Suurikokoisilla jaloillaan linnut kaivavat tehokkaasti tuliperäistä maata. Tavoitteena on löytää sopiva kolo, jossa on juuri optimaalinen lämpötila, 33 astetta.

Sinne harmaaisojalat munivat munansa, peittävät ne tuhkaan, ja painuvat tiehensä. Lämmin maaperä hoitaa hautomisen lintujen puolesta.

Poikasen kuoriutumiseen saattaa mennä tällä tavalla jopa 60 päivää, mikä on lintumaailman pisimpiä aikoja. Lajin erityispiirteisiin kuuluu myös se, että poikaset ovat lentokykyisiä heti kuoriutumisensa jälkeen.

Puukengurut asuvat Uuden-Guinean sademetsissä, Koillis-Australiassa ja välille jäävillä saarilla. Tämä yksilö on kuvattu Australian puolella.

Indo-Australian ja Euraasian laattojen törmäyksessä 25 miljoonaa vuotta sitten syntyneellä poimuisella Uuden-Guinean saarella elää eläinlajeja, jotka ovat tuttuja Australian mantereelta. Saarella ne ovat kehittyneet omaan suuntaansa.

Esimerkiksi tavallisista kenguruista poiketen puukengurut kiipeilevät ja hypähtelevät puissa.

Uuden-Guinean sademetsät ovat kuitenkin suhteellisen nuoria, vain miljoona vuotta vanhoja. Siksi lajien täydellinen sopeutuminen on kesken. Puukengurunkin otteet ovat vielä sangen haparoivia, koska sen takajalat eivät ole aivan parhaat mahdolliset kiipeilyyn.

Vielä muutama pitkä silmänräpäys tai miljoona vuotta, ja lupsakat eläimet ovat metsäisen saaren kuninkaita.

Avara luonto: Saarten monet kasvot, lauantaina 8.8. alkaen TV1 klo 18.45