Illalla tv:ssä keski-ikäistynyt Trainspotting-nelikko – älä katso 90-luvun hittielokuvaa uudestaan ennen tätä

T2 Trainspotting palauttaa valkokankaalle tutun, huumeiden kanssa hilluneen rääväsuisen skottijengin.

Kiusallinen tilanne: jos katsoo muistin virkistämiseksi uudestaan alkuperäisen, lähes neljännesvuosisata sitten valmistuneen ronskin ja visuaalisesti räjähtävän brittileffa Trainspottingin ja siirtyy sen jälkeen jatko-osan pariin, pettymys voi olla melkoinen. Mutta jos tukeutuu pelkästään 90-luvun muistoihin, jatko-osan pystyy katsomaan lähes nikottelematta. Siinä missä ykkönen oli nuoruuden railakasta vääntöä, kakkonen on keski-ikäistynyttä tylsistymistä.

Kakkososan ohjaajana jatkaa alkuperäisestä tuttu Danny Boyle, ja tarina perustuu jälleen kirjailija Irvine Welshin romaaniin.

Terminator 2 -elokuvasta nimensä lainannut T2 Trainspotting palauttaa valkokankaalle tutun, huumeiden kanssa hilluneen rääväsuisen skottijengin, jota aivan mahtava nelikko Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller ja Robert Carlyle näyttelevät.

Nyt miehet ovat aikuisia, mutta elämän hallinnassa on edelleen työstämistä. Renton (McGregor) palaa kotikulmilleen Edinburghiin, kohtaa Spudin (Bremmer) ja Sick Boy Simonin (Miller). Yhdessä he yrittävät keksiä bisneksen, jolla saisi helposti ja nopeasti sitä, mitä he tavoittelivat jo 90-luvulla: rahaa.

Sic Boy eli Jonny Lee Miller, Renton eli Ewan McGregor, Tommy eli Kevin McKidd ja Spud eli Ewen Bremner Trainspottingissa vuonna 1996.

Jottei homma sujuisi liian helposti, karmaiseva kovanaama Begbie (Carlyle) pakenee vankilasta. Hän ei ole unohtanut, mitä tapahtui 20 vuotta aiemmin.

Elokuvassa on paljon ykkösosasta lainattuja kohtauksia ja musiikkivalinnoissa on pyritty samantyyliseen, ajankohtaiseen tykitykseen.

Iggy Popin Lust For Life täräytti aikoinaan käyntiin Trainspottingin ja nyt se päättää T2:n. Elämä jatkuu. (117)

T2 Trainspotting (2017) Sub klo 21.00 ★★ ½