Laulaja Leo Stillmanin elämä mullistui kertaheitolla, kun esikoinen syntyi – yksi asia arjessa koki erityisen muutoksen

Tähdet, tähdet -laulukilpailu starttaa Nelosella sunnuntaina 16.8. Yksi kilpailijoista on laulaja-lauluntekijä Leo Stillman.

Laulaja ja lauluntekijä Leo Stillman on juuri tullut isäksi. Malli-stylisti Maryam Razavin kanssa saatu pienokainen syntyi toukokuussa. Samaan syssyyn Stillman tekee uutta musiikkia, keikkailee, minkä koronavirus sallii ja on mukana Iholla-tv-ohjelmassa. Kaikesta hulinasta huolimatta muusikko sanoi ”jees”, kun Tähdet, tähdet -ohjelmasta soitettiin.

– Mä olen monta vuotta miettinyt, että lähtisinkö mukaan, jos kysyttäisiin. Kerran itse asiassa kysyttiinkin. Ajattelin, että nyt olisi oikea aika.

Ajankäytön lisäksi Stillman joutui miettimään pystyykö hän edes laulamaan muiden tekemiä kappaleita.

– Olen aina jännittänyt muiden biisien esittämistä. Nyt halusin testata jotain, mitä en ole ennen tehnyt. Tietysti sillä oli iso merkitys, että aikataulut osuivat kohdalleen. On pieni vauva himassa, mutta pystyn tekemään tämän homman kotoa käsin.

Vauva-arki on laittanut laulajan treenaamaan aivan uudella tavalla.

– Mä treenaan esimerkiksi autoa ajaessa, Stillman nauraa ja epäilee näyttävänsä varsin hupaisalta muiden teillä liikkujien mielestä.

– Olen oppinut myös priorisoimaan. Ei tule enää hilliutua tuolla. Kun daami lähtee babyn kanssa lenkille, niin silloin treenataan.

Maryam Razavi ja Leo Stillman Emma-gaalassa.

Tähdet, tähdet -ohjelman ensimmäinen jakso alkaa jo kuumottaa.

– Mä en ole teknisesti maailman paras laulaja. Mitään Queenia en pysty vetämään. Mutta nyt on pakko venyä. Yritin valita biisit lempiartisteiltani, että tulisi vähän lisähaastetta – niin kuin sitä ei olisi muutenkin, mies hymyilee.

– En kilpaile kenenkään kanssa. Vain itseäni vastaan. Olisi silti mahtavaa pysyä skabassa mukana mahdollisimman pitkään, että pääsisi näyttämään itsestään eri puolia. Mä olen vetänyt niin paljon vain sillä mies ja kitara -meiningillä.

Entäpä ohjelmaan kuuluvat koreografiat? Kuinka on tanssimuuvit hallussa?

– Mä olen käynyt junnuna Aira Samulinin tanssitunneilla Lepakossa. Mulla on aika omintakeinen tyyli, jossa on kaikkea sekaisin. Lähimpänä on varmaan joku Mick Jagger. Mutta se ei haittaa, sillä Jagger on ihan boss, Stillman hekottaa.

Syksy tuo tullessaan keikkoja. Uutta musiikkia Stillmanilta voidaan odottaa loppuvuodesta.

– Perustettiin Junon kanssa bändi ja julkaistaan levy, mies paljastaa.

– Omaa musaa tulee vielä tämän vuoden puolella. Keväällä tullut levy (Mä rakastan sua) meni vähän ohi koronan takia, kun ei päässyt keikoille promoamaan sitä.

Stillman tekee musiikkia tunne ja fiilis edellä. Samalla pontevuudella hän heittäytyy muihinkin asioihin. Moni muistanee Emma-gaalan 2018? Vuoden tulokkaana gaalassa palkittu Stillman äityi kiroilemaan kiitospuheessaan. V-sana kuultiin peräti kahdeksan kertaa.

– Kyllä mä kuulen siitä vieläkin jonkin verran, Stillman nauraa.

– Joskus sattuu ja tapahtuu. Olin ainakin oma itseni.

Oma itsensä Stillman lupaa olla myös Iholla-tv-ohjelmassa, jossa seurataan julkisuudesta tuttujen ihmisten elämää heidän itsensä kuvaaman materiaalin kautta.

– Kyllä mä siinäkin välillä kiroilen, mutta koetan kiinnittää asiaan huomiota.

Alkuun yksinpuhelun pitäminen kameralle tuntui oudolta, mutta kaikkeen kuulemma tottuu.

– Olen ottanut sen terapiana. Saan puhua joka päivä kameralle kolme tuntia tunteistani. Ensin ajattelin, että en halua tehdä koko juttua, kun on pieni vauva ja kaikkea. Mutta sitten ajattelin, että ollaan vaan omana itsenä.

– Näytän siinä omat hyvät ja huonot puoleni. Tällainen mä olen ja tällä mennään.