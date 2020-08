Pippa Laukka muistelee kiusallista hetkeä potilaan kanssa – vastaanotolle saapunut mies heitti lääkärille härskin ehdotuksen

Televisiosta tuttu lääkäri Pippa Laukka muistelee erikoista tilannetta töissä.

Lääkäri Pippa Laukka, 50, palaa jälleen ruutuun, kun hän laittaa Olet mitä syöt -ohjelmassa 11 julkisuudesta tutun henkilön elämäntavat remonttiin.

Laukan arki on ollut varsin hektistä, sillä hän aloitti keväällä päivystystyöt Uudellamaalla sijaitsevassa julkisen puolen sairaalassa. Samoihin aikoihin alkoivat televisiosarjan kuvaukset.

– Olen koko tämän ajan vältellyt siviilissä ihmiskontakteja, jotta en joutuisi karanteeniin. Tosin eipä siihen olisi ollut aikaakaan, Laukka naurahtaa.

– Nyt hektisenä aikana olen pitänyt todella tarkasti huolta siitä, että menen ajoissa nukkumaan, hän jatkaa.

Laukalla on takanaan yli 25-vuotinen ura lääkärinä. Viime vuodet hän on työskennellyt yksityisellä puolella ja naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä. Hän on tullut tutuksi myös muun muassa kolumnistina ja kirjailijana.

Vuosien varrelle on mahtunut erikoisia tilanteita potilaiden kanssa.

– Joskus vastaanotolle tuli miespotilas, joka tarjosi suuhunpantavaa, Laukka kertoo huvittuneena.

– Tuollaiset tilanteet täytyy sitten kuitata ammattitaitoisesti, hän jatkaa.

Kun Laukka aloitti tekemään Olet mitä syöt -ohjelmaa, hän jännitti aluksi, miten potilaat suhtautuisivat tv:stä tuttuun lääkäriin. Laukan mukaan jännitys oli kuitenkin turhaa, sillä sairaalassa Laukka on yksi lääkäri muiden joukossa, eikä se ”tv:stä tuttu julkkislääkäri”.

Julkisuuden jälkeen avioliitossa oleva Laukka ei ole juuri kohdannut potilaiden iskuyrityksiä tai treffikutsuja.

– Toisaalta olen ollut niin kauan poissa sinkkumarkkinoilta, että kuljen laput silmillä. Jos olisin sinkku, niin ehkä silloin ne olisivat ihan tervetulleitakin. Olen vähän ehkä epäkiinnostava sen suhteen, Laukka heittää.

Olet mitä syöt -ohjelman kuvaukset lähenevät parhaillaan loppuaan. Ohjelman teko on ollut poikkeuksellista koronarajoitusten takia, mutta Laukan mukaan kaikki on sujunut mutkattomasti. Hän on huojentunut, että kukaan ei kevään aikana sairastunut.

MTV julkisti keskiviikkona uuden Olet mitä syöt -tuotantokauden osallistujat. Sarjaan osallistuvat tänä vuonna tosi-tv-tähti Henna Kalinainen, radiojuontaja Rea Tallgren, muusikko Juno, vaatesuunnittelija Lalli Savolainen, toimittaja Tuomas Rajala, näyttelijä Riitta Väisänen, laulaja Jippu, kiekkovaikuttaja Sakari Pietilä, ex-alppihiihtäjä Kalle Palander, toimittaja Sanna Kiiski ja somevaikuttaja Enni Koistinen.

Sarjassa nähdään perinteisesti, miten osallistujat syövät ja elävät. Monien jääkaappi pursuilee sokeri- ja rasvapitoisia herkkuja, joista ruokavalio koostuu lähes kokonaan. Osa ei myöskään liiku lainkaan ja ylipainoa on saattanut kertyä vuosien varrella runsaasti. Osalla haasteita aiheuttaa puolestaan kiireinen elämä ja olematon ruokarytmi.

Laukka korostaa, että Olet mitä syöt on ennen kaikkea terveysohjelma, eikä laihdutusohjelma. Osallistujien terveydentila tutkitaan tarkkaan ennen elämäntaparemontin aloittamista. Laukka kertoo, että yksi osallistujista joutui jättämään ohjelman kuvaukset kesken terveydellisistä syistä.

– Eräällä henkilöllä oli sydänperäinen vaiva, joka vaati jatkotutkimuksia. Se oli selkeästi este, joka piti selvittää ennen elämäntapamuutoksen aloittamista, Laukka kertoo.