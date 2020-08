Ensitreffit alttarilla -asiantuntija uskoo, että jokainen parisuhteen ongelma on ratkaistavissa – antaa jämäkän neuvon suoraan terapeutin tuolista

Elina Tanskanen on seksuaaliterapeutti, pariterapeutti ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut mm. teoksen Parempaa seksiä: 27 harjoitusta, joilla muutat seksielämäsi (Tammi, 2017)

Ensitreffit alttarilla -sarja palaa syksyllä ruutuihin tutun asiantuntijakaartin voimin. Mukana ovat jälleen parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow, erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen sekä pastori Kari Kanala. Ohjelmassa nähdään poikkeuksellisesti peräti neljä paria.

Elina Tanskanen on viidettä kautta mukana Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa. Hän on nähnyt läheltä monta paria. Jokainen on ollut ainutlaatuinen.

– Meillä ei ole ohjelmassa tietoista agendaa. Sellaista ei onneksi anneta, eikä sellaiseen edes suostuttaisi. Lähdemme aina puhtaalta pöydältä tarkastelemaan hakijajoukkoa. Meillä on mielessä vain yksi asia: mahdollisimman hyvät matchit. Mulla on kyllä omassa mielessä abstraktejakin teemoja, mitkä tykyttävät mielessä kun prosessissa ollaan hyvässä kohtaa, Tanskanen hymyilee.

Tulevan kauden pareissa Tanskanen on huomannut yhden ominaisuuden yli muiden.

– Tällä kertaa se on rohkeus. No, ainahan tähän ohjelmaan mukaan lähteneet ovat rohkeita, mutta nyt se ei ole ollut niin tietoista. On käyty syvissä vesissä itsetuntemuksen, avoimuuden ja luottamuksen kanssa.

Alttarille halajava joutuu melkoiseen linkoukseen ennen kuin kamerat käynnistyvät.

– Prosessi on pitkä ja se on tarkoituskin. Aina on ihmisiä, jotka tiputtautuvat pois. Tätä asiaa pitää ajatella oikein olan takaa. Hakuprosessin aikana joutuu vastaamaan satoihin kysymyksiin ja joihinkin useita kertoja.

Jokainen asiantuntija kysyy ja painottaa eri asioita. Tanskanen kertoo jopa kiristäneensä ruuvia loppuvaiheessa.

– Itse toin lopussa mukaan skeematerapeuttisia teemoja.

Elina Tanskanen on seksuaaliterapeutti, pariterapeutti ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut mm. teoksen Parempaa seksiä: 27 harjoitusta, joilla muutat seksielämäsi (Tammi, 2017)

Skeematerapia pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan. Sen avulla työstetään oireiden, kuten masennuksen lisäksi syvätason uskomusjärjestelmiä. Skeemat ovat tunnelukkoja, joiden työstäminen tuo helpotusta ihmisen koko elämään.

Pitkään mukana ollut Tanskanen ei ole törmännyt viime hetken perumisiin.

– Kyllä sitä motivaatiota katsotaan tosi tarkkaan. Epävarmuuden hetkiä saa tulla. Saa olla pelkoja ja epävarmuutta. Kaikki se on ihmisyyttä.

Oletko törmännyt ohjelmaa tehdessäsi tilanteeseen, että huomaat parin ongelmien olevan täysin ratkaisemattomia?

– Voisin antaa vastauksen terapeutin tuolista: aina on toivoa. Vaikka jumi olisi sangen selvä ja sitä on koputeltu joka suunnasta, niin silti... never say never. Ei pidä ajatella, että ei tämä koskaan toimi. Näen monesti, kuinka paljon ihmisiä pelottaa. Heillä on turvaton olo ja se pahentaa jumia. Heille pitää saada valettua toivoa ja antaa uusia näkökulmia.

Sarjaa televisiosta katsovat eivät aina ymmärrä, miksi joku pari on laitettu yhteen, sillä niin epätoivoiselta heidän rimpuilunsa vaikuttaa.

– Katsojien huomiot ovat hyviä. Emme me asiantuntijat ole kaikkitietäviä. Prosessissa tehdään monenlaisia reflektioita. Ai, tällä asialla onkin isompi painoarvo? Haluamme olla parien rinnalla, emme yläpuolella.

Osaatko sanoa, mikä yhdistää ohjelmassa onnistuneita pareja?

– Olen miettinyt, että olisi kiinnostava tehdä aiheesta minihaastattelututkimus. Mehän haluamme kaikille toimivan suhteen. Onnistuneita pareja on alkanut tässä seitsemän vuoden aikana kertymään. Olisi kiva kuulla, mitkä ovat olleet niitä asioita, jotka ovat loksahtaneet kohdalleen? Mihin he ovat itse aktiivisesti vaikuttaneet? Olen miettinyt, että pitäisikö laittaa kyselylomake menemään.