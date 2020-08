Ensitreffit alttarilla -asiantuntija paljastaa, millaisia vaatimuksia ohjelmaan hakeville asetetaan – yhdestä asiasta ollaan erityisen tarkkoja

Ensitreffit alttarilla -sarja palaa syksyllä ruutuihin tutun asiantuntijakaartin voimin. Mukana ovat jälleen parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow, erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen sekä pastori Kari Kanala. Ohjelmassa nähdään poikkeuksellisesti peräti neljä paria.

Uuteen Ensitreffit alttarilla -kauteen lähdetään poikkeuksellisessa tilanteessa. Ensin ohjelmaan päätettiin ottaa mukaan neljäs pari, sitten iski korona.

– Neljäs pari muutti rumbaa tosi paljon, eikä korona sitä helpottanut, Marianna Stolbow naurahtaa.

– Kaikki piti hoitaa hirveän paljon pidemmälle papereiden ja Zoomin avulla, ennen kuin pääsimme oikeasti tapaamaan hakijoita. Koska meillä on tiukka seula, homma vaati paljon puistokävelyjä, että pääsi näkemään.

Täydellisen ”matchin” löytäminen ventovieraiden joukosta ei ole helppoa, vaikka omistaisi huikean hienon kristallipallon. Samalla pitää ajatella sitäkin tosiasiaa, että kaikki näytetään televisiossa.

– Valintoihin vaikuttavat ihan sellaiset asiat, kuinka ihminen kättelevät tai miten hän kantaa itsensä. Tapasimme kaikenlaisista parisuhteista haaveilevia ja hakijoiden määrä tuntuu kasvavan koko ajan. Hakijajoukko ei ollut mitenkään yksipuolinen ja toivon, että jatkossakin monenlaiset ihmiset hakisivat ohjelmaan.

Kuinka varmistetaan, että hakija sopii televisioon?

– Me korostamme tv:n tekemisen osuutta, mutta emme hae esiintyjiä. Haemme tv:n kestäviä tyyppejä. Jokainen hakija joutuu jo ennen valintaa tekemisiin kameran kanssa. Tosin kukaan meistä ei tiedä, kuinka tilanteet kehittyvät, koska olosuhteet ovat niin poikkeukselliset, aivan kuin laboratoriossa oltaisiin.

– Aina tulee vastaan tyyppejä, jotka ovat paperilla aivan huippuja, mutta vastaan tuleekin eri persoona. Sitten tulee vastaan myös ihmisiä, jotka pääsevät kiikun kaakun papereilla läpi, mutta ovatkin aivan mahtavia tyyppejä.

Parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow on tehnyt eroauttamistyötä yli 10 vuotta.

Yksi asia, jota etukäteen ei voi mitata, on fyysisen vetovoiman tunteminen. Huolettaako tämä asiantuntijoita?

– Fyysiseen vetovoimaan vaikuttaa niin moni asia, ei pelkästään ulkonäkö. Ihan vaikka se, kuinka kohtelee toista. Paperilla voi nähdä, että ihminen on fyysisesti tosi vau, mutta joku siinä pistää hanttiin. Tätä aspektia on vaikea tsekata, mutta jos parin välille tulee henkisesti hyvä imu ja tajuaa, että toisen kanssa on hauskaa, niin homma toimii. Tai päinvastoin.

Stolbow korostaa, että ihmiset tulkitsevat ja lukevat toisiaan monien asioiden kautta. Hän toivoo, että tulkintoja voitaisiin myös kyseenalaistaa.

– Voi kysyä, miksi mä aina toivon jotain tiettyä juttua kumppanissani? Lopulta kuitenkin juju löytyy siitä, kuinka me olemme toistemme kanssa.

Onko koskaan käynyt niin, että joku ohjelmaan valittu on vetäytynyt aivan viime metreillä?

– Sitä ei ole tapahtunut, parisuhdekouluttaja naurahtaa.

– Siinä se jännitys onkin. Me asiantuntijat olemme innoissamme pareista ja odotamme aina sitä viimeistä ok:ta, ettei hän vain peru. Toisaalta hakuprosessi kestää monta kuukautta ja sinkkuihminen saattaa tavata jonkun toisen kesken kaiken. Monet hakijoistamme ovat oikeasti väsyneitä sinkkuuteen ja he ovat koko ajan antennit auki. Jossain vaiheessa tulee kohta, että ohjelmaan on sitouduttava. Kun ollaan loppusuoralla, niin pyydämme ettei mentäisi enää Tinderiin. Aina on se riski, että joku lempityyppi menetetään.

Ohjelman pareista tulee pitkän ja syvän prosessin myötä hyvin läheisiä asiantuntijoiden kanssa.

– He käyvät niin monen syynin läpi. Tiedän asioita, joita he eivät ole välttämättä kertoneet kenellekään muulle. Kaikki nämä ihmiset ovat aivan ihania. Ymmärrän jokaisen tarinan.