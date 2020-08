Kävitkö treffeillä, mutta vastapuoli ei vienyt jalkoja alta? Ensitreffit alttarilla -asiantuntija täräyttää suorat sanat sinkuille tutusta tilanteesta

Ensitreffit alttarilla -sarja palaa syksyllä ruutuihin tutun asiantuntijakaartin voimin. Mukana ovat jälleen parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow, erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen sekä pastori Kari Kanala. Ohjelmassa nähdään poikkeuksellisesti peräti neljä paria.

Kari Kanala lupaa, että tällä kaudella Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa mennään vahvemmin kiinni parien tarinoihin.

– Luulen, että katsojille on tarjolla lisää samaistumispintaa.

Kanala kertoo, että vaikka ohjelman parit ovat paineistetussa tilassa, asioita pitäisi osata katsoa rauhassa.

– Aina puhutaan siitä, että syttyykö se romanttinen rakkaus? Mä en kuitenkaan ”mätsää” ihmisiä tätä ohjelmaa varten, vaan elämää varten. Asiat saattavat näyttää hyvältä ennen alttarille astumista, mutta mitä tapahtuu kun todellisuus ja arki saapuvat? Mitä tapahtuu, kun ollaan törmäsykurssilla? Vahvistaako se pareja vai ei? Nämä ovat työläitä prosesseja.

Kanalan mielestä ei ole olemassa ongelmia, joita rakkaus ei pysty ratkaisemaan.

– Rakkaus on halkeama helvetin muurissa. Se on jotain, joka muuttaa meitä. Jos elämässä on painolastia, rakkaus voi tuoda siihen oikeanlaista keveyttä. Siinä missä elämä on kevyttä, rakkaus voi tuoda hyvän jalustan.

Kari Kanala on Paavalin seurakunnan kirkkoherrana Helsingissä.

Kanala painottaa, että rakkaus on aivan eri asia kuin rakastuminen.

– Rakkaus alkaa kun sanotaan ”tahdon”. Silloin pitää osata neljä sanaa: hei, kiitos, anteeksi ja kippis. Kippis siksi, että joskus juhla nostaa ylös arjesta. Jo pikkulapsia opetetaan käyttämään näitä sanoja. Ne ovat niitä avainsanoja, jotka vaaditaan korjaamaan tilanteita.

Varsinkin ”anteeksi” on sana, jonka sanominen on monille vaikeaa.

– Siinä sanassa on kolme puolta. Vaatii nöyryyttä sanoa se, vaatii vahvuutta antaa anteeksi ja kaikkein syvintä vahvuutta vaatii se, että antaa anteeksi. Rakkaus on lahja, jota ei oteta vain sopivaa määrää. Sitä ei myydä metritavarana. Jos rakkautta on, en lähtisi jemmaamaan sitä, vaan käyttäsin kaiken.

Moni treffeillä käynyt on törmännyt tilanteeseen, jossa juttu luistaa ja yhdessä on kivaa, mutta kun tulee aika sopia seuraava tapaaminen, vastaus on tyly: meillä oli hauskaa, mutta et vienyt jalkoja alta.

– Tuo on juuri se juttu, Kanala hihkaisee.

– Meillä on kummallinen kuva romantisesta rakkaudesta. Se on sellaista kaihoa, jota pop-lauluissa aina esitetään. Pitäisi olla täydellinen tunteenpalo. Mutta rakkaus on paljon muutakin kuin tunnetta. Tunteet ovat aina meidän puolella. Erossa ne tukevat meitä, mutta rakastumisen vaiheessa välttämättä eivät. Kiinnittäisin huomiota siihen, mikä on se asia, jonka pitäisi viedä ne jalat alta? Entä jos jatkossa onkin tyytymätön?

Kanala vastaa omaan kysymykseensä:

– Ensin rakastin hänen täydellisyyttään, sitten häntä virheistään huolimatta ja lopuksi hänen virheitään.