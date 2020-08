Onko tässä kaikkien aikojen erikoisin Bond-auto? Näin uskomaton on ikonisen menopelin tarina – löysi uuden omistajan Tesla-miljardööri Elon Muskista

Tänään televisiossa nähtävä 007 Rakastettuni esitteli katsojille paitsi yhden elokuvasarjan ikonisimmista konnista, myös kenties kaikkien aikojen erikoisimman Bond-auton.

Vuonna 1977 ensi-iltansa maailmalla saanut 007 Rakastettuni (The Spy Who Loved Me) esitteli katsojille kenties yhden James Bond -elokuvasarjan ikonisimmista konnista – Rautahampaan. Richard Kielin esittämä rikollinen ei kuitenkaan ole ainoa asia, jonka Bond-fanit elokuvasta muistavat. Lähes yhtä ikonisen maineen on nimittäin ansainnut elokuvassa nähtävä auto.

Lotus Esprit S1 -merkkinen urheiluauto näytteli kymmenennessä Bond-elokuvassa merkittävää roolia ja korvasi samalla jo salaisen agentin tavaramerkiksi muodostuneen Aston Martinin ja teki elokuvan nimiroolissa tähdittäneestä Roger Mooresta historian ainoan Bond-näyttelijän, jota ei ikinä nähty Aston Martinin ratissa. Auton rakentaminen elokuvaa varten maksoi aikanaan noin 100 000 dollaria, joka tämän päivän rahaksi muutettuna vastaa arviolta noin puolta miljoonaa dollaria.

Roger Moore ja Barbara Bach tähdittivät 007 Rakastettuni -elokuvaa.

Erityisen menopelistä teki se, että todellisuudessa kyseessä ei ollut pelkkä auto. Monet katsojat hieraisivatkin aikanaan silmiään, kun valkoinen Lotus Esprit muuttui yllättäen sukellusveneeksi sen suistuttua tieltä suoraan mereen elokuvan legendaarisessa takaa-ajokohtauksessa.

Kyse ei suinkaan ollut pelkistä erikoistehosteista, sillä myöhemmin katsojille paljastettiin, että kyseinen elokuvaa varten rakennettu urheiluauto olikin todellisuudessa toimiva sukellusvene, joka tunnetaan nykyään paremmin lempinimellä Wet Nellie. Sukellusvene vastasi muodoltaan Lotus Esprit -urheiluautoa luoden katsojille illuusion siitä, että salaisen agentin menopeli olisi muuttanut muotoaan silkasta napin painalluksesta.

Lotus Esprit korvasi Aston Martinin James Bondin autona vuonna 1977 ensi-iltansa saaneessa elokuvassa.

Todellisuudessa elokuvassa nähtävä auto oli kuitenkin pelkkä valkoisen Lotus Esprit -urheiluauton muotoinen ”kori”, jota elokuvan kuvauksissa liikutti sen sisällä uinut stuntmies. Kaikkiaan elokuvassa käytettiin yhteensä kuuden eri Lotus Espritin koria, mutta yhdellä niistä pystyi jopa oikeasti sukeltamaan.

Toki James Bond -elokuville ominaiseen tapaan Wet Nellie piti sisällään myös muita lukuisia ominaisuuksia, joiden oli määrä auttaa salaista agenttia taistelussaan vihollisia vastaan. Kuitenkin juuri auton kyky muuttua tarvittaessa sukellusveneeksi on se yksityiskohta, joka tekee siitä monen fanin silmissä kaikkien aikojen Bond-auton.

Wet Nellie oli Bond-autolle ominaisesti hyvin varusteltu.

Auton erityisominaisuus oli se, että se muuttui vedessä sukellusveneeksi.

Kun 007 Rakastettuni -elokuvan kuvaukset Bahamalla päättyivät, päätyi rakastettu menopeli Long Islandilla sijaitsevaan varastoon yli kymmeneksi vuodeksi. Daily Mailin vuonna 2013 julkaiseman artikkelin mukaan elokuvan tuotantoyhtiö oli ennalta sopinut, että autoa säilytettäisiin kyseisellä varastolla seuraavat kymmenen vuotta.

Kun vuonna 1989 kukaan ei saapunut noutamaan autoa varastolta, päätettiin se huutokaupata. Pian Wet Nellie löysikin uuden omistajan rakennusalalla työskentelevästä yhdysvaltalaismiehestä, joka maksoi sokkona huutokaupatusta autosta vaivaiset sata dollaria. Tarina kertoo, ettei mies ollut aluksi lainkaan vakuuttunut ostoksestaan, kunnes hänen naapurinsa tunnistivat auton. Kun mies lopulta tajusi, millaisen aarteen hän oli onnistunut saamaan käsiinsä, olikin yllätys melkoinen.

Wet Nellie on vuosien varrella ollut näytillä monissa museoissa ja näyttelyissä fanien ihasteltavana.

Seuraavat vuodet Wet Nellie kiersi ympäri maailmaa erilaisissa museoissa ja näyttelyissä, joissa elokuvan fanit saivat tilaisuuden ihastella ikonista autoa. Vuonna 2013 auto päätettiin jälleen huutokaupata, tosin tällä kertaa ostajat tiesivät jo autokaupoille mennessään, millaisesta menopelistä oli kyse.

Syyskuussa 2013 007 Rakastettuni -elokuvassa nähty ja sittemmin kunnostettu Lotus Esprit myytiin Lontoossa järjestetyssä huutokaupassa vielä tuolloin tuntemattomana pysytelleelle ostajalle 989 000 dollarilla eli noin 750 000 eurolla. Myöhemmin nimettömäksi ostajaksi paljastui Tesla-miljardööri Elon Musk.

Tesla-miljardööri Elon Muskista tuli Wet Nellien uusi omistaja vuonna 2013.

Vuonna 2013 Musk kertoi CNBC-kanavalle ihastuneensa 007 Rakastettuni -elokuvaan ja siinä nähtävään ikoniseen autoon jo pikkupoikana. Muskilla olikin kunnianhimoisia suunnitelmia uuden ostoksensa varalle.

– Olin pettynyt, ettei auto muutukaan oikeasti sukellusveneeksi. Aion siis varustaa auton Teslan sähköautotekniikalla ja saada sen todella muuntumaan autosta sukellusveneeksi, Musk lupaili kanavalle tuolloin.

Vaikka Musk ei ole toistaiseksi lunastanut seitsemän vuotta sitten tekemäänsä lupausta, on Wet Nellie tiettävästi toiminut muun muassa sähköautoja valmistavan Teslan vuonna 2019 lanseeraaman Cybertruck-mallin inspiraationa.

Lähteet: Ilta-Sanomien arkisto, Daily Mail, Screenrant, Auto Bild, Tekniikan Maailma