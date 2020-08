Muistatko 007 ja Kultainen ase -elokuvan legendaariset konnat? Suuria rooleja, elämäntyöpalkintoja ja itsemurha – näin heidän uransa jatkuivat Bondin jälkeen

Tänään televisiossa nähtävä 007 ja Kultainen ase -elokuva tarjoilee kaksi ikimuistoista Bond-pahista. Toisesta tuli arvostettu näyttelijälegenda, toisen kohtalo oli karumpi.

Brittien salainen palvelu saa pahaenteistä postia. M:n pöydälle tuodaan 4.2-millinen – 23 karaatin kullasta valmistettu – patruuna, jossa on dumdum-luoti. Hylsyyn on kaiverrettu kolme numeroa: 007. James Bond on pulassa.

Ammuksen lähettäjäksi arvellaan kuuluisaa palkkamurhaajaa Francisco Scaramangaa. Scaramangasta tiedetään kovin vähän. Sen verran kuitenkin, että hänellä on kultainen ase, kolme nänniä ja häntä avustaa lyhytkasvuinen palvelija, Nick Nack. Sir Roger Mooren näyttelemän Bondin on jälleen kerran lennettävä eksoottiseen kohteeseen jahtaamaan pahiksia ja kauniita naisia.

Lee ja Moore olivat vanhoja ystäviä. He tapasivat ensimmäisen kerran jo Kultadydän tyttö -elokuvan kuvauksissa vuonna 1949.

007 ja Kultainen ase oli Scaramangaa näyttelevälle Christopher Leelle melkoinen harppaus uralla. Mies oli näytellyt kreivi Draculaa vuonna 1958 samannimisessä elokuvassa. Lee joutui teroittelemaan kulmahampaitaan sen jälkeen useaan otteeseen, sillä vampyyrin rooli lankesi hänelle yhteensä seitsemän kertaa Hammer-tuotantoyhtiön kauhuelokuvissa.

Leen äiti oli eronnut ja avioitunut uudelleen. Uusi mies sattui olemaan myös Bondin luojan, kirjailija Ian Flemingin eno.

Naimakaupan kautta tullut sukulaisuussuhde ei ainakaan haitannut Leen palkkaamista Bond-pahikseksi. Tarinan mukaan Fleming olisi halunnut Leen mukaan jo aivan ensimmäiseen Bondiin, mutta tuottajat Harry Saltzman ja Albert R. Broccoli olivat jo ehtineet tehdä sopimuksen kanadalaisen Joseph Wisemanin kanssa, josta leivottiin tohtori No.

Scaramanga oli yksi mieleenpainuvimpia Bond-pahiksia.

Kolme vuotta Bondin tekemisen jälkeen Lee pakkasi kimpsunsa ja kampsunsa, jätti Englannin taakseen ja muutti Yhdysvaltoihin.

– Pari ystävääni, Dick Widmark ja Billy Wilder sanoivat minulle, että kannattaisi lähteä Lontoosta tai näyttelisin aina konnaa, Lee kertoi The Telegraphin haastattelussa vuonna 2011.

– En ollut enää kauhuelokuvien tähti. Olin näyttelijä, Lee kommentoi toisessa haastattelussa muuttonsa seurauksia.

Lee teki töitä. Paljon. Elokuvaroolin vuodessa, kuusi parhaassa. Vuonna 1998 hän näytteli Pakinstanin perustajaa Muhammad Ali Jinnahia elokuvassa Jinnah.

Tätä roolia Lee arvosti eniten.

– Minulle Jinnahin rooli on tärkein, jonka olen koskaan tehnyt. Taakka harteillani oli valtava. Menin maahan, jonka perustajaa näyttelin. Olin 10 viikkoa hänen omien ihmistensä edessä, Lee on sanonut The Express Tribunen mukaan.

Lee teki vaikuttavan roolin velho Sarumaninna Taru Sormusten herrasta -trilogiassa ja kahdessa Hobitti-elokuvassa.

2000-luvulla Lee teki näkyvimmät elokuvaroolinsa. Tähtien sodan kolmessa ensimmäisessä episodissa vanha vampyyri nappasi käteensä kreivi Dookun lasermiekan. Peter Jacksonin ohjaamassa Taru sormusten herrasta -trilogiassa Lee oli Saruman Valkoinen, velhojen vallanhimoinen ja petollinen johtaja. Saruman jäi myös Leen viimeiseksi rooliksi. Näyttelijä palasi Keski-Maahan Hobitti – Viiden armeijan taistelu -elokuvassa.

Lee tunnettiin pituudestaan, mutta myös sointuvasta äänestään. Oli siis itsestäänselvyys, että mies kunnostautui myös hevilaulajana useampaan otteeseen. Vuonna 2006 Lee julkaisi Revelation-albumin, jossa hän lauloi covereita. Charlemagne: By the Sword and the Cross ja Charlemagne: The Omens of Death olivat näyttelijän omia, sinfonista heviä ja power metalia sisältäviä konseptialbumeita.

Lee julkaisi 90-vuotissyntymäpäivänään singlen Let Legend Mark Me as the King. Hänestä tuli samalla historian vanhin hevilaulaja.

Useasti palkittu Lee lyötiin ritariksi vuonna 2009, kuusi vuotta ennen kuolemaansa.

Lee palkittiin BAFTA:lla elämäntyöstään vuonna 2011. Vierellä vaimo Birgit Kroencke.

Lee halusi lähteä saappaat jalassa, kuten hän ilmoitti yhdessä viimeisimmistä haastatteluistaan. Niin näyttelijä tekikin. Hän oli valmistautumassa 11th-nimiseen draamaan yhdessä Uma Thurmanin kanssa, mutta tällä kertaa viikatemies oli vampyyria nopeampi. Lee menehtyi sunnuntaiaamuna 7. kesäkuuta 2015 lontoolaisessa sairaalassa.

– Ainoa asia, jonka näyttelemisestä voi oppia, ovat sen perusmenetelmät. Loppu on sekoitus vaistoja, mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä, Lee totesi mielellään.

Roger Moore kuvaili Villechaizea kovaksi naistenmieheksi.

Aivan samanlaiseen lentoon ei lähtenyt Kultaisen aseen toisen konnan, Hervé Villechaizen ura. Nick Nackia näytellyt lyhytkasvuinen Villechaize oli vauhdikas tapaus, kuten Roger Moore häntä kuvailee kirjassa Bond On Bond:

– Rakas Hervé oli hauska tyyppi – ja seksihullu, Moore naureskeli.

– Kysyin häneltä, kuinka monta naista hänellä oli ollut kuvauksissa? ”Neljäkymmentäviisi”, hän vastasi narisevalla ranskalaisäänellään.

Villechaize aloitti uransa Off-Broadwayllä ja vuodesta 1966 eteenpäin hän sai pieniä elokuvarooleja. Kultainen ase oli näyttelijälle lottovoitto, sillä hän oli jo pidempään asunut autossaan etsiessään töitä Hollywoodista.

Kultainen ase oli myös Villechaizen tähtihetki elokuvissa. Sen jälkeen rooleja ei tuntunut löytyvän. Hän oli mukana vain kuudessa leffassa vuosina 1977-88. Fantasy Island tv-sarjassa Villechaize näytteli kuitenkin yli 130 jaksossa.

Nick Nack hoiti Scaramangan yhteydet ulkomaailmaan ja sopi tappokeikoista.

Villechaize kärsi lyhytkasvuisuudestaan. Hänellä oli jatkuvia kipuja. Jopa niin kovia, että hän nukkui usein polviasennossa, jotta pystyisi hengittämään helpommin.

Syyskuussa 1993 mies oli saanut tarpeekseen. Hän oli kotinsa takapihalla Pohjois-Hollywoodissa ja hänen kädessään oli ase. Villechaize ampui yhden laukauksen lasioven läpi herättääkseen pitkäaikaisen tyttöystävänsä. Sen jälkeen hän ampui itsensä. 50-vuotias näyttelijä jätti jälkeensä viestin, jossa kertoi ettei jaksa enää taistella terveysongelmiensa kanssa.

Peter Dinklage näytteli Villechaizea ja Andy García hänen Fanatasy Island -kollegaansa Ricardo Montalbánia tv-elokuvassa My Dinner with Hervé.

Game of Thrones -tähti Peter Dinklage tarttui Villechaizen tarinaan HBO:lle tekemässään tv-elokuvassa My Dinner with Hervé (2018).

– En haluaisi tehdä politiikkaa, mutta stereotypioita lyhytkasvuisista on edelleen olemassa. Kääpiönheittoakin on edelleen olemassa. Heidät puetaan edelleen tontuiksi jouluna. Se ei lopu koskaan, jos asialle ei tehdä jotain, Dinklage totesi elokuvan tekemisestä The Sydney Morning Heraldille.