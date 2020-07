Kommentti: Hihkaisin riemusta, kun näin uudet Selviytyjät-kilpailijat – nämä viisi hahmoa tekevät kisasta yhden kaikkien aikojen parhaista

Selviytyjät Suomi -ohjelman uudella tuotantokaudella nähdään mielenkiintoinen kattaus sekä realitykonkareita että uusia kasvoja. Viisi nimeä erottui kuitenkin heti edukseen, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Iida Tani.

Tunnustan lukeutuvani niihin ihmisiin, jotka hihkaisivat riemusta kuullessaan, että Selviytyjät Suomi tekee kuin tekeekin paluun televisioon vallitsevasta maailmantilanteesta huolimatta. Vielä enemmän innostuin kuitenkin nähdessäni, millaisista hahmoista tulevan tuotantokauden kilpailijajoukko koostuu.

Selatessani pitkää osallistujalistaa silmiini osui erityisesti viisi nimeä, joiden läsnäolon ohjelmassa uskon vannoutuneena tositelevision ystävänä, tekevän tulevasta Selviytyjät-kaudesta kenties yhden kaikkien aikojen parhaista.

Realitykonkari Niko Saarinen

Kun keskiviikkona selasin sosiaalista mediaa nähdäkseni, millaisia reaktioita tämän kauden osallistujat olivat muissa ohjelman faneissa herättäneet, huomasin Niko Saarisen mukanaolon poikineen erityistä riemastusta katsojien joukossa. Tämä ei ole yllätys, sillä vuosien varrella lähes jokaiseen Suomessa kuvattuun tosi-tv-ohjelmaan osallistunut Saarinen tunnetaan räiskyvänä ja mielipiteitä jakavana persoonana, joka ei säästele sanojaan sille päälle sattuessaan.

Niko Saarinen on vuosien varrella nähty monissa realityohjelmissa.

Alkujaan Big Brotherista julkisuuteen noussut Saarinen on nähty muun muassa Viidakon tähtöset - ja Farmi Suomi -ohjelmissa. Kuvatessaan edellä mainittuja formaatteja Saarinen ajautui kuitenkin toistuvasti sanaharkkaan kanssakilpailijoidensa kanssa, laukoen fitnessmalli Emmi Lehtomaalle myös legendaarisen ”Mä oon nevahööd susta” -kommentin. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten realitykonkari Saarinen sopeutuu elämään kylmässä pohjoisessa viidentoista muun kilpailijan kanssa väsymyksen ja nälän piinatessa.

Mystinen Joalin Loukamaa

Joalin Loukamaan nimi on toistaiseksi monille suomalaisille vieras. Näin siitäkin huolimatta, että vasta 19-vuotiaalla, vuosikaudet Meksikossa asuneella Loukamaalla on Instagramissa huimat 2,7 miljoonaa seuraajaa, joka on enemmän kuin kaikilla muilla ohjelman osallistujilla yhteensä. Tästä kiitos kuuluu kansainvälistä suosiota nauttivalle Now United -yhtyeelle, joka tekee Loukamaasta supertähden lähes kaikkialla muualla, paitsi toisessa kotimaassaan.

Joalin Loukamaa on osa kansainvälistä Now United -yhtyettä.

Suurelle yleisölle tuntematon, vasta hiljattain takaisin Suomeen muuttanut Loukamaa onkin nerokas valinta Selviytyjiin paitsi tunnettuutensa, myös ikänsä ansiosta. Nähtäväksi jää, miten kaikkien aikojen nuorin Selviytyjät Suomi -kilpailija pärjää raskaassa voittotaistelussa kokeneita konkareita vastaan, jotka eivät monien television katsojien tapaan tiedä hänestä juuri mitään.

Siloteltu Sara Vanninen

Sara Vanninen on tullut monille tutuksi Suomen kovatuloisimpana bloggaajana. Vaikka sosiaalisen median vaikuttajana työskentelevä Vanninen on jo vuosien ajan jakanut elämäänsä päivittäin tuhansille seuraajilleen, ei häntä ole aikaisemmin nähty televisiossa. Realityohjelmaan osallistuminen tuleekin olemaan 30-vuotiaalle Vanniselle täysin uusi kokemus.

Sara Vanninen on saanut julkisuudessa kutsumanimen ”Suomen kovatuloisin bloggaaja”.

Bloggaajana Vanninen on aina saanut itse määrätä sen, millaisen kuvan hän lukijoilleen ja seuraajilleen itsestään antaa, sekä mitä palasia hän omasta arjestaan jakaa. Katsojan näkökulmasta kiinnostavaa on se, millaisena suosikkibloggaaja tulee näyttäytymään televisiossa, kun filtterit jäävät kokonaan pois eikä lopputulos ole enää naisen itsensä käsissä. Itse en kuitenkaan yllättyisi, vaikka ahkerana treenaajana tunnettu Vanninen nousisi yhdeksi kilpailun suurimmista ennakkosuosikeista.

Kohuissa ryvettynyt Archie Cruz

Santa Cruz -yhtyeen keulamiehenä tunnetulla Archie Cruzilla eli Arttu Kuosmasella on takanaan myrskyisä elämänvaihe. Kuosmanen, 28, kertoi toukokuussa viettäneensä kolme viikkoa vieroitushoidossa. Huhtikuussa Kuosmanen puolestaan ilmoitti yllättäen eronneensa amerikkalaisesta avopuolisostaan. Kuosmanen muutti vain pari kuukautta aiemmin Venturan kaupunkiin Kaliforniaan parin yhteiseen kotiin.

Archie Cruzilla on takanaan vaiherikas kevät.

Villiä rokkarielämää elänyt Kuosmanen ei niin ikään ole tuttu kasvo suomalaisille television katsojille. On erittäin kiinnostavaa nähdä, millainen ihminen rocktähden imagon takaa lopulta paljastuu, kun kamerat ovat valmiina taltioimaan jokaisen Kuosmasen erämaassa viettämän hetken, sekä millaisia tarinoita artistilla on kerrottavanaan vaiherikkaasta elämästään.

Tuore kasvo Kristian Heiskari

Kristian Heiskarin nimi ei kenties ole monelle yhtä tuttu kuin hänen kasvonsa. Heiskari nimittäin nousi julkisuuteen vasta viime syksynä, kun hän voitti vuosien tauon jälkeen paluun televisioon tehneen Big Brother Suomi -ohjelman uuden tuotantokauden. Nyt BB-Krisuna paremmin tunnettu Heiskari lähtee hakemaan uutta 30 000 euron voittopottia Selviytyjiin.

Heiskarista tuli Big Brother -talon puhutuin asukas viime syksynä jo ennen kuin ohjelma oli ehtinyt edes kunnolla alkaa. Heiskarin tavaramerkiksi muodostunut tyhjä tuijotus levisi internetin ihmeelliseen maailmaan meemien muodossa, ja kertaalleen häntä jouduttiin ohjelman aikana myös rankaisemaan väkivaltaisen käytöksensä vuoksi. Ohjelmassa Heiskari kuitenkin todisti sopeutuvansa mainiosti myös elämään täysin eristyksissä ulkomaailmasta, josta on varmasti hänelle paljon hyötyä myös tulevassa koitoksessa.

Kristian Heiskari nappasi 30000 euroa voittaessaan Big Brotherin viime syksynä.

Edellä mainittujen nimien lisäksi Selviytyjät Pohjolassa nähdään paitsi paljon räiskyviä ja suorapuheisia realitykonkareita, myös suomalaisille vieraampia nimiä, joille Selviytyjät on ensikosketus tositelevision ihmeelliseen maailmaan.

Kun tähän yhdistelmään lisätään vielä merkittävä muutos ohjelman kulisseissa, ovat puitteet omiaan tekemään tulevasta Selviytyjät-kaudesta kenties ensi vuoden kiinnostavimman ja puhutuimman realityohjelman.