Tukholman kaupunginteatterin johtaja Maria Sid vertailee suomalaisia ja keskustelevia ruotsalaisia – ottaa itse päätöksiin iskuvoimaa Suomesta

Maria Sidin koti on Tukholmassa, mutta lomansa hän viettää Suomessa.

Teatterinjohtaja Maria Sid aloittaa kesälomansa kahden viikon karanteenilla Hangon-mökillä. Hän muistelee mielellään Karjalan kunnailla -suosikkisarjaa, jonka Yle uusii kokonaan torstaista 30.7. alkaen.

Maria Sid muutti perheensä kanssa Tukholmaan kuusi vuotta sitten. Aiemmin varajohtajana toiminut Sid valittiin johtamaan kaupunginteatteria vuoden 2022 loppuun.

– Sopimukseni mukaan saan myös ohjata. Viime vuonna ohjasin Elena Ferranten Loistava ystäväni -kirjasarjasta näytelmän, ja joulukuussa ensi-iltansa saa ohjaamani Kulla-Gulla.

Ylläpitääkseen näyttelijäntaitojaan Sid tekee pieniä rooleja elokuvissa ja tv-sarjoissa, kunhan ne eivät vie montaa päivää.

– Vähän aikaa sitten kuvattiin Innan vi dör -dekkaria neljä päivää, se on aika lailla pisin mahdollinen aika.

Maria Sid näyttelee Kaikki synnit -sarjassa.

Äidinkieleltään ruotsinkielinen Sid näyttelee sujuvasti niin suomeksi kuin ruotsiksi. Ruotsissa näytteleminen on hänen mukaansa siten erilaista, että budjetit ovat usein suurempia, jolloin aikaa on enemmän. Lisäksi kuvauksissa diskuteerataan enemmän.

– Mulle on ollut hyväksi Ruotsin small talk -kulttuuri. Silloin kuuntelee enemmän ja tulee herkemmäksi keskustelijaksi. Kun ottaa päätökseen vielä iskuvoimaa Suomesta, on yhdistelmä lähes täydellinen, Sid kertoo.

– Koen, että asun kahdessa maassa ja koko ajan tutkin näitä kahta maata. Kirjoitan siitä varmaan joskus kirjan, kunhan tutkimukseni valmistuu. Mitä me voidaan toisiltamme oppia ja miten viisastua?

Suomi on hänen mukaansa Ruotsissa in ja synonyymi laadulle. Isoveli–pikkuveli-asetelma on naapurimaiden suhteen mennyttä maailmaa.

– Paljon puhutaan myös politiikasta ja Suomen nuorista naisista. Lasikatto on mennyt rikki. Suomesta kerrotaan nyt paljon positiivia asioita, Sid pohtii.

– Suomalainen sisukkuus pitäisi brändätä. Kun ei anna periksi, niin kaikki on mahdollista. Sanon aina, että Suomi on tulevaisuuden maa, mutta olen kyllä sanonut niin jo 20 vuotta.

Risto Räppääjä ja väärä Vincent -elokuvan kuvaukset 2019.

Syksyllä Suomessa ensi-iltaan tulee Sidin esikoiselokuvaohjaus Risto Räppääjä ja väärä Vincent, jonka kuvauksissa Sid nautti teatteri- ja musikaaliohjaajan sekä näyttelijän kokemuksen yhdistämisestä.

Tukholman kevät on ollut erikoinen. Vaikka ravintolat pitivät ovensa auki, eikä yhteiskunta mennyt yhtä suppuun kuin Suomessa, kaupunki autioitui. Julkista liikennettä kehotettiin välttämään, joten teatterinjohtaja Maria Sid oli pitkään ainoana konttorilla. Tavallisia esityksiä piti peruuttaa yli 500.

Sidille on merkityksellistä, että teatteri toi digitaalisten välineiden avulla sisältöä myös heille, jotka olivat poikkeuksellisen kevään aikana eristyksissä ja yksin.

– Ihmiset kaipaavat nyt paljon hengenravintoa. Seuraan Suomen ja Ruotsin eroja tarkkaan koko ajan.

Nyt Maria Sid aloittaa kesälomansa nauttimalla Suomen suvesta Hangon-mökillä kunnioittaen karanteenisuositusta. 75 vuotta täyttänyttä ohjaajaisäänsä Sven Sidiä hän onnitteli metsässä etäisyyden takaa vilkuttamalla.

Opettaja Kirstin (Maria Sid) ja lääkäri Roseniuksen (Heikki Kinnunen) välillä kipinöi Karjalan Kunnailla- sarjassa.

Muistojen pohjukassa Maria Sidillä on pala sydäntä aina Miikkulassa, jossa hänen roolihahmonsa Kirsti Miettinen, haaveileva opettaja asuu Karjalan kunnailla -sarjassa (2007–2012).

Sid vietti Pohjois-Karjalassa Kontiolahdella neljä naurun- ja hyttystentäyteistä kesää sarjan kuvauksissa.

– Se oli sellainen ihana ja intensiivinen kesätyö, sanoo Sid, joka olisi valmis lähtemään Kontiolahdelle kuvaamaan vaikka joka kesä.

– Tulee heti haikea olo, kun puhutaan Karjalan kunnaista.

Laura Birnin, Elina Knihtilän, Heikki Kinnusen, Peter Franzénin ja muiden nimekkäiden näyttelijöiden ohella pääosaa esitti Suomen luonto.

Peter Franzén ja Laura Birn kuvauksissa Kontiolahdella.

– Oli hieno idea satsata luontoon ja kuvata niin paljon ulkona. Syksyllä on tärkeää ajatella kesää ja tuoda ihmisille ne muistot.

Kameralle ei aina tallentunut koko totuus suven autuudesta. Saappaat kannatti pitää jaloissa etenkin juoksukohtauksissa, sillä käärmeitä, liskoja ja paarmoja piisasi. Hyttysspray suhisi.

– Tunne sitä sarjaa tehdessä ei kyllä välttämättä ollut sama, kuin miltä se näyttää, hän muistelee nauraen.

Erityistä oli myös villin lännen elokuvien tyyliin rakennettu kulissikylä.

– Mulla oli kyllä hieno talo, mutta siinä ei ollut sisätiloja!

Kirstin talo Karjan kunnailla -sarjassa.

Pitkien työpäivien lisäksi tekijäjoukko majoittui yhdessä. Sid muistaa lämmöllä tennishetkiä Elina Knihtilän kanssa ja venematkoja Pohjois-Karjalan kesässä sekä keskusteluja Heikki Kinnusen kanssa tämän pitkästä urasta.

– Sain kuvauksista paljon elinikäisiä ystäviä.

– Edesmennyt Pekka Valkeejärvi opetti minulle paljon. Hän oli fantastinen näyttelijä. Ja monta kertaa unohduin vaan ihailemaan vastanäyttelijöitä. Katsoin ja mietin, että vau, miten voi olla noin lahjakas.

Karjalan kunnailla, torstaina 30.7. alkaen TV2 klo 18.00

Lue koko artikkeli uudesta Tv-lehdestä. Lehti on myynnissä 29.7.–4.8. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.