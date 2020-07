Main ContentPlaceholder

Vaihtoehdot olivat vankila tai kuolema – HBO:n dokumentin tähdestä tuli 26-vuotiaana silti väkivaltaisen kotikaupunkinsa sankaripormestari

HBO:n dokumentin päähenkilö, elokuussa 30 vuotta täyttävä Michael Tubbs päätti pelastaa kotikaupunkinsa Stocktonin. – En halua elää maassa, jossa kahta työtä tekevät ihmiset eivät saa vuokraansa maksettua, pormestari Tubbs perustelee perustulokokeiluaan dokumentissa Stockton on My Mind.

Michael Tubbs on yksi Yhdysvaltain nuorimmista pormestareista ja HBO:n dokumentin Stockton on My Mind tähti. Harteillaan hänellä on yksi Yhdysvaltain köyhimmistä kaupungeista.