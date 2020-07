Nolanin odotetulle tieteiselokuvalle Tenetille on vihdoin uusi julkaisupäivä – julkaistaan ensin muualla kuin Yhdysvalloissa

Suomessa ensi-illan on määrä olla 26. elokuuta.

Ohjaaja Christopher Nolanin odotettu tieteisseikkailu Tenet on jälleen saanut uuden ensi-iltapäivän. Elokuvastudio Warner Bros kertoi maanantaina, että elokuvan kansainvälinen julkaisupäivä on 26. elokuuta.

Tenetin julkaisupäivän siirtely on yksi merkki vaikeuksista, joita koronaviruskriisi on aiheuttanut elokuva-alalle ja elokuvateattereille. Elokuvan julkaisupäivää on pandemian takia siirretty jo neljä kertaa, kertoo uutistoimisto AFP.

Alkuperäinen ensi-iltapäivä oli heinäkuun puolivälissä, ja Tenetistä odotettiin globaalisti yhtä kesän yleisömenestyksistä.

Viihdeuutissivusto Dark Horizons kertoo, että myös Suomessa ensi-illan on määrä olla 26. elokuuta.

Yhdysvalloissa Tenet on tulossa teatterilevitykseen esimerkiksi Eurooppaa myöhemmin, vasta syyskuussa.

Koska tartuntamäärät lisääntyvät edelleen monissa Yhdysvaltojen osavaltioissa, on vielä hämärän peitossa, kuinka laajasti elokuvateatterit ovat syyskuussa auki. Esimerkiksi maan suurin elokuvateatteriketju AMC on sulkenut kaikki teatterinsa ja on ennakoinut avaavansa ne mahdollisesti elokuun puolivälissä.

Tenetin budjetin on kerrottu olevan ennätysmäisen suuri, noin 205 miljoonaa dollaria. Elokuva pääosaa esittää John David Washington.