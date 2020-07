Televisiolegenda Regis Philbin on kuollut

Regis Philbin hyvästeli katsojat Live With Regis and Kelly -ohjelman viimeisessä lähetyksessä marraskuussa vuonna 2011.

Yhdysvaltalainen televisiojuontaja kuoli perjantaina 88-vuotiaana.

Yli 50-vuotisen uran tv-juontajana tehnyt Regis Philbin on kuollut, kertoo hänen perheensä People-lehdelle. Philbin kuoli perjantaiyönä, kuukausi ennen 89:ttä syntymäpiväänsä.

Philbin aloitti ensimmäisen talkshownsa Yhdysvalloissa vuonna 1961, ja tuli tunnetuksi muun muassa ohjelmista Haluatko miljoonääriksi ja Live! with Regis and Kelly, jota hän juonsi 23 vuoden ajan 2011 saakka. Philbinin juontajanakumppanina toimi ennen Kelly Ripaa 12 vuoden ajan Kathie Lee Gifford. Hän juonsi myös America’s Got Talent -ohjelman ensimmäisen kauden vuonna 2006. Philbin jätti tv-työt vuonna 2015.

Philbin sai työstään lukuisia palkintoja ja huomionosoituksia, muun muassa Emmy-palkinnon elämäntyöstään 2008. Lisäksi hän pitää edelleen hallussa Guinnesin ennätystä Yhdysvaltojen eniten televisiossa esiintyneenä ihmisenä. Vuonna 2011 tunteja oli takana jo yli 16 700.

Philbin oli naimissa kahdesti, ja hänellä on kolme lasta.