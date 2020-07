Kun Gemma Arterton, 34, valittiin Bond-tytöksi, tuli hänestä tähti yhdessä yössä – näyttelijä täräytti IS:lle paljonpuhuvan kommentin läpimurtoroolistaan

– Jos pystyy olemaan puolisonsa kanssa yhdessä vuorokaudet ympäri, selviää sen jälkeen kaikesta, Kesämaa-elokuvaa tähdittävä näyttelijä Gemma Arterton sanoo viitaten korona-ajan tuomiin haasteisiin.

Näyttelijä Gemma Arterton kuulostaa puhelimen toisessa päässä reippaalta, mutta puheessa on ehkä ripaus brittiläistä pidättyväisyyttä. Kysyessäni keväällä alkaneesta koronapandemiasta ja sen mahdollisista vaikutuksista hänen elämäänsä, Arterton paljastaa sairastaneensa koronan. Arterton painottaa taudin, ja sen myötä pakollisen pysähtymisen, tuoneen elämään myös hyviä asioita.

– Sairastin Covid-19:n hyvin lievänä. Olenkin viettänyt viikot lähinnä kotioloissa Lontoon asunnossamme. Vihdoin ja viimein on ollut aikaa myös ajatella muitakin asioita kuin työtä, maalausta ja kirjoittamista harrastava Arterton sanoo.

Korona-aika on rajoituksista huolimatta tuonut Artertonin, 34, mielestä ihmisille toivoa siitä, että kaikesta selvitään. Näyttelijä naurahtaakin huomanneensa irlantilaismiehensä kanssa, ettei vuorokaudet yhdessä oleminen aiheuttanut edes ongelmia heidän liitossaan.

– Jos pystyy olemaan toisen kanssa 24/7, selviää sen jälkeen kaikesta, Gemma Arterton summaa viitaten näyttelijämieheensä Rory Keenaniin.

Gemma Arterton näytteli James Bond -elokuvassa Quantum of Solacessa brittiagentti Strawberry Fieldsia. Bondin roolissa oli Daniel Craig.

Jo koulunäytelmistä uransa aloittanut Arterton on tuttu monista valkokangaselokuvista (Clash of Titans, Prince of Persia), mutta parhaiten hänet muistetaan Bond-tyttön roolista Daniel Craigin tähdittämässä Quantum of Solace -elokuvasta. Hän muistelee työkokemustaan hyvällä, mutta painottaa, ettei enää suostuisi tekemään vastaavaa.

– Bondissa näytteleminen antoi uralleni juuri sen oikean potkun. Minusta tuli hetkessä kuuluisa. En kadu tekemääni, mutta enää en suostuisi samanlaiseen rooliin, hän sanoo napakasti.

Vaikka Arterton ponnahti kuuluisuuteen kymmenisen vuotta sitten, vasta Bond teki hänestä maailmankuulun. Hän paljastaakin miettineensä uransa alussa hyvin tarkkaan, mihin elokuvaprojekteihin suostui.

– Olen näytellyt rooleissa, joista näin jälkeenpäin olen ajatellut, ettei olisi pitänyt niitä tehdä. Urani alussa minulla ei ollut tarpeeksi voimakas oma tahto, jotta olisin ymmärtänyt kieltäytyä joistakin elokuvarooleista, hän miettii.

Arterton myöntää pikkuhiljaa oppineensa luottamaan ja uskomaan itseensä sekä kykyihinsä.

– Toisaalta taas mielestäni täydellisyyttä ei ole olemassakaan, hän kuittaa.

Kesämaa on upeissa brittimaisemissa kuvattu hieno draamaelokuva, joka kertoo ystävyydestä ja rakkaudesta. –Roolihahmoni on aika ilkeä ja omapäinen, mutta pikkuhiljaa hän oppii ymmärtämään muitakin ihmisiä ja tajuaa, että rakkaudellakin on monia eri tasoja, kirjailijaa elokuvassa näyttelevä Gemma Arterton sanoo.

Arterton on aina pitänyt niin sanotuista marginaalielokuvista. Hän on halunnut tehdä tarinoita, joilla on jokin merkitys.

– Juuri tästä syystä ihmettelin aikoinaan, kun minulle tarjottiin osia suurissa tuotannoissa, hän huomauttaa.

Nyt Arterton tähdittää 24. heinäkuuta ensi-iltaan tulevaa Jessica Swalen kirjoittamaa ja ohjaamaa, toiseen maailmansotaan sijoittuvaa Kesämaa-elokuvaa.

Tarina kertoo nuoresta, töykeästä, sanavalmiista ja älykkäästä ja kirjailijasta Alicesta (Gemma Arterton), joka hyvin vastahakoisesti ottaa kotiinsa Lontoosta sotaa pakoon tulevan pienen Frank-pojan.

Omaa rauhaa ja yksityisyyttään rakastavan Alicen ja pojan välille kehittyy kuitenkin ystävyys. Pikkuhiljaa Alice alkaa ymmärtää, että elämässä voi antaa uusia mahdollisuuksia ja rakkaudessakin on monia eri muotoja.

– Soitin eräänä päivänä ystävälleni Jessicalle ja pyysin häneltä käsikirjoituksia luettavaksi. Olen perustanut oman tuotantoyhtiön ja halusin selvittää, löytyykö mitään mielenkiintoista tarinaa tuotantoon.

Jessica lähetti Gemmalle Kesämaan (Summerland), ja hän ihastui tekstiin heti.

– Olin heti valmis tuottamaan tarinan elokuvaksi. Sitten Jessica yhtäkkiä ehdotti minua pääosaan, ja suostuin, Arterton kertoo.

Tuotantoyhtiönsä Arterton perusti siksi, että hän halusi luoda jotakin omaa ja tehdä niitä marginaalielokuvia, joista hän on aina pitänyt. Yksi syy yrityksen perustamiseen oli sekin, ettei hän halunnut vain istua kotona ja odottaa elokuvatarjouksia.

– Nuorena en vielä oikein tiennyt, millaisia elokuvia haluan, mutta nyt tiedän, hän pyörittelee.

Arterton on työssään oppinut, että alalla on valtava kilpailu ja suosio voi romahtaa hetkessä.

– Tässä hommassa ei oikeastaan koskaan tiedä, mitä on nurkan takana, kahta elokuvaa myöhemmin tänä vuonna filmaamaan ryhtyvä Arterton tietää.

Siitä hän on iloinen, että Hollywoodissa ei hänen mielestään enää arvosteta kovin korkealle kasvojen kohotuksia tai botoxia.

– Olen huomannut, että asenne alkaa muuttua ja olemme palaamassa takaisin normaaliin. Oikeastaan paluu vanhaan on tapahtumassa myös elokuvien suhteen, sillä enää ei tehtailla pelkästään suuren budjetin seikkailuja, hän sanoo.

Näyttelijän sanoo oman elämänsä olevan onnellisesti mallillaan. Arterton on työssäänkin nyt siinä asemassa, että voi valita työnsä.

Toki hän myöntää, ettei näyttelijän elämä ole ollut helppo matka ja tylsiäkin asioita on tapahtunut.

– Kokonaisuutta ajatellen elämä on kohdellut minua hyvin. Totta kai huonojakin asioita tapahtuu, mutta niistä mennään yli ja jatketaan eteenpäin, hän päättää.

Kesämaa Suomen ensi-illassa 24. heinäkuuta