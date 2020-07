Palkittu Teemu Nikki ohjasi elokuvan, joka kertoo suvaitsevien ihmisten suvaitsemattomuudesta – Nimby-traileri nyt ensinäytössä IS:llä

Palkitun elokuvaohjaaja Teemu Nikin Nimby-elokuva saa ensi-iltansa lokakuussa.

Elokuvaohjaaja Teemu Nikki on vuosien varrella julkaissut lukuisia elokuvia, joista viimeisin, vuonna 2017 ilmestynyt Armomurhaaja valittiin Suomen viralliseksi Oscar-ehdokkaaksi ja palkittiin myös parhaan elokuvan Jussi-palkinnolla.

Nyt, kolme vuotta myöhemmin ensi-iltansa saa palkitun ohjaajan seuraava tuotos Nimby, joka on lyhenne sanoista Not In My Backyard. Termillä tarkoitetaan ilmiötä, jossa ihmiset vastustavat esimerkiksi omassa naapurustossa tai lähiympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Elokuvan tiedotteessa teosta kuvaillaankin pikimustaksi komediaksi, joka kertoo suvaitsevana itseään pitävien ihmisten suvaitsemattomuudesta. IS näyttää elokuvan trailerin ensinäytössä.

Elokuvassa seurataan kaupunkilaistunutta Merviä, joka vie ensimmäistä kertaa tyttöystävänsä Katan maaseudulle tapaamaan vanhempiaan, joista toinen on iranilainen ja toinen saksalainen. Kun porukkaan lyöttäytyvät vielä uusnatseihin liittynyt entinen poikaystävä, uskonnolliset kummit sekä paikkakunnalle muuttaneet pakolaiset, on soppa valmis.

– Olen ennakkoluuloinen ihminen ja koen raskaaksi keskustella erilaisten ihmisten kanssa. On niin paljon helpompaa, kun ei tarvitse kyseenalaistaa omia ajatuksiaan. Aivan kuten on helppo olla suvaitsevainen asioiden suhteen, jotka eivät oikeasti omaa elämää kosketa, ohjaaja Nikki avaa ajatuksiaan elokuvan tiedotteessa.

– Huomattuani itsessäni nämä piirteet, päätin tehdä aiheesta elokuvan. Haluan takapihalleni myös erilaisia ihmisiä, hän jatkaa.

Elokuvan on tuottanut Jani Pösö, joka työskenteli Nikin rinnalla myös Armomurhaaja-elokuvan parissa. Elokuvassa näyttelevät muun muassa Antti Reini, Mari Rantasila, Susanna Pukkila ja Almila Bariacik.

Nimby-elokuva elokuvateattereissa 9. lokakuuta.