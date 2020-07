Kotikatu-tähti Ville Keskilää tervehditään yhä Teemuna – kertoo nyt, miltä tuntui työnhaku 18-vuotisen sarjan jälkeen

Ville Keskilä näytteli Teemu Luotolaa Kotikadussa peräti 18 vuotta. Nyt hän on freelancer, jonka kesäloma venähti viiden kuukauden mittaiseksi.

Kovimmat Kotikatu-fanit tulevat yhä tervehtimään kadulla Ville Keskilää, joka esitti Teemu Luotolaa sarjan kaikkina 18 vuotena. Teemu Luotola kasvoi aikuiseksi sarjassa. Hulmuavat hiukset vaihtuivat vuosien myötä siiliin, ja häitä ja ristiäisiä ehdittiin juhlia useaan otteeseen, kun Suomen naisten rakastaman palomiehen elämässä sattui ja tapahtui.

Kun Ville Keskilä valittiin rooliin vuonna 1995, hän oli 21-vuotias ja vasta valmistumassa Tampereen yliopiston Nätystä. Sarjan päättyessä 2012 hän oli kokenut näyttelijä niin kameroiden edessä kuin teatterinäyttämöillä.

Hyppy freelance-näyttelijäksi oli kuitenkin suuri.

– Oli aika outo olo. Jos tekee 18 vuotta jotain, ja se loppuu, tuntuuhan se erikoiselta. Mutta eihän mikään voi jatkua ikuisuuksiin, Keskilä sanoo.

– Piti opetella uusia kuvioita. Loppuaikoina oli pieni tietynlainen haikeus, mutta en mä siinä kauheasti itkenyt, hän sanoo nauraen.

Ville Keskilä oli Kotikadun Teemu peräti 18 vuotta. Kotikadun Luotolat vuonna 1995 (Ville Keskilä, Elina Erra, Risto Autio ja Anitta Niemi).

Niinan (Ria Kataja) ja Teemun jäähyväiset jätettiin vuonna 2012.

Helsingin ja Espoon Kaupunginteatterien sekä Kansallisteatterin lavat tulivat tutuiksi Keskilälle Kotikatu-aikoina tiiviin kuvausrytmin ohella.

– Se oli työntäyteistä elämää. Joskus se meni niin, että aamulla aikaisiin kuvauksiin, siitä teatterille harjoituksiin, sitten vielä kuvauksiin ja illalla esitys. On sitä jälkikäteen hämmästellyt.

Kun viimeinen Kotikatu-jakso oli purkitettu, töitä löytyi kurssikaveri Otto Kanervan perustaman Iltama-yrityksen kautta. Keskilä on esiintynyt kiinteiden teatterilavojen lisäksi erilaisilla kiertueilla myös ravintolateattereissa ja kulttuuritaloissa sekä kesäteattereissa.

Ville Keskilä on iloinen Kotikatu-taustaan. Pitkän sarjan aikana hän ehti oppia ja kokea paljon. Kuva viime vuodelta.

Tänä kesänä tarkoitus oli näytellä Hamina Bastionin Kesäteatterissa Syntipukissa, mutta toisin kävi.

Viiden kuukauden mittaiseksi venähtäneellä kesälomallaan Ville Keskilä on samoillut lähimetsissä Helsingin ja Sipoon rajalla, touhunnut puutarhassa ja tsempannut 13-vuotiasta kotikoululaista koulutyössä. Keskilän perheeseen kuuluu vaimon lisäksi 13- ja 21-vuotiaat tyttäret.

– Pieniä retkiä on tehty Turun saaristoon ja Joensuuhun, johon vanhin tytär muutti nyt opiskelemaan.

– Töitä on ollut ikävä. Ei tämä oikein lomalta ole tuntunut, mutta on tässä nautiskeltukin.

Kalle Pylvänäinen, Ville Keskilä ja Mikko Kivinen Lisää saikkua, kiitos! -näytöksessä 2018.

Viime vuodet Keskilän arki on rytmittynyt Saikkua kiitos, Lisää saikkua, kiitos! ja Saikkua, kiitos! Osa 3:n ympärille. Mikko Kivisen ja Kalle Pylvänäisen kanssa kirjoitetut komediat ovat kiertäneet Suomea viime vuosina. Näytöksiä on ollut vuodessa toista sataa, ja harjoituksineen sketsikimara on ollut kuin kokopäivätyö, Keskilä kertoo.

Uusin osa sai ensi-iltansa helmikuun 27. päivä. Esityksiä ei ehtinyt kertyä montaa, kun koronarajoitukset jo sulkivat teatterit. Syksyllä kalenteri on taas esityksiä täynnä. Ensimmäisten aika on elokuun puolivälissä.

– Se on erityyppistä. On tosi kiva olla elävän yleisön edessä. En osaa sanoa, kummasta pidän enemmän, mutta kyllä mä kamerahommaa rakastan. Siinä pääsee mitä ihmeellisimpiin kuvauspaikkoihin ja tapaa paljon ihmisiä.

– Kuvauksissa ollaan vaan hetkessä. Jälkikäteen ei korjailla. Tykkään pirusti tunnelmasta. Porukkaa on paljon, maskeerausbussia ja kaikkea.

Kotikadun kuvauksissa Kallion paloasemalla Helsingissä 2005. Kuvausryhmä katsoi valmiin otoksen nauhalta heti sen purkituksen jälkeen.

Kotikatu-vuosia Keskilä muistaa lämmöllä.

– Olihan se pitkä ajanjakso ja työpätkä – ja myös ainoita vakituisia työyhteisöjä urallani. Kuvauksista on tosi hyvät muistot. Siellä oli hyvä henki ja fiilis näyttelijöiden ja ohjaajien kesken.

Ville Keskilä uskoo olevansa joidenkin mielissä ikuisesti Teemu Luotola. Vahva brändi ei häntä kuitenkaan haittaa.

– Ei sille mitään voi. En usko, että olen siitä kärsinyt. Kotikadusta opin myös valtavasti näyttelijänä.

– Teatterissa kävijöille olen muutakin kuin Kotikadun Teemu. Vaikka joskus Kansallisteatterissa kun esitys alkoi, katsomosta kuului vanhan mummon ääni, että se on Teemu tuossa, hän lisää hymysuin.

Suden hetkessä Antsa (Ville Keskilä) osallistuu miesten eroterapiaan, jossa keinot ovat astetta tavanomaista radikaalimpia.

Kotikatu ei suinkaan ole Keskilän ainut filmirooli. Viimeksi hänet nähtiin Suden hetki -sarjan (2019) polii­si Anterona, joka lähti veljensä puolesta radikaaliin eroterapiaan.

– Se oli hirmu kiva rooli tehdä. Antsa oli poliisi, joka pyyteli koko ajan kaikilta anteeksi. Surumielinen hahmo. Sarjassa laulettiin poliisikuorossa, joten päästiin treenaamaan oikean poliisikuoron kanssa. Se oli hauskaa.

Aallonmurtajat-sarjassa (2017) rooli oli vastakkainen: Keskilä nähtiin rikollisena Hubbiksena. Hänen mukaansa parasta on tehdä uudenkaltaisia rooleja, joissa saa eläytyä erilaisten ihmisten elämään.

Kotikatu ja Suden hetki ovat Yle Areenassa ja Aallomurtaja Mtv-palvelussa katsottavissa.