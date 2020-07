Näyttelijä Kari Väänänen putosi portaissa kivuliain seurauksin – terveysongelmat ovat piinanneet jo pitkään

Kari Väänänen on kertonut jättävänsä teatterilavat kokonaan taakseen ja eläköityvänsä, sillä erilaiset liikuntasairaudet ovat vaivanneet häntä viime vuosien aikana.

Konkarinäyttelijä Kari Väänänen tähdittää tv-sarja Häräntappoaseen uutuusversiota.

Anna-Leena Härkösen klassikkoteoksesta Häräntappoaseesta on tekeillä uusi, nykyaikaan sijoittuva Elisa Viihteen tv-sarja, jonka kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä Tampereen Pirkkalassa.

Häräntappoaseessa nähdään nuorten näyttelijäalkujen lisäksi koko kansalle tuttuja kasvoja, kuten konkarinäyttelijä Kari Väänänen, 66. Väänänen kuitenkin osallistuu kuvauksiin käsi kantositeessä, sillä hän on hiljattain joutunut tapaturmaan.

– Nyt kävi huonosti ja putosin portaissa. Liukastuin ja käsi meni poikki, Väänänen kertoo IS:lle.

Väänänen kertoo, että suuremmalta onnettomuudelta onneksi vältyttiin. Hän onnistui suojaamaan päänsä kaatuessaan.

Murtunut käsi ei kuitenkaan estä Häräntappoaseen kuvauksia. Väänänen näyttelee uutuussarjassa maatilan isäntää, ja murtunut käsi käsikirjoitettiin hänen rooliinsa.

– Olen maatilan isäntä, joka ei kuitenkaan mitään hommia tee. Pitää tietysti vähän katsoa mitä touhuaa. Kunhan ei joudu tappelemaan ja riehumaan, Väänänen sanoo.

Kari Väänäsen rooli jouduttiin käsikirjoittamaan uusiksi tapaturman jälkeen.

Väänänen on aiemmin kertonut jättävänsä teatterilavat kokonaan taakseen ja eläköityvänsä, sillä erilaiset liikuntaelinsairaudet ovat vaivanneet häntä viime vuosien aikana.

– Muuten voin hyvin, mutta ikä tulee vastaan. Pihtipolvi ja skolioosiselkä vaikuttavat tähän liikkumiseen. Muuten tässä ei ole mitään hätää.

– Ikääntyminen on okei siihen asti, kunnes tulee seniiliksi. On hienoa ymmärtää asioita ja oppia elämästä koko ajan. Kroppa vain rupeaa laittamaan hanttiin.

Kolme ja puoli vuotta sitten Väänäseltä leikattiin selkäydinkanavan ahtauma. Parantuminen on ollut hidas prosessi.

– Jalat eivät enää totelleet. Kun olin menossa kotiin, jalat kääntyy kapakkaan kohden. Mietin, mitä tämä tämmöinen oikein on, Väänänen vitsailee.

– Jättihän se leikkaus jälkensä. Jalat ovat olleet hitaat, mutta vielä tepastellaan menemään.

IS vieraili Häräntappoase -tv-sarjan kuvauksissa Tampereen Pirkkalassa.

Monien muiden lailla Väänänen vietti kuluneen poikkeuskevään kotonaan Kemijärvellä, mutta joutenolo ei tehnyt konkaritähdelle tiukkaa.

– Kotoa aukeaa niin kaunis maisema, on oma ranta, terassilla saa istua ihan rauhassa, eikä ihmisiä ollut lähimaillakaan. Se meni helposti mulla. Mutta sitten kun pahin viruspiikki meni ohi, kompastuin.

Vaikka Väänänen ehti jo jäädä eläkkeelle teatterilavoilta, hän pyörsi päänsä yllättäen, kun Mielensäpahoittajaa näytellyt Juha Muje menehtyi helmikuussa. Väänänen peri hänen roolinsa Mielensäpahoittaja-näytelmässä.

– No minä sitten lupauduin vielä yhteen näytelmään Samppalinnaan. Se tulee ensi kesänä.

Väänänen kertoo, että Häräntappoaseen tekeminen puolestaan tuntuu lomailulta eläkepäivien ohella. Hän ei ole koskaan lukenut klassikkoteosta, mutta kun sarja esiteltiin hänelle, hän päätti oitis lähteä mukaan.

– Nykyään en lähde, jos ei huvita. Katson tarkkaan, mihin lähden mukaan.

Muuten Väänänen kuluttaa aikansa erilaisten kirjoitusprojektien parissa. Tekeillä on oma elämäkertateos, jonka valmistumispäiväksi Väänänen on asettanut 70-vuotissyntymäpäivänsä. Elämäkerrasta on tehty kustannussopimus.

– Prosessoin sitä päässäni koko ajan. Siihen tarjottiin apukirjoittajaa, mutta kirjoitan sen itse. Se on faktaa ja fiktiota seitsemältä vuosikymmeneltä.

Väänänen on ollut etenkin ohjaaja Aki Kaurismäen yksi luottonäyttelijöistä. Tv-tuotannoista Kari Väänänen muistetaan erityisesti Taivaan tulet -televisiosarjasta, joka keräsi liki miljoonayleisön. Sarja oli Väänäsen ohjaama ja käsikirjoittama.