Sarjan pääosassa nähdään Jared Harris.

Elokuvaohjaaja Dome Karukoski ohjaa viisiosaisen trillerisarjan brittiyhtiö BBC:n ja televisiokanava ITV:n suoratoistopalvelu Britboxille, uutisoi The Hollywood Reporter.

The Beast Must Die -nimisen sarjan pääosassa nähdään Bafta-, Golden Globe- ja Emmy-ehdokas Jared Harris, joka tunnetaan muun muassa tv-sarjoista Chernobyl, The Crown ja Mad Men.

Sarja perustuu vuonna 1938 julkaistuun samannimiseen kirjaan, jonka runoilija Cecil Day Lewis kirjoitti salanimellä Nicholas Blake.