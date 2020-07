Muhammad Ali oli suuruus nyrkkeilykehässä ja nallekarhu kotona – dokumentti paljastaa maailmanmestarin herkän puolen

Nyrkkeilijä Muhammad Ali oli poikkeuksellinen ja suorasanainen urheilija, joka viihtyi ihmisten parissa. Neljästi naimisissa olleella Alilla oli yhdeksän lasta.

I am Ali -dokumentti (2014) kertoo yhden kaikkien aikojen merkittävimmän urheilijan Muhammad Alin (1942–2016) elämän tärkeistä vaiheista.

Jos ei entuudestaan tiedä paljoa nyrkkeilyn kuninkaaksikin nimetystä Alista, dokumentti toimii mainiona esittelynä tähden vaiherikkaaseen elämään.

Lähes kaksituntisessa ohjelmassa palataan lapsuuteen ja uran alkuvaiheisiin veljen Rahman Alin kertomana. Veljeksillä oli ikäeroa vain 18 kuukautta, ja he olivat lapsuudessa toistensa parhaat kaverit.

Dokumentissa kuullaan myös, kuinka Cassius Claystä tuli Muhammad Ali hänen käännyttyään islaminuskoon 60-luvulla.

Tarina kerrotaan Alin henkilökohtaisten, 1970-luvulla nauhoitettujen tallenteiden kautta.

Dokumentti käsittelee ammattilaisten raskaansarjan kolminkertaista maailmanmestaria kunnioittavasti. Lämminhenkisessä dokumentissa nähdään paljon arkistomateriaalia esimerkiksi tärkeistä otteluista. Nyrkkeilijän itsensä nauhoittamat äänitteet vievät dokumenttia eteenpäin.

Karismaattinen Ali oli suuri persoona, joka viihtyi ihmisten parissa. Dokumentissa nähdään, kuinka hän hauskuuttaa yleisöä erilaisissa tilaisuuksissa. Hän puhui paljon, mutta puheissa oli perää. Poikkeuksellinen urheilija ei myöskään pelännyt kertoa mielipiteitään. Kun hän voitti ensimmäisen raskaansarjan maailmanmestaruutensa ennakkosuosikki Sonny Listonia vastaan 1964, hän ei jäänyt hiljaiseksi.

– Te toimittajat teitte ottelusta Listonille vaikean. Älkää vähätelkö mahdollisuuksiani. Se vain suututti minut, Ali sanoi ottelun jälkeen.

Muhammad Ali kohtasi kehässä Sonny Listonin.

Mestaruus myöhemmin riistettiin häneltä, koska hän ei suostunut sotimaan Vietnamissa. Sen seurauksena hän ei saanut nyrkkeillä neljään vuoteen. Ammattinyrkkeilijä osasi käyttää ajan silloinkin hyväksi. Hän esimerkiksi luennoi suurissa yliopistoissa ja poseerasi kansikuvissa. Hänestä pidettiin kaikkialla.

– Suurimmallakaan mestaruudella ei ole mitään väliä, jos ei saa olla vapaa. Vietnamissa nuoret sotilaat heittävät henkensä hukkaan, Ali kommentoi päätöstään.

Nyrkkeilijäsuuruus vuonna 2002.

Kun nyrkkeilijä pääsi takaisin kehään, hän palasi vahvana. Ali symboloi monelle toivoa. Esimerkillään hän on osoittanut, kuinka vaikeuksista on mahdollista nousta voittoon.

Lähipiiri muistelee neljästi naimisissa ollutta tähteä dokumentissa. Entinen manageri Gene Kilroy kertoo koskettavasta kohtaamisesta sairaan pojan kanssa. Laulaja Tom Jones muistelee leikkimielistä tapaamista nyrkkeilykehässä. Entinen kilpakumppani George Foreman kuvailee Alia ”yhdeksi suurimmista koskaan eläneistä miehistä”.

Dokumentissa Muhammad Alista välittyy kuva aidosti välittävänä ihmisenä. Hänen entinen vaimonsa Veronica Porche oli heidän yhteisten lastensa kanssa mukana Alin kisamatkoilla.

Alilla oli 9 lasta, joista tytär Maryum ”May May” Ali kertoo ohjelmassa, että hänen isänsä pelleili paljon ja herätti aamuisin pusulla poskelle.

– Nyrkkeilijän ei arvaisi olevan sellainen nallekarhu. Isän kanssa oli aina hauskaa. Minä olin isin tyttö, hän sanoo.

Dokumentista välittyy kuva rakastavasta ja aidosti välittävästä sankarista. Jopa yksi hänen entisistä vaimoistaan, Veronica Porche, muistelee Alia lämmöllä. Suhteesta syntyi kaksi lasta. Avioeronkin jälkeen he pysyivät ystävinä.

– Hänen kanssaan oli vaikea elää, koska… Kaikki tietävät, ettei hän ollut minulle uskollinen. Muhammad on silti upea ihminen, jolla on hyvä sydän. Hän on myös herkkä ja itkee usein. Sitä ei moni tiedä, Porche kertoo herkistyen.

