Näyttelijä Mimosa Willamo meni sekaisin uutuuselokuvan kuvauksissa – kommellus kesken kohtauksen sai pasmat sekaisin

Kjell Westön kirjaan perustuvassa elokuvassa Rikinkeltainen taivas roolihahmoja seurataan usealla vuosikymmenellä.

Tähtitorninmäellä, Haaksirikkoisten patsaan ympärillä käy keskiviikkoaamuna kuhina.

Kjell Westön Rikinkeltainen taivas -kirjaan perustuvaa elokuvaa kuvataan parhaillaan kesäisessä Helsingissä. Ilta-Sanomat vieraili kuvauksissa ja tapasi elokuvan tähtiä.

Elokuva kertoo Frej Östman -nimisen miehen elämästä yläluokkaisten sisarusten Stella ja Alex Rabellin lähipiirissä.

Frej kuuluu itse alempaan luokkaan, ja tarina seuraa tapahtumarikasta suomenruotsalaisen ystäväporukan elämää tämän näkökulmasta.

Claes Olssonin ohjaaman elokuvan päärooleissa nähdään sekä nuoria että kokeneita näyttelijöitä.

Pääosan Frejtä näyttelee nuorena Tom Rejström, ja keski-ikäisenä Nicke Lignell.

Stella Rabellina nähdään Sannah Nedergård ja Linda Zilliacus. Stellan veljeä Alexia näyttelee nuorena Wilhelm Enckell ja vanhempana Pekka Strang.

Mimosa Willamo näyttelee Frejn nuoruudenystävää Linda Vogtia nuorena.

Ohjaaja Claes Olssonin näyttelijöillä on iso ikäskaala.

Willamo ja Rejström näyttelevät hahmojaan 17-vuotiaista 35-vuotiaiksi. Pitkää aikaväliä näytellessä on pitänyt olla tarkkana siitä, minkä ikäisiä hahmot milloinkin ovat.

– Pakko myöntää, että eilen kyllä menin sekaisin. Meillä oli kohtaus, jossa en tiennyt meidän olevan jo 25-vuotiaita. Luulin että me oltiin vielä teinejä, Willamo sanoo.

– Hahmostani tulee opettaja, ja sanoin että huomenna on koe, täytyy lähteä valmistautumaan. Mimosa luuli että hahmoni piti lukea kokeisiin! Rejström kertoo.

– Sitten tajusin että tämähän on 1985 eikä enää 1977! Willamo nauraa.

Rejström on ensimmäistä kertaa isossa elokuvaroolissa. Näyttelijä on keskittynyt aiemmin teatteriin.

– Tämä on aivan mahtava mahdollisuus ja rakastan tätä. Olen huomannut miten leffanäytteleminen on sellaista, että vain tekemällä oppii. Sitä on tosi vaikea harjoitella, että kyllä väsyttää illalla kun tulee kotiin. On tämä raffia mutta tuntuu hyvältä! Rejström iloitsee.

Rejström kertoo samaistuneensa Rikinkeltaisen taivaan päähenkilöön heti luettuaan kirjan pari vuotta sitten.

– Minulla on itselläni vähän samanlainen tausta, olen lapsena ja nuoruudessa ollut ihmisten kanssa, joilla on tosi paljon enemmän rahaa. Se tekee Frejn ja Lindan suhteesta mielenkiintoisen, koska heillä on sama luokkatausta, ja he pääsevät sen takia tosi lähelle toisiaan. Kuitenkin Frej rakastaa aina Stellaa, joka tulee niin eri taustasta, Rejström kuvailee.

Monenlaisia rooleja näytellyt Willamo pitää Lindan roolia kiinnostavana.

– Lindan tarina on tavallaan aika traaginen, hänelle tapahtuu paljon isoja asioita tosi lyhyen ajan sisään. Hän on ihan tavallinen ihminen, ja hän tietää, että kamalia asioita tapahtuu, mutta eteenpäin pitää mennä, Willamo kertoo.

Vanhempaa Lindaa näyttelee Johanna af Schultén.

– Vanhempana Linda joutuu trillerimäiseen tilanteeseen, jossa hänen ympärillään tapahtuu asioita ilman että hän on itse aktiivinen, af Schultén kertoo hahmonsa käänteistä.

Johanna af Schulten on mukana jo kolmannessa Westö-elokuvassa.

Näyttelijä on kolmatta kertaa Westön kirjaan perustuvassa elokuvassa.

Nicke Lignell jatkaa Tom Rejströmin roolia haikailevana Frejnä.

Lignell kertoo, että he ovat Rejströmin kanssa pohtineet hahmoaan yhdessä, mutta kuitenkin tehneet siitä omat tulkintansa.

Jaettu työ on Lignellin mielestä mielenkiintoinen ulottuvuus roolissa.

– Koetetaan saada tiettyjä asioita kohtaamaan. Katsojan kanssa on tehtävä diili, että tässä tarinassa useampi ihminen näyttelee samaa roolia. Se on vähän niin kuin leikkiä yleisön kanssa samalla, Lignell pohtii.

Nicke Lignell näyttelee päähahmoa vanhempana.

Rikinkeltaisen taivaan kuvausten oli tarkoitus jatkua talven jälkeen huhtikuussa, mutta koronakevät lykkäsi niitä. Elokuvan ulkomaankuvausten toteutuminen on vielä kysymysmerkki. Nyt kesällä kuvaukset jatkuvat kotimaassa.

– Onhan se suuri helpotus että päästiin aloittamaan, Lignell sanoo.

Willamo ja Rejströmkin ovat saapuneet kuvauspaikalle tyytyväisinä jo aamuseitsemältä. Rejström kiittelee elokuvan tekijätiimiä poikkeusajan järjestelyistä, kuvauksissa on hänen mukaansa turvallinen olo.

– Jännittäviä aikoja, mutta on ollut kiva palata töihin, myös Willamo toteaa.

Rikinkeltainen taivas tulee ensi-iltaan vuonna 2021.