Kai Lehtinen eristäytyi omiin oloihinsa Lappiin – näyttelijäkaverit soittelevat humalapäissään

Tänä kesänä Kai Lehtinen kalastaa, remontoi ja elää luonnon ehdoilla.

Sauna lämpenee Lapin sydänmailla, näyttelijä Kai Lehtisen (s. 1958) sielunmaisemassa. Luonnonystävä Lehtinen elelee pohjoisen mökkinsä rauhassa ja turvassa, eikä juuri perusta maailmanmenosta.

– Kyllä minä uutisia seuraan joka päivä, mieluiten Lapin Radiosta, jossa puhutaan suoraan ja rehellisesti, eikä kainostella, Lehtinen tuumaa koronakevään jälkimainingeissa.

Kuten useimmilla kollegoilla, myös Lehtisellä työt loppuivat.

– Nyt on aikaa. Monena kesänä on paljon töitä, mutta tänä kesänä nikkaroidaan, kalastellaan ja autellaan kaveria remontissa. Täällä Lapissa vesi virtaa vapaana, eikä ihmisiä ole missään. Täällä on helppo olla turvassa.

– Ja onneksi olen näyttelijä. Nyt näyttelen rakennusmiestä!

Kai Lehtisen näyttelemä lakoninen Raid ampaisi aikoinaan heti suomalaisten suosioon. Raidin suuri rakkaus on nakkikioskinmyyjä Tarja (Mari Rantasila).

Kai Lehtinen muistetaan rikossarja Raidin pääpahisroolista, lukuisista muista tv-sarjoista ja elokuvista sekä etenkin pohjoisemmassa Suomessa Mosku – lajinsa viimeinen -elokuvan porokeisarin roolista.

– Aina kun kylille menen, puhutellaan, että mitäs Mosku. Ei se minua haittaa. Silloin tällöin saattaa joku turisti eksyä joukkoon etelästä, ja silloin kutsutaan Raidiksi.

Raidista tehtiin 2000-luvun alussa 12 jaksoa ja yksi elokuva. Samoihin aikoihin Lehtinen kiinnostui Moskun tarinasta ja oli jo tekemässä omaa käsikirjoitusta Lapin legendahahmosta Aleksi Hihnavaarasta. Koska käsikirjoitus olikin jo Tapio Suomisen elokuvaan tehty, huomattiin Lehtinen osuvaksi päärooliin.

Lehtinen on näytellyt myös esimerkiksi elokuvissa Pikkusisar (1999), Poliisin poika (1998), Päätalo (2008) ja Päin seinää (2014) sekä sarjoissa Taivaan tulet (2007–2013), Seitsemäntoista (2017), Jättekiva (2018) ja viimeisimpänä Suden hetki (2019).

Monet hänen tähdittämistään elokuvista ja sarjoista löytyvät suoratoistopalveluista. Yle Areenassa ovat esimerkiksi Raid-sarja ja -elokuva sekä sarjat Seitsemäntoista ja Suden hetki. Elisa Viihde Aitiossa on Taivaan tulet -sarja.

Raidista tehtiin 2000-luvun alussa 12 jaksoa ja yksi elokuva.

Uralle eväät antoi Jouko Turkka. Lohjan lukion jälkeen Lehtinen pääsi 1980-luvulla Turkan oppilaaksi Teatterikorkeakouluun ja näytteli kuuluisassa Turkan Seitsemän veljestä -sarjassa Juhania. Sen jälkeen ovet aukesivat muun muassa Helsingin kaupunginteatteriin.

Lehtinen on myös ohjannut. Vuonna 2002 valmistui Lapin lumosta kertova esikoiselokuva Umur, ja onpa Lehtinen itsekin ohjannut Seitsemän veljeksen teatterinäytelmän vuosina 2011–2012.

– Nyt kalenteri on tyhjä. Sitä ei tosin edes ole – säilytän kaiken mieluummin päässäni.

– Tällä alalla asiat tapahtuvat hitaasti. Valopilkkuja varmasti vielä tulee, mutta en tiedä syksystäkään vielä sen enempää.

Kai Lehtinen näytteli porokeisaria elokuvassa Mosku – lajinsa viimeinen.

Freelancerille vuodenajalla ei ole merkitystä, mutta Kai Lehtinen kertoo nauttivansa kesästä. Pian 62 vuotta täyttävä Lehtinen on heinäkuun lopun syntymäpäiväsankareita.

– Luulin tosin täyttäväni jo 63, hän nauraa.

– Se nainen, joka meillä asuu, yrittää aina kaikenlaisia kepposia. Hän luulottelee, että olen jo melkein 70 ja hän itse 50, vaikka meillä on vain neljä vuotta ikäeroa, Lehtinen veistelee ja viittaa vaimoonsa Pirjo Viheriäkoski-Lehtiseen.

– Mutta se on kyllä totta, että ensirakastajan pestit ovat jääneet taa, ja nyt on hypätty suoraan isoisien ja presidenttien rooleihin!

Raidin Kai Lehtinen ja Mari Rantasila.

Etelän koti on sijainnut jo pitkään Karjalohjalla. Kuuden lapsen isä on huhkinut ekohenkisellä maatilalla ja hoitanut muun muassa hevosia.

– Nyt meillä ei ole enää eläimiä. Kun hevonen kuoli viime talvena, emme hankkineet uutta. Se sitoo niin paljon.

Lapsetkin ovat jo aikuisia.

– Vaikka kesäteatterit ovat työllistäneet, liittyvät kesien parhaat muistot lapsiin. Kun he olivat pieniä ja isompiakin, teimme upeita retkiä Lappiin ja Norjaan porukalla. Jäämeri ja Suomen Metsä-Lappi ovat parasta seutua, etenkin yhdessä.

– Ja niinhän nuo kakarat tänne Lappiin hulluuttaan yhä änkeävät, ensi viikonloppunakin on väkeä taas tulossa!

Päin seinää -elokuvassa Lehtinen näytteli ongelmissa olevan nuoren Takun isoisää Sakkea.

Kollegojen kanssa Lehtinen ei juuri ole ollut poikkeuskeväänä yhteyksissä.

– Tai ehkä pari humalasoittoa on tullut. Heiltä siis! Kaikki tietävät, että viihdyn hyvin oloissani. Omin nokkineni kuljeskelen, torkun puiden alla ja säikähtelen koppeloita ja ukkometsoja.

– Haluaisin kohdata karhun! Niitä liikkuu kyllä seudulla, mutta emme ole vielä onnistuneet tapaamaan.

Kalastus on laji ylitse muiden Lehtisen kesä-Lapissa.

– Kesän parhaat maut liittyvät kalaan. Juuri tässä savustan taimenta ja ahventa. Uusia perunoitakin sain. Perusgrillaaja en ole.

Kai Lehtisellä on pieni kesämuisto myös Raidin kuvausajoilta.

– Mutta se on sen verran raakaa tietoa, että pidän itselläni. Vihjaan, että kyseessä oli monimutkaisia kuvioita, sillä menimme tuona kesänä naimisiin. Siis sen naisen kanssa, joka meillä asuu. Ja pikkuisen oli hermo kireällä!

Raid, Yle Areena