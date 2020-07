Rikoksen salailu sotkee veljesten elämän – ylistäviä arvioita saanut brittisarja alkaa

Veljet ajavat yöllä häistä kotiin, kun heidän autonsa törmää vanhaan mieheen – vakavin seurauksin. Uuden draamakomedian pääosissa loistavat tosielämän ystävät Mark Bonnar ja Jamie Sives.

Täysin erilaiset veljekset Jake ja Max ovat pitkästä aikaa yhdessä ulkona. Vuosia sitten toisistaan erkaantuneet veljet ovat palaamassa häistä kotiin keskellä yöllä.

Kuskina toimiva Jake saattaa yhä olla pienissä pöllyissä, ja apukuskin puolella istuva Max hörppii janojuomaa suoraan pullosta.

Kaksikko käy keskenään veljellistä keskustelua, kun yhtäkkiä kopsahtaa. Auton eteen ilmestyi tyhjästä mies, joka nyt makaa tiellä kuolleena!

Kyllä, tiellä tosiaan makaa ruumis!

Edinburghissa musiikkikauppaa pitävä Jake (Jamie Sives) on kauhuissaan. Hän haluaa tehdä asiat oikein ja soittaa ambulanssin paikalle. Vanhempi veli Max (Mark Bonnar) on häikäilemätön asianajaja. Hän luulee löytävänsä asiasta kuin asiasta porsaanreiän. Hän viis veisaa auton alle jääneestä ihmisestä, ja tällekin tapaukselle piinkovalla lakimiehellä on ratkaisu valmiina. Hän tietää, mitä teosta seuraisi, joten ambulanssia ei soiteta.

Tapahtumapaikan vieressä on tyhjältä näyttävä talo, johon veljekset kuljettavat ruumiin. Pöydällä olevasta paperista selviää, että menehtyneellä miehellä oli kuolemaan johtava syöpä.

– Ruumista ei tutkita, jos tämä menee läpi, asianajajaveli tuumaa huokaisten.

Kaikki on kunnossa, koska kukaan ei nähnyt tapahtumaa. Vai onko sittenkään?

Sian Brooken näyttelemä Claire on topakka vaimo.

Skotlantiin sijoittuva Tukalat paikat (Guilt, Britannia 2019) on saanut ylistäviä arvioita. Myös brittikatsojat ovat rakastaneet näkemäänsä. Eikä ihme. Kiinnostavasti etenevä tarina saa nopeasti uusia sävyjä. Kun veljekset yrittävät peitellä tapahtunutta, he päätyvät yhä syvempään sotkuun.

Draamakomedian loistavat näyttelijät sopivat täydellisesti rooleihinsa. Tärkeitä hahmoja ovat myös Ruth Bradleyn näyttelemä Angie, joka on kuolleen miehen sukulainen Yhdysvalloista. Sian Brooke näyttelee Maxin tomeraa Claire-vaimoa.

Angie (Ruth Bradley) saapuu Yhdysvalloista setänsä hautajaisiin.

Mark Bonnar (Catastrophe, 2015–2019) ja Jamie Sives (Chernobyl, 2019) ovat hyvät ystävät tosielämässä. He tapasivat toisensa lukion ensimmäisellä luokalla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun he näyttelevät yhdessä.

– Mielessäni ei ollut ketään muuta, joka voisi esittää veljeäni. Meillä on ihana ystävyys, hän on mahtava ihminen ja loistava näyttelijä, Bonnar kehui BBC:n haastattelussa.

– Kun minulle tarjottiin roolia sarjassa, minun ei tarvinnut painiskella päätökseni kanssa. Siinä oli loistava käsikirjoitus, Mark oli mukana ja ihailen Neil Forsythia (käsikirjoittaja). Kaikki palaset loksahtelivat paikoilleen, joten minun ei tarvinnut miettiä kahdesti, Sives kertoi BBC:lle.

Pääosakaksikon vuosikausia kestänyt ystävyys näkyy mustassa komediassa. Heidän välillään on juuri sellaista kemiaa, että heitä voisi uskoa oikeiksi veljeksiksi.

Ohjaaja Robert McKillop ja kirjoittaja Neil Forsyth ovat myös todenneet, että näyttelijäkaksikon aito ystävyys on edesauttanut isosti sarjaa.

– He pystyvät puhumaan toisilleen todella kiinnostavalla tavalla. He ovat yhdessä kuin sähköä, ohjaaja sanoi BBC:lle.

Neliosaisen sarjan jaksot julkaistaan Yle Areenassa tv-esityspäivän aamuna. Jaksot ovat katsottavissa Areenassa 30 päivää.

Tukalat paikat, perjantaisin 17.7. alkaen TV1 klo 21.00