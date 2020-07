Demi Moore ja Star Wars -tähti Alden Ehrenreich tähdittävät uutta dystopiasarjaa, jossa pillerit eivät enää korvaa tunteita

Vanhaan klassikkotieteisromaaniin Uljas uusi maailma perustuvassa dystopiasarjassa pienen pillerit ja vapaa seksi eivät enää tyydytä päähenkilöitä, vaan sukat pyörivät jaloissa ja perhoset lepattavat vatsassa.

Tunteiden hillintämekanismit pettävät Leninan ja Bernardin dystooppisessa uutuussarjassa Brave New World, ja yhtäkkiä vapaa seksi ei enää maistu. He tahtovat jotain enemmän, mutta eivät tiedä, mitä.

Aldous Huxleyn Uljas uusi maailma -tieteisromaaniin (1932) pohjaavassa dystopiassa monogamisia suhteita ei suvaita, ja teknisesti huippukehittyneessä maailmassa uskotaan teknologiaan ja pieniin pillereihin, jotka vievät oudot olotilat pois. Oikeutta yksityisyyteen tai rahaan ei ole, ja maailma vaikuttaa päällisin puolin melko hyvältä.

Jotain kuitenkin tapahtuu, eivätkä pillerit vie Leninan (Jessica Brown Findlay) ja Bernardin (Harry Lloyd) ajatuksia pois toisistaan. Ovatko ne tunteita? Samaan aikaan seurataan samanlaista kehitystä villien maassa, joka on jätetty maaseudulle safarityylisiä kiertoajeluita varten.

Alden Ehrenreich nähdään sarjassa ensimmäisessä pääosassa sitten 2018 ilmestyneen Star Wars -filmin Solo: A Star Wars Story.

Yhdeksänosaisessa sarjassa Lenina ja Bernard lähtevät Lontoosta lomalle villien maahan. Siellä he tapaavat köyhissä oloissa kasvaneen John­in (Alden Ehrenreich), joka sittemmin etenee päähenkilöksi, ja yllättäviä yhteyksiä löytyy. Johnin traagisen kohtalon kokeneena Linda-äitinä hienon roolin tekee Demi Moore.

Linda (Demi Moore) tietää maailmasta muita enemmän.

Kun tilanteet kärjistyvät ja veri virtaa, synkkäsävyinen sarja tiivistyy trilleriksi ja pakotarinaksi.

Romantiikan ja pariutumisen nälkä nousevat dystopiakuvauksessa pääosaan, ja teknologiset kikkailut jäävät sivuun. Nekin ovat toki komeita: on led-kattoja, ultranopeita avaruudessa kulkevia lentokoneita ja älypiilolinssit, joiden avulla jokainen on joka sekunti tavoitettavissa.

Kiinnostavinta draamasarjassa on lisääntymisen ja parisuhteessa olemisen filosofinen pohdinta suhteessa seksiin. Leninalle ja Bernardille ajatus monogamisesta suhteesta, raskaudesta tai lasten kasvattamisesta tuntuu absurdilta, sillä heidän yhteiskunnassaan lisääntyminenkin on tehokkaasti järjestetty omiin laitoksiinsa. Vaikka parisuhde on heidän mielestään täysin outo ja älytön idea, se viehättää.

Johnin äiti latoo nuorille aikuisille totuuksia parisuhteesta, ihmiskehosta ja lastenteosta.

Brave New Worldissa asua voi vaihtaa ajatuksen voimalla.

Dystopiasarjoja on nähty viime vuosina paljon. Toisin kuin niistä monet, Brave New World ei keskity The Handmaid’s Talen tavoin dysto­pian yhteiskuntarakenteiden kritisointiin ja vastaan sotimiseen, vaan enemmänkin dystopian ehtojen mukaiseen seikkailuun ja oikean todellisuuden normien pohtimiseen.

Villien maailmassa liikkuminen tuo sarjaan tiettyä toden tuntua, sillä kaikki ei ole futuristisen kiiltävää ja teknologista kuten Black Mirrorissa tai Her-elokuvassa. Villien maassa älypiilolinssit ja keinoäly ovat muisto vain, ja eeroaarniomaisen sisustuksen sijaan likaisissa huoneissa on epämääräisiä kasoja.

Dystopiassa ihmiset on jaettu kirjaimin nimettyihin luokkiin. Lontoossa alfa- tai beta-rintamerkki takaa upean elämän – tai niin luullaan. Linda tietää, että kirjaimilla ei ole väliä, jos ehkäisy ei toimi.

Huipputuottajat Justin Falvey ja Darryl Frank ovat työstäneet sarjaa viiden vuoden ajan. NBC:n tytäryhtiö Peacockin tuottama sarja julkaistaan maailmanlaajuisesti heinäkuussa. Suomessa kausi on HBO Nordicilla nähtävissä.