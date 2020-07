Ensimmäinen suomalainen HBO-sarja alkaa – Elena Leeve näyttelee korona-ajan tarinassa omien lastensa kanssa

Mitä kevään totaalieristäytyminen tarkoitti ihmisille? HBO:n ensimmäinen suomalaissarja Eristyksissä avaa ihmisten yksinäisyyttä ja elämäntilanteita. Pääosissa on tukku eturivin tähtiä, kuten Minttu Mustakallio ja Elena Leeve.

Miltä tuntuisi, jos naapurisi kyttäisi kaikkea tekemistäsi, eikä hyväksyisi esimerkiksi sitä, että käyt lastesi kanssa ulkona?

Absurdi ajatus, mutta täysin tositilanne. aailmanlaajuinen koronapandemia muutti äkisti suomalaisten käytöstä, sokki ja pelko valtasivat monen mielen ja yksinäisyydestä tuli monelle ongelma.

Ensimmäinen suomalainen HBO-tuotanto, seitsenosainen Eristyksissä kertoo juuri tästä teemasta, pandemia-ajan sosiaalisesta eristäytymisestä, seitsemän palkitun suomalaisohjaajan silmin. Kukin ohjaaja on käsikirjoittanut ja ohjannut yhden jakson.

Alli Haapasalon ohjaamassa Älä tee väärin! -jaksossa päähenkilöinä ovat Minttu Mustakallion ja Elena Leeven näyttelemät kerrostalonaapurit.

Minttu Mustakallion esittämä Evelina kyttää naapurinsa tekemisiä ja paheksuu muita ihmisiä koronakriisin puhjettua.

Yksin elävä Evelina (Mustakallio) haluaa toimia koronakriisissä ohjeiden mukaisesti, hän eristäytyy kotiinsa, kyttää naapureitaan ja pahastuu muiden tottelemattomuudesta.

Evelina paheksuu naapurin yksinhuoltajaäitiä (Leeve), kun tämän pienet lapset leikkivät ulkona kerrostalon pihalla.

– Ymmärrän täysin molempia päähenkilöitä, sillä kumpaankin pystyy samaistumaan. Koronatilanne oli niin äkillinen ja vieras, että ihmiset toimivat primitiivisesti ja pikaistuksissa, kun vallalla oli epätietoisuus ja pelko, Elena sanoo.

– Tosin itse vierastin muiden tuomitsemista ja kyttäämistä jopa pahimpana korona-aikana – yritin vain elää omaa elämääni.

Elena käyttäytyikin omassa elämässään hyvin pitkälti päähenkilönsä tavoin.

– Äitinä voin todeta, ettei pienten lasten kanssa voinut jäädä neljän seinän sisälle. Lähdimme aina mahdollisuuksien mukaan piirtelemään katuliiduilla kallioille, Elena sanoo.

Tilanne oli jopa kuvauksissa varsin autenttinen, sillä sarjassa mukana nähtävät lapset ovat Elenan omia.

– Heidänkin mielestään sarjan tekeminen oli tosi hauskaa, Elena kertoo.

Mintun näyttelemä Evelina joutuu ottamaan yksinhuoltajaäidin lapset hoitoonsa, kun tämä joutuu sairaalaan. Evelina ymmärtää lopulta, ettei kerrostalossa asuvia lapsia voi sitoa viikoiksi kotiin ilman ulkoleikkejä.

– Varmasti moni on käynyt läpi Evelinan kaltaisia tunteita: että miksi nuo lapset saavat leikkiä ulkona ja miksi nuo vanhukset liikkuvat julkisilla paikoilla. Meillä kaikilla on yhteinen kokemus kriisin keskelle joutumisesta, ja siksi siitä tehty ohjelmasarja on mieletön ja kiinnostava projekti, Minttu sanoo.

– Oma kriisini ei tosin liittynyt muiden tekemisiin, vaan lähinnä siihen, miten kaikki työt lähtivät alta. Minulla oli ollut aivan täyteen aikataulutettu kalenteri. Yhtäkkiä elämä olikin pelkkää etäkoulua ja ruuanlaittoa. Siitä en tykännyt.

Eristyksissä-sarja on osa At Home -ohjelmien ketjua Euroopassa, ja uusi sarja jatkaa espanjalaisen En Casan ja puolalaisen W Domun jalanjäljissä.

Mika Kurvisen ohjaamassa Maailman ihanin nauru -jaksossa toisistaan etääntyneet isä (Samuli Edelmann) ja tytär Ronja (Mimosa Willamo) eristäytyvät mökille.

Suomalaissarja ilmestyy tekstitettynä kaikkialla Euroopassa, ja se sisältää seitsemän fiktiivistä lyhytelokuvaa, jotka tarkastelevat koronaviruspandemian mukanaan tuomien sääntöjen ja rajoitusten vaikutuksia ihmisten elämään.

– On suurenmoista, että suomalaiset pääsevät tekemään sarjaa HBO:lle, Minttu hihkuu.

– Tämä on mahtava tilaisuus näyttää, että suomalaisten osaaminen ei kalpene kansainvälisesti. Me olemme kauhean taitavia, ja meillä on upeita ohjaajia ja käsikirjoittajia.

Keväällä kuvatut lyhytelokuvat on tehty alle kymmenen henkilön ryhmällä ja mahdollisimman kevyellä kalustolla rajatuissa olosuhteissa.

Ohjaajista mukana ovat AJ Annila, Aleksi Salmenperä, Mikko Kuparinen, Mika Kurvinen, Teemu Nikki, Marja Pyykkö ja Alli Haapasalo.

Idea esiteltiin ohjaajille ennätysajassa. Paketti oli kasassa vain reilussa viikossa, jonka jälkeen sitä tarjottiin HBO:lle.

AJ Annilan ohjaamassa Kerran vielä, tunteella -jaksossa Nina (Emmi Parviainen) kohtaa valtavan yksinäisyyden.

– Kuulimme, että espanjalaiset ovat tekemässä tällaista sarjaa, ja aloimme pohtia, ottaisikohan HBO meidätkin. Röyhistimme rintamme ja mietimme, että kyllä ottavat, sillä meillä on hyvin luovia ja hyviä ohjaajia, kertoo Warner Bros Finlandin vastaava tuottaja Seija-Liisa Eskola.

– Soitimme kaikki sellaiset huippuohjaajat läpi, joiden tiesimme kykenevän tähän sekä taiteellisesti että nopealla aikataululla. Kaikki innostuivat valtavasti.

HBO näytti vihreää valoa ensimmäiselle suomalaissarjalle viikossa, koska koko sarjan idea on reagoida nopeasti covid-19 aikaan. Koko projektin suunnitteluvaihe kesti noin kaksi viikkoa.

– HBO:n suurin huoli oli, että saammehan varmasti vaihtelua sisältöön ja että jaksot ovat lajityypiltään erilaisia, Eskola sanoo.

Sen jälkeen tehtiin käsikirjoitukset, valittiin näyttelijät, etsittiin kuvauspaikat ja lopuksi kuvattiin jaksot. Kaikki tämä tapahtui touko-kesäkuun aikana.

– Käsikirjoituksesta valmiiseen tuotteeseen meni lopulta kaikkinensa kaksi kuukautta, Eskola sanoo.

– Ja lopputulos on juuri sitä, mitä HBO toivoi: jokainen jakso on hyvin erilainen ja ohjaajansa näköinen. Kaikki ohjaajat ilahtuivat siitä, että he saivat taiteellisen vapauden.

Joka jaksossa on eri tarina ja näyttelijät. Jaksot esitetään viikon aikana 19.7. sunnuntaista alkaen, yksi uusi jakso kunakin viikonpäivänä.

Sarja alkaa AJ Annilan ohjaamalla jaksolla Kerran vielä, tunteella. Tarinassa Nina (Emmi Parviainen) joutuu kohtaamaan tunteista yksinäisimmän.

Muissa jaksoissa näyttelevät Samuli Edelmann, Mimosa Willamo, Ville Tiihonen, Kreeta Salminen, Marc Gassot, Tommi Korpela, Amos Brotherus, Eedit Patrakka, Marjaana Maijala, Ilmari Järvenpää ja Antti Pöntinen.

