Muistatko kaikkien aikojen ensimmäisen Tenavatähden? Näin hänelle kävi äkkisuosion jälkeen

Kaikkien aikojen ensimmäinen Tenavatähti-voittaja vuonna 1990 ei ollut Leif ”Liljankukka” Lindgren eikä Timo ”Minä olen muistanut” Turunen. MTV:n suositun lastenlaulukilpailun voitti 13-vuotias Daralee Jumpsen kappaleellaan Onks Tiina kotona?

Biisin oli tehnyt Daraleen täti Eeva Kiviharju, joka lauloi 1960–70-luvuilla suositussa Seidat-yhtyeessä yhdessä sisartensa kanssa.

He kilpailivat MTV:n Tenavatähti-kisan ensimmäisellä kaudella vuonna 1990.

Daralee, 43, muistaa harjoitelleensa ahkerasti Tenavatähti-kisaa varten. Kun ohjelman juontaja Seppo Hovi julisti Daraleen voittajaksi, jännitys purkautui ja kaikki tuntui unenomaiselta seuraavan viikon ajan.

– Muistan ihmisten tunnistaneen minut kaupungilla ja haastattelut, ja ne tuntuivat aika raskailta, koska olin siihen aikaan ujo. Tuntuu, että niistä hetkistä on pitkä aika, ja kyseessä oli luku, jolla oli alku ja loppu. Valitettavasti en pitänyt yhteyttä muihin kilpailijoihin.

Daraleen taustalla lauloivat hänen siskonsa Rebecca sekä serkkunsa Inka ja Visa. Suomalaiset muistavat Inka Kallénin Kotikadun Mirja Mäkimaana.

Daralee yhdessä Tenavatähti-taustalaulajiensa eli serkkunsa Inka Kallénin ja siskonsa Rebeccan kanssa.

– Serkkuni Visa työskentelee bisnesmaailmassa ja hänellä on vaimo ja kaksi ihana lasta. Sisareni Rebecca on puolestaan naimisissa walesilaisen miehen kanssa ja heillä on 4-vuotias Daizy-tytär. Rebecca asuu 10 minuutin matkan päästä minusta. Musiikki on tärkeä osa heidän elämäänsä, koska hänen aviomiehensä oli tunnettu kitaristi Britanniassa 1960–70-luvulla.

Englannissa koko elämänsä asunut Daralee opettaa työkseen englantia ja draamaa erilaisissa kouluissa. Hän valmistui koulupsykologiksi viime vuonna ja auttaa 9–18-vuotiaita lapsia.

– Kysyn heiltä aina, kuuntelevatko he musiikkia rentoutuakseen ja saadakseen ajatuksensa pois ongelmista. Terapeuttisesti tämä on erittäin tärkeää, ja usein parantavaa.

Daralee viettää vapaa-aikaansa laulaja-basistimiehensä ja tämän lasten, koiransa sekä 4-vuotiaan siskontyttönsä kanssa Lontoossa. Hän tapasi miesystävänsä viime syyskuussa töiden kautta.

Daralee toivoo pääsevänsä Suomeen tänäkin kesänä.

Korona-aika on vaikuttanut koko kevään Daraleen elämään Lontoossa. Hän pohtii, pääseekö jokakesäiselle Suomen-matkalleen.

– Sain ostettua lennot Suomeen. Jännittää, pääsenkö taas nauttimaan järvessä uimisesta, saunasta ja metsämansikoiden poimimisesta. Viimeiset 20 vuotta meidän suvullamme on ollut oma mökki 100 kilometrin päässä Jyväskylästä Pyhäjärvellä, mutta valitettavasti olemme joutuneet laittamaan sen myyntiin.

Tenavatähteä tehtiin vuosina 1990–1995. Vuonna 1990 Daraleen jälkeen toiseksi sijoittui Satu Itkonen ja kolmanneksi Leif Lindgren. Seuraavan vuoden kisat voitti Christopher Romberg kappaleellaan Sköna människor. Tuolloin kilpailleista yleisön suosikiksi nousi Matias ”Elämää juoksuhaudoissa” Sassali. Vuoden 1991 kisaaja Leif Lindeman on puolestaan luonut menestys­uran iskelmälaulajana.

Vuoden 1992 Tenavatähden voitti Antti Pääkkönen, joka tunnelmoi Vanhan holvikirkon. Seuraavana vuonna Tenavatähdeksi nousi Lännen lokaria laulanut Tuomas Iso-Ahola. Vuoden 1994 ylivoimainen voittaja oli Konsta Hietanen Daa-da daa-dallaan. Viimeisen Tenavatähden voitti Annika Siltaniemi kappaleellaan Hienohelma.

