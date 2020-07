Tosi-tv:n viihderealityt ovat täynnä viinaa, alastomuutta ja irtoseksiä – nyt ohjelmien tekijät kertovat suoran mielipiteensä kulissien takaa

Paljaat pakarat, viina ja seksi. Pyhä kolminaisuus, joka toistuu etenkin monissa deittirealityissa. Siinäkö formaattien viehätys juuri piilee?

Railakas biletys nivoutuu saumattomasti monien deittirealityjen agendaan. Olisi aika vaikea kuvitella Temptation Islandia tai Ex on the Beachia ilman viinanhuuruisia kekkereitä – ja seksiä.

Syytä ei tarvitse pohtia pitkään: viina ja seksi myyvät. Sen ohjelmien tuottajatkin myöntävät.

Katsojapalautteiden perusteella toiset ovat erittäin innoissaan, toiset kauhuissaan. Monista on kiva nähdä, kun nuoret ihmiset vetävät päänsä täyteen ja harrastavat sen jälkeen irtoseksiä mitään häpeilemättä. Jotkut puolestaan eivät voi ymmärtää, miksi katsojia pitää houkutella ruudun ääreen suuseksillä ja kännihuuruisella oksentelulla.

Missä menee hyvän maun raja?

”Katsoja pettyy”

Temptation Island -ohjelmassa järjestetään joka toinen ilta bileet eri teemalla. Ohjelmassa on totuttu näkemään koko kaava nousuhumalasta oksenteluun yön pikkutunneilla. Pariskuntien rajoja on rikottu surutta.

Ohjelman vastaava tuottaja Martti Sivonen ei näe touhussa mitään suuresti hämmästeltävää. Hänen mielestään meininki muistuttaa paljon tyypillistä nuorten biletyskulttuuria.

– Temppareista biletys ole mitenkään erikoista ja ainutlaatuista, vaan samanlaista menoa voisi kuvata kavereiden etelänlomalla, festareilla tai vaikkapa firman pikkujouluissa.

– Kyseessä ei myöskään ole vain nuoren sukupolven meininki, vaan samaa voi nähdä esimerkiksi Woodstock-dokkarin vapaan seksin ja päihteiden kuvista, hän huomauttaa.

Temptation Island Suomi -ohjelmassa saarella järjestetään joka toinen ilta bileet eri teemalla.

Ex on the Beach Suomi -ohjelmassa sinkut juhlivat paratiisissa Karibialla exiensä kanssa.

Kevään uutuusohjelmassa Ex on the Beachissa biletettiin ja harrastettiin seksiä niin ikään estottomasti. Katsojia kohautti muun muassa ryhmäseksi sekä seksilelujen avoin testailu. Ohjelmaa tuottavan Discovery Finlandin sisältöjohtaja Katja Santala myöntää sen, että juuri draama ja peiton heiluminen maksivoivat katsojaluvut.

– Osa katsojista pettyy, jos heidän mielestään mitään ei tapahdu, Santala perustelee.

– Tapahtumat, jotka nostavat toisten kulmakarvan pystyyn, ovat toisten mielestä hauskoja ja viihdyttäviä. Paheksuminen on myös yksi syy ylipäätään katsoa ohjelmaa.

Temptation Islandin tarjoilua.

”Alkoholi sytykkeenä”

Mediatutkimuksen dosentti, televisioformaatteja tutkinut Heidi Keinonen katsoo, että deittirealityjen sisältö bileineen tulee lähelle nuorten katsojien omaa elämäntilannetta, ja siksi se koukuttaa erityisesti sen ikäluokan katsojia.

Hän myös alleviivaa alkoholin keskeistä roolia ohjelmien sisällöissä: kaksi toisilleen tuntematonta suomalaista ei tuosta vaan treffeillä avautuisi, mutta alkoholin avulla tunnelma kohoaa nopeasti rennoksi.

– Alkoholi toimii myös sytykkeenä tapahtumille, tutkija näkee.

Naisten saarella juhlittiin Teptation Islandin viime kaudella.

Nelosen kotimaisten ohjelmien päällikkö Meira Noronen huomauttaa, ettei kukaan kaada juomaa ihmisten kurkkuun. Alkoholin nauttiminen on hänen mukaansa jokaisen oma valinta. Ilmankin voi olla.

– Ohjelman osallistujat ovat pääsääntöisesti noin parikymppisiä nuoria, joiden monien elämään juhliminen ja hauskanpito kuuluvat olennaisesti, Noronen selvittää.

– Jokainen tekee omat ratkaisunsa alkoholinkäytöstään.

Martti Sivonen sanoo, että osallistujat määrittelevät pitkälti sen, millaiseksi Temptation Islandin kulloinenkin kausi muodostuu. Osallistujat valitaan tarkasti.

– Heidän tulee olla nuoria naimattomia, eikä heillä saa olla lapsia, hän kertoo.

Sisältöjohtaja Santalan mukaan Ex on the Beachiin haettiin osallistujia, jotka tavallisessa elämässäänkin deittailevat ja juhlivat. Hän kertoo, että osallistujia etsittiin esimerkiksi tapahtumista, joissa käy nuorta ”bilejengiä”.

– Näihin ohjelmiin lähtevät ihmiset tuntevat aika hyvin niiden genren. He tietävät, mihin ovat lähdössä ja mitä heiltä odotetaan, Santala uskoo.

Alkoholi tunnetusti vähentää kontrollia ja bileissä saattaa unohtua, että peiton heiluminen näkyy myös kotikatsomoille.

– Formaatissa testataan parisuhteiden kestävyyttä ja luottamusta, ja joskus tämä tutkiskelu pitää sisällään intiimejä tilanteita, Noronen linjaa.

Tosi-tv:ssä vähäpukeisuus usein korostuu.

Paljaita pakaroita

Suhderealityt kuvataan tyypillisesti hulppeissa lokaatioissa ulkomailla, kuten Karibialla tai Thaimaassa auringon paisteessa. Näin ollen osallistujat ovat helteessä bikineissä ja vähissä vaatteissa, mikä lisää automaattisesti seksuaalista latausta.

Paljaat pakarat ovat kuitenkin joidenkin katsojien mielestä olla liikaa.

Mediatutkija Keinosen mukaan hyvän maun raja realityissa on häilyvä käsite.

– On selvää, että suhderealityilla haetaan sensaatiota, kohua ja reaktioita, Keinonen sanoo.

– Varmasti osallistujat ovat tietoisia millaiseen ohjelmaan he ovat lähdössä. Asia tehdään osallistujille tuotannonkin puolelta selväksi. Oma käytös vieraassa ympäristössä alkoholin vaikutuksen alaisena voi kuitenkin yllättää, hän jatkaa.

Santala puolestaan painottaa, etteivät näiden ohjelmien katsojat halua nähdä osallistujia hiihtohaalareissa.

– Tietysti Ex on the Beach -ohjelmaan kuuluu myös se, että nähdään ne tatuoinnit ja millainen kroppa kullakin on. Kun exä nousee merestä, sekä katsojat että osallistujat tekevät skannauksen tulokkaan vartalosta, hän perustelee.

– Ulkonäkö kiinnostaa.

Moni katsoja odottaa näkevänsä draamaa ja hätkähdyttäviä tilanteita.

”Rehellisyys kaikki kaikessa”

Martti Sivonen korostaa, että vaikka alkoholinkäyttö nostaa erilaisia mielipiteitä, bileet kuuluvat olennaisesti formaattiin.

Hän kertoo, että bileissä on alkuun avoin baari, jossa osallistujat sekoittelevat drinkkejä ja valitsevat juomansa. Samalla kuitenkin juomien kulutusta tarkkaillaan ja rajoitetaan etenkin yötä kohden.

– Pitkin matkaa huolehditaan, että he juovat tarpeeksi myös vettä, johon sekoitetaan elektrolyyttejä. Koko reissun aikana siis pidetään huolta, ettei nestehukkaa pääse tulemaan, ja sitä kautta vältetään yllätykset alkoholin kanssa, Sivonen kertoo.

Aivan kaikkea televisiossa ei kuitenkaan näytetä. Sivonen korostaa, että ohjelman tuotanto on osallistujien puolella. Ketään ei ole tarkoitus asettaa naurunalaiseksi, vaan kaikkea esitettyä aina jollakin tavalla perustellaan.

– Meidän toimintaamme koskevat lait, ja totta kai hyvä maku säilytetään, Sivonen täsmentää.

– Jos jollekin tulee huono olo ja hän oksentaa, näytämme tilanteen, jos sillä on tarinan kannalta merkitystä – esimerkiksi kyseisen henkilön parisuhteelle. Emme kuitenkaan mässäile lähikuvilla ja toistoilla, Sivonen näkee.

Temptation Island Suomi kuuluu Nelosen ohjelmiin. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.