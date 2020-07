Tässä on Suomen kaunein mökki! Voiton nappasi keräilyhenkeen sisustettu suloinen mummonmökki

Suomen kaunein koti -ohjelmassa valittiin eilen Suomen kaunein kesämökki.

Suomen kaunein koti -ohjelman ensimmäisen kesämökkikauden voittoon ylsi Martti Uotilan ja René Wilénin valloittava mökki Akaasta.

Voittajamökin sisustuksessa on käytetty erilaisia kuviotapetteja ja osa kauniista hirsiseinistä on myös jätetty paljaaksi. Huonekalut ja muu sisustus on syntynyt keräilyhengessä.

Kaikkiaan Suomen kaunein koti: Kesämökit -ohjelmassa esiteltiin 30 erilaista ihanaa kesäkotia eri puolelta Suomea. Mökkejä oli moneen makuun perinteisistä mummonmökeistä hulppeisiin huviloihin.

Pihan eteen on nähty vaivaa.

Ohjelman tuomarit toimittaja Hanna Sumari, arkkitehti Sini Rainio ja sisustusarkkitehti Tero Pennanen äänestivät ehdokkaiden joukosta kymmenen finalistia, joista katsojat saivat äänestää oman suosikkinsa voittajaksi. Voittajamökki sai selvän enemmistön äänistä, ja palkkioksi 10 000 euroa omien mökki- ja sisustushaaveiden toteuttamiseen.

– Kyllähän tämä tuntuu mahtavalta. Olemme kiitollisia kaikille äänestäjille. On ollut ihana huomata, että myös muut ovat tykänneet mökistämme. Voitto oli aikamoinen yllätys – erilaisia ja upeita mökkejä oli niin paljon, Wilén kuvailee.

Voittajamökin tontilla on myös hurmaava kasvihuone.

Voittoa on tarkoitus myös juhlia.

– Ensimmäisenä järjestämme suuret juhlat naapurustolle ja ystäville. He ovat kannustaneet meitä ja olleet tässä mukana. Sen jälkeen voittorahoja käytetään huoltotöihin: mökki kaipaa uutta maalia ja ikkunoita pitäisi huoltaa, luettelee Uotila.

Suomen kaunein koti -ohjelman tuomaristoon kuuluivat tällä kaudella Hanna Sumari, Sini Rainio ja Tero Pennanen.

– Ehkä myös pieni palju. Ainakin minä haaveilen siitä, Wilén täydentää.

– Tästä täytyy vielä keskustella, Uotila toppuuttelee naurahtaen.