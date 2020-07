Rakastettu Lisa lähtee Emmerdalesta 23 vuoden jälkeen – vaan miten käy Zakin?

Varo enempiä juonipaljastuksia! Näyttelijä Jane Cox päätti, että yli 2500 jaksoa Emmerdalen Lisana saa riittää.

Emmerdalen rakastetun matriarkka Lisan roolihahmo poistuu sarjasta 23 vuoden ja yli 2 500 jakson jälkeen keskiviikkona nähtävällä jaksolla.

66-vuotiaana Jane Cox päätti,

Jane Cox 2011.

ettei kiivas kuvaustahti ollut enää mielekästä, vaan elämässä oli muutakin tärkeämpää.

– Olisi mukavaa, jos olisi aikaa ajatella asioita ja ehkä kirjoittaa vähän tai ehkä maalata. Tai näytellä jossain muualla, hän sanoi brittilehti The Courierin haastattelussa.

– En tiedä, mutta maailma on minulle auki.

Hän kiittelee haastattelussa, että sarja antaa realistisen kuvan sairaana olemisesta. Ja siitä, että sairaus voi johtaa kuolemaan.

Suosikkisarja Emmerdalea on tehty vuodesta 1972.

Realismilla ja Emmerdalella ei ole aina ollut tiivistä yhteyttä. Ensiesiintymisensä jälkeen Lisalle on ehtinyt tapahtua sarjassa vaikka mitä. Jane Cox nautti maanläheisen Lisan näyttelemisestä. Hän on kertonut pitävänsä erityisesti hahmossa siitä, että tämä viihtyy kumisaappaissa.

Lisan ja Zakin (Steve Halliwell) rakkaustarina on yksi kylän peruspilareista. Kun Lisa tuli kuvioihin, Zak oli yhä naimisissa. Kipinää oli kuitenkin nopeasti ilmassa parin välillä.

Jane Cox vuonna 2019 Manchesterissa Soap Awards -gaalassa.

Avio-onni on kahden vuosikymmenen aikana ehtinyt horjua muutamaan otteeseen. Onnea ovat koetelleet niin kolmannet pyörät, etäsuhdejaksot, sairaudet kuin lasten toimet. Draamaa sarjaan toi myös Lisan yllätyssynnytys, kun nainen ei ollut lainkaan huomannut kantavansa lasta.

Keskiviikon jakso on surun lisäksi ilon juhlaa, sillä pari menee uudestaan naimisiin ja järjestää häät pika-aikataululla. Lisalla on häiden aattona myös oma puuhansa: hän kirjoittaa jäähyväiskirjeitä. Uupunut morsian tietää, että kirjeille on käyttöä pian.

Jane Cox Soap Awards -gaalassa Lontoossa 2002. Emmerdale on kerännyt paljon palkintoja.

Hääpäivä valkenee kauniina, ja kaikki palaset loksahtavat kohdilleen. Zakilta loksahtaa myös leuka, kun hän näkee muodonmuutoksen kokeneen Lisan!

Hääjuhlien ehtoopuolella Zak tunnustaa Lisalle tunteensa – viimeisen kerran.

Mutta kuinka pärjää jatkossa Zak ilman sielunkumppaniaan?

Emmerdale, ke 15.7. MTV3 klo 18.25