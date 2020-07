Suomen kaunein mökki valitaan tänään – katso kuvat finalisteista!

Kymmenen upeaa, mutta vain yksi on kaunein. Suomen kaunein kesämökki valitaan torstaina. Mikä on sinun suosikkisi?

Tänä keväänä ja kesänä upeilla maisemillaan ja mökeillään ihastuttanut Suomen kaunein koti: Kesämökit -ohjelma päättyy kauden finaalijaksoon, jossa selviää, mikä kymmenestä huvilasta vie voiton.

Jokainen finalistimökki on täysin erilainen, sillä jaksot ovat olleet teemoiltaan hyvin vaihtelevia. Finaaliin valikoitui niin mummonmökki, design-mökki kuin mökki rinnetontilla.

Katso kuvat finalistimökeistä jutun lopusta.

Tuomarikolmikko Hanna Sumari, Tero Pennanen ja Sini Rainio valitsi finalistit, mutta voittajan äänesti yleisö.

Tuomarit vievät finaalijaksossa 10 000 euron arvoisen rahapalkinnon kauneimmaksi valitun mökin asukkaille.

– Katsojilla oli viikko aikaa valita voittaja, ja kuvasimme juuri finaalijakson voittajamökillä, puhelimitse tavoitettu Hanna Sumari kertoo.

Tero Pennanen, Hanna Sumari ja Sini rainio etsivät kauneinta kesämökkiä.

Voittaja valikoitui katsojien toiveiden ja mieltymysten mukaisesti, ja siihen tuomarit eivät voineet enää vaikuttaa.

– Kaikki finalistit ovat olleet todella hienoja – kuten kaikki ohjelmassa nähdyt 30 erilaista mökkiä. Kaikilla eri tyylisillä mökeillä on omat kannattajansa. Toiset eivät pidä miljonäärien luksusvilloista, toiset taas eivät pidä vaatimattomammista mökeistä, Sumari sanoo.

Suomen kaunein koti -ohjelmaa pidempään tehnyt Sumari on kuitenkin huomannut, että voittajakohteilla on melkein aina jotain yhteistä.

– Voittajakohde on yleensä sellainen, joka on jotenkin katsojien saavutettavissa, siinä on inhimillinen ote ja jonkinlaista lämpöä. Voittajat eivät ole kummastakaan ääripäästä, Sumari kiteyttää.

Myös mökkien omistajien taustatarinoilla on ollut merkitystä katsojille.

– Voittajamökin valintaan ovat vaikuttaneet tietysti myös tarinat kunkin mökin taustalla. Mehän emme tiedä omistajien taustoista mitään, kun annamme mökeille pisteitä, vaan arvostelemme ne puhtaasti sen perusteella, mitä näemme silmillä. Katsojat taas kuulevat asukkaiden riipaisevat ja koskettavat kertomukset, ja se inhimillinen puoli vaikuttaa arvosteluun myös.

Ohjelmassa keskityttiin ensi kertaa kesäpaikkoihin, ja se on saanut katsojilta runsaasti kiitosta – etenkin poikkeuksellisen kevään aikana.

Ihmiset ovat kokeneet pääsevänsä ainakin välillisesti kesämökkien kauniisiin maisemiin silloinkin, kun matkustaminen oli keväällä rajattua.

– Meidän ohjelmaa on todella rakastettu. Monet ovat laittaneet viestiä, että on ihanaa katsoa tällaista ohjelmaa, joka saa ajatukset muualle, Hanna kertoo.

– Ohjelmassa on myös ihanan vehreää ja kesäistä, ja se oli varmasti tervetullutta harmaan kevään keskelle. Tämä on todella hyvän mielen ohjelma, jota on ihana tehdä. Uskon, että meidän työryhmän hyvä henki välittyy myös katsojille.

Hannalle itselleen viime kesän kuvaukset olivat hienoa aikaa.

– Oli ihanaa tehdä reissuja pitkin poikin kesäistä Suomea ja nähdä toinen toistaan erilaisempia ja upeampia mökkejä ja maisemia. Itse olisin valmis tekemään tätä ohjelmaa lisääkin. 30 mökin löytäminen on toki aina oma haasteensa.

Finalistit:

1. Mummonmökki, Akaa

2. Näyttävän julkisivun omaava mökki, Högsåra

3. Design-mökki, Ön-saari, Turun saaristo

4. Uuden elämän saanut mökki, Hanko

5. Ylellinen loma-asunto, Sipoo

6. Perinnemökki, Laukaa

7. Moderni mökki, Hamina

8. Runsaudella sisustettu mökki, Kokkola

9. Persoonallinen mökki, Jyväskylä

10. Rinnetonttimökki, Lohja

Suomen kaunein koti: kesämökit -finaali, torstaina MTV3 klo 20.00.

